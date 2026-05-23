Mở đường xuyên núi Lớn phát triển 'kho vàng' du lịch Vũng Tàu

Ngày 23.5, UBND phường Vũng Tàu phối hợp các lực lượng chức năng và tình nguyện viên triển khai phát dọn thực bì, mở rộng tuyến đường xuyên núi Lớn nối từ đường Vi Ba đến hẻm 444 Trần Phú.

Lực lượng công nhân phát quang tuyến đường xuyên núi Lớn - Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Hàng chục công nhân cùng máy cắt cỏ, cưa máy, cuốc xẻng được huy động để phát quang cây bụi, san gạt mặt bằng và thu gom thực bì khô.

Khu vực thi công dài khoảng 300 m, trước đây vốn chỉ là lối mòn nhỏ xuyên rừng với cây cối um tùm, nay đang dần trở nên thông thoáng và thuận lợi cho việc di chuyển.

Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được mở rộng lên khoảng 3 m, đủ điều kiện để các phương tiện chữa cháy chuyên dụng tiếp cận nhanh khi có sự cố xảy ra.

Đây được xem là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng tại khu vực núi Lớn luôn ở mức cao. Những năm qua, việc tiếp cận hiện trường cháy tại nhiều vị trí trên núi gặp không ít khó khăn do đường hẹp, cây cối rậm rạp và thiếu sự kết nối liên hoàn giữa các tuyến.

Việc hình thành tuyến đường xuyên núi liên thông sẽ giúp lực lượng chức năng rút ngắn đáng kể thời gian cơ động, đồng thời tạo ra các đường băng cản lửa tự nhiên nhằm hạn chế cháy lan trên diện rộng.

Đây là yếu tố rất quan trọng trong công tác bảo vệ rừng, đặc biệt đối với khu vực có nhiều thảm thực vật khô vào mùa nắng như núi Lớn. Không chỉ phục vụ chữa cháy, tuyến đường còn hỗ trợ tuần tra, kiểm soát an ninh rừng và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Mở ra cơ hội cho phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho hay bên cạnh ý nghĩa về phòng cháy chữa cháy, tuyến đường xuyên núi Lớn còn mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm.

Các lực lượng chức năng trong ngày ra quân thi công đường xuyên núi Lớn ẢNH: NGUYỄN LONG

Núi Lớn từ lâu được xem là "lá phổi xanh" của Vũng Tàu với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, nhiều điểm ngắm biển đẹp và hệ sinh thái rừng đặc trưng ven biển. Núi Lớn được bao quanh các tuyến đường chính là Trần Phú, Lê Lợi, Vi Ba... Trên các tuyến đường này có nhiều di tích, thắng cảnh, cổ tự.

Thích Ca Phật Đài nằm trên sườn núi Lớn, là một trong những di tích văn hóa Phật giáo tiêu biểu của Vũng Tàu. Hằng năm nơi đây đón rất nhiều phật tử và du khách đến chiêm bái, tham quan và tìm không gian thanh tịnh giữa thiên nhiên biển núi.

Di tích Bạch Dinh ở trên núi Lớn ẢNH: NGUYỄN LONG

Bạch Dinh là một trong những di tích lịch sử - kiến trúc nổi tiếng nhất ở Vũng Tàu. Công trình nằm trên sườn núi Lớn, hướng ra Bãi Trước và biển Vũng Tàu. Đây từng là nơi nghỉ dưỡng của các Toàn quyền Đông Dương thời Pháp thuộc và gắn với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng.

Trận địa pháo cổ núi Lớn là một di tích lịch sử quân sự nổi tiếng nằm trên núi Lớn. Đây được xem là một trong những trận địa pháo cổ lớn và còn khá nguyên vẹn nhất Đông Dương do Pháp xây dựng vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.

Tuy nhiên, do giao thông bị chia cắt, các tuyến đường nhỏ, hẹp nên chưa phát huy hiệu quả các tiềm năng để phát triển du lịch, phát huy các di tích, thắng cảnh trên núi Lớn.

Đường Vi Ba nằm trên sườn núi Lớn ẢNH: NGUYỄN LONG

Khi tuyến đường xuyên núi Lớn được thông suốt, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan nổi tiếng như khu du lịch Hồ Mây, trận địa pháo cổ, các ngôi chùa trên núi, các cung đường ngắm biển, điểm săn bình minh hay những tuyến trekking xuyên rừng.

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để hình thành thêm các sản phẩm du lịch mới như đạp xe địa hình, đi bộ khám phá thiên nhiên, cắm trại, chạy bộ đường dài hay các hoạt động thể thao ngoài trời.

Trong bối cảnh xu hướng du lịch xanh, du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, việc phát triển một cung đường sinh thái xuyên núi Lớn được xem là hướng đi phù hợp với tiềm năng và lợi thế tự nhiên của Vũng Tàu.

"Không chỉ thu hút khách trong nước, loại hình này còn có khả năng hấp dẫn du khách quốc tế yêu thích thiên nhiên và hoạt động ngoài trời", ông Thuấn nói thêm.

Đặc biệt, việc kết nối lại tuyến đường còn tạo sự liên thông giữa các khu vực ven núi và ven biển, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

"Thời gian tới phường tiếp tục cải tạo nâng cấp các tuyến đường mòn hiện hữu trên núi, kết nối các điểm check-in, công trình di tích lịch sử, văn hóa, tạo thêm không gian để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, vui chơi, khám phá, ngắm cảnh...", ông Thuấn chia sẻ.