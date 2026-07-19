'Mợ Hai' Huỳnh Hồng Loan 'đọ sắc' dàn người mẫu

Bên cạnh công việc ca hát, Tronnie Ngô cho biết anh còn làm nhiều công việc khác nhau như thiết kế logo cho vợt pickleball hoặc áo thể thao cho các giải đấu. Theo nam ca sĩ, miễn đó là công việc chân chính, kiếm được thêm thu nhập để nuôi gia đình thì anh luôn sẵn sàng