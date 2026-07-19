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Giải trí Đời nghệ sĩ

'Mợ Hai' Huỳnh Hồng Loan 'đọ sắc' dàn người mẫu

Minh Hy
Minh Hy

Tham gia giải đấu pickleball, Huỳnh Hồng Loan gây chú ý với nhan sắc tươi trẻ, khỏe khoắn khi đứng cạnh người mẫu Đào Lan Phương, Trà Ngọc Hằng.

Huỳnh Hồng Loan có nhiều bạn hơn từ khi chơi pickleball

Mới đây, Trà Ngọc Hằng tổ chức giải đấu pickleball với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Huy Khánh, Huỳnh Hồng Loan, người mẫu Đào Lan Phương... Trong đó, màn đối đầu của nữ diễn viên chính Nợ đời vay trả với dàn mỹ nhân thu hút sự quan tâm của khán giả.

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 1.

Sau vai diễn "mợ Hai" Ngọc Trâm trong Nợ đời vay trả, Huỳnh Hồng Loan nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả

Ảnh: BTC CUNG CẤP

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 2.

Huỳnh Hồng Loan cho biết pickleball là môn thể thao cô đam mê, giúp cô rèn luyện sức khỏe và có thêm bạn bè

Ảnh: BTC CUNG CẤP

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 3.

Huỳnh Hồng Loan và người mẫu Trà Ngọc Hằng

Ảnh: BTC CUNG CẤP

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 4.

Trà Ngọc Hằng chia sẻ: "Tôi mong muốn giải đấu trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng yêu pickleball. Điều hạnh phúc nhất là qua từng mùa giải, ngày càng có nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và các vận động viên cùng đồng hành để lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng"

Ảnh: BTC CUNG CẤP

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 5.

Trên sân bóng, người mẫu Đào Lan Phương cũng "chiến đấu" hết mình. Kết quả, cô và đồng đội giành được giải thưởng Cặp đôi đẹp nhất trên sân

Ảnh: BTC CUNG CẤP

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 6.

Ngoài bóng đá, diễn viên Huy Khánh còn đam mê chơi pickleball. Đối với nam diễn viên Dốc tình, mỗi lần tham gia giải đấu anh đều cảm thấy bản thân có thêm nhiều niềm vui và năng lượng tích cực

Ảnh: BTC CUNG CẤP

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 7.

MC Vân Hugo và đồng đội Bảo Dương cũng cho thấy sự ăn ý trong từng pha phối hợp. Lối chơi linh hoạt cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết của cả hai nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Nữ MC đoạt giải á quân của giải đấu này

Ảnh: BTC CUNG CẤP

'Mợ hai' Huỳnh Hồng Loan đọ sắc dàn người mẫu - Ảnh 8.

Bên cạnh công việc ca hát, Tronnie Ngô cho biết anh còn làm nhiều công việc khác nhau như thiết kế logo cho vợt pickleball hoặc áo thể thao cho các giải đấu. Theo nam ca sĩ, miễn đó là công việc chân chính, kiếm được thêm thu nhập để nuôi gia đình thì anh luôn sẵn sàng

Ảnh: BTC CUNG CẤP

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