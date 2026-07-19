'Mợ Hai' Huỳnh Hồng Loan 'đọ sắc' dàn người mẫu

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Tham gia giải đấu pickleball, Huỳnh Hồng Loan gây chú ý với nhan sắc tươi trẻ, khỏe khoắn khi đứng cạnh người mẫu Đào Lan Phương, Trà Ngọc Hằng.
Huỳnh Hồng Loan có nhiều bạn hơn từ khi chơi pickleball
Mới đây, Trà Ngọc Hằng tổ chức giải đấu pickleball với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Huy Khánh, Huỳnh Hồng Loan, người mẫu Đào Lan Phương... Trong đó, màn đối đầu của nữ diễn viên chính Nợ đời vay trả với dàn mỹ nhân thu hút sự quan tâm của khán giả.
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