Mỡ heo có thực sự làm tăng cholesterol xấu?

Một điều cần lưu ý là không phải mỡ heo chỉ chứa chất béo có hại. Trên thực tế, mỡ heo chứa cả các loại chất béo có lợi cho sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Mỡ heo không chỉ chứa chất béo có hại mà còn cả chất béo có lợi ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mỡ heo chứa khoảng 39% chất béo bão hòa, 45% chất béo không bão hòa đơn và 16% chất béo không bão hòa đa. Chất béo không bão hòa là loại chất béo có lợi cho sức khỏe, có nhiều trong cá hồi, cá thu, trái bơ, hạnh nhân, hạt điều và các loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu cải. Do đó, sẽ không đúng nếu nói tất cả chất béo trong mỡ heo đều có hại cho sức khỏe.

Vì sao mỡ heo làm tăng cholesterol "xấu" LDL?

Cholesterol LDL thường được gọi là cholesterol "xấu" vì khi nồng độ LDL trong máu tăng cao trong thời gian dài, cholesterol sẽ tích tụ trong thành động mạch. Hệ quả là gây xơ vữa động mạch.

Mỡ heo có thể ảnh hưởng đến LDL chủ yếu vì chứa lượng chất béo bão hòa tương đối cao. Khi lượng chất béo bão hòa trong bữa ăn tăng lên, cholesterol LDL cũng sẽ tăng. Tuy nhiên, mức độ tăng còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn.

Có cần bỏ hoàn toàn mỡ heo?

Mọi người không nhất thiết phải loại bỏ hòa toàn mỡ heo khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng hơn là kiểm soát lượng chất béo bão hòa trong toàn bộ chế độ ăn, chuyên gia dinh dưỡng Kathy McManus tại Bệnh viện Brigham and Women's Hospital (Mỹ) cho biết.

Với những người cần giảm cholesterol, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị hạn chế chất béo bão hòa xuống dưới 6% tổng năng lượng mỗi ngày. Với chế độ ăn khoảng 1.500 calo/ngày, mức này tương đương khoảng 10 gram chất béo bão hòa.

Vì vậy, một người khỏe mạnh vẫn có thể thỉnh thoảng ăn một lượng nhỏ mỡ heo. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn nhiều mỡ heo, đồng thời ăn nhiều thịt mỡ, da gà, thịt chế biến, bơ và các thực phẩm giàu chất béo bão hòa khác, tổng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần sẽ tăng đáng kể. Điều này chắc chắn không có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn mỡ heo, một cách thực tế hơn là sử dụng với lượng vừa phải và đa dạng hóa nguồn chất béo. Dầu ô liu, dầu cải, dầu đậu nành, các loại hạt và cá béo sẽ cung cấp nhiều chất béo có lợi hơn, theo Healthline.