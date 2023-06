Mô hình hợp tác xã của một nhóm người Mỹ gốc Việt

Trên trang web của mình, Hợp tác xã Nông dân VEGGI trong khu Đông New Orleans của TP.New Orleans thuộc bang Louisiana (Mỹ) đang mừng 10 năm phát triển. Được thành lập sau thảm họa tràn dầu năm 2010 ở vịnh Mexico làm tê liệt ngành thủy sản, VEGGI đã mang những nông dân nuôi tôm người Mỹ gốc Việt đến làm việc bằng cách sử dụng bí quyết làm nông mà họ mang theo từ VN. Từ đó, VEGGI được cho là chỗ dựa của nhiều người Mỹ gốc Việt ở khu Đông New Orleans trong lúc mưu sinh, theo trang tin NOLA.com.



Hợp tác xã Nông dân VEGGI sản xuất hơn 4,5 tấn nông sản/năm NOLA.com

Trải qua thập niên đầu tiên, VEGGI hiện sản xuất hơn 4,5 tấn nông sản mỗi năm. Các nông sản, hầu hết là những loại rau có nguồn gốc từ Louisiana và VN, được bán tại các chợ nông sản hoặc có trong thực đơn của những nhà hàng cao cấp ở New Orleans. Để có được sản lượng như trên, các thành viên đã nỗ lực làm việc trên một khu đất rộng 0,6 ha, nằm giữa một bãi đậu xe và một dãy nhà ở ngoại ô. "Vất vả nhưng tôi thích", bà Nguyễn Thanh (77 tuổi) chia sẻ khi bà đang làm việc ở trang trại và chồng bà là ông Nguyễn Thăm (81 tuổi) đang mày mò với một chiếc máy xới đất.

Phía sau trang trại của VEGGI là một vườn cây ăn quả, gồm có chanh Thái, đào, táo...Ở giữa có một khu nuôi gà ngày càng phát triển và phần còn lại của trang trại chủ yếu là các luống rau. VEGGI chủ yếu sử dụng các phương pháp hữu cơ, hạn chế phun thuốc trừ sâu và dùng những biện pháp tự chế và tự nhiên để ngăn ngừa côn trùng, cũng theo NOLA.com.

VEGGI được đánh giá đang có hoạt động kinh doanh tốt, với cung không đủ cầu. "Chúng tôi không gặp vấn đề gì khi bán sản phẩm. Nhưng những gì chúng tôi bán dựa trên năng lực của các thành viên", Giám đốc điều hành VEGGI Maddiy Edwards cho biết.

VEGGI ban đầu có 15 thành viên, nhưng giờ chỉ còn 5 người, gồm có vợ chồng bà Nguyễn Thanh và Nguyễn Thăm (đến từ Phú Quốc, di cư đến New Orleans vào năm 1976), ông Nguyễn Phúc đến từ Nghệ An, di cư đến New Orleans vào năm 1978) và vợ chồng bà Nguyễn Xuân và Ngô Cảnh (đến từ Bà Rịa-Vũng Tàu, định cư ở New Orleans vào năm 2016), theo trang web của VEGGI.

VEGGI là một hợp tác xã thuộc sở hữu của các thành viên, nên họ chia sẻ đất trong khu đất nói trên và duy trì các hoạt động canh tác của riêng mình trên phần đất họ đảm nhận. "Chúng tôi cùng tiếp thị và bán sản phẩm của từng người trồng dưới thương hiệu VEGGI Farm Coop", VEGGI cho hay. Mục đích của VEGGI không đặt nặng về lợi nhuận mà chú trọng mang lại ngày càng nhiều sự hỗ trợ cho các thành viên, chỉ cần các thành viên cảm thấy hạnh phúc, dù sản lượng có suy giảm.