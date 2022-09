Mở hướng làm giàu: Một chàng trai nuôi gà ác lấy trứng bằng công nghệ cao

Cho gà nghe nhạc, phun nước làm mát

Đứng trước cửa trang trại gà ác hơn 10.000 con gà đã thời kỳ đẻ trứng nhưng chỉ nghe tiếng nhạc du dương lẫn trong âm thanh của nước chảy. Tiếng nước chảy là hệ thống phun sương theo mô hình của quạt hơi nước để làm mát cho trại gà giữa mùa hè nóng nực. “Nhiệt độ luôn phải duy trì ở mức 22 - 28 độ C dù bên ngoài 38 độ C. Mùa hè phải dùng hệ thống làm mát này, mùa đông phải sưởi ấm cho gà”, chàng trai chủ trang trại này nói.

Gà ác có nguồn gốc từ tự nhiên đã được thuần dưỡng, tuy nhiên bản năng của chúng vẫn rất hung dữ và hiếu chiến. Sau một thời gian nuôi, để hàng ngàn con gà này bớt “nóng tính”, không cắn nhau, Nguyễn Hữu Thắng đã nghĩ ra cách dùng âm nhạc như một liệu pháp giúp gà ổn định tâm lý, trung hòa tính hiếu chiến. Anh đầu tư lắp hệ thống loa trong trang trại và suốt ngày phát nhạc không lời. Tiếng nhạc lẫn trong tiếng vòi phun nước làm mát ở bên ngoài và quạt gió đã phát huy hiệu quả rất tốt, âm thanh nhẹ nhàng này đã át đi các âm thanh lạ nên gà ít bị kích động, nổi nóng và ít cắn nhau.

Nguyễn Hữu Thắng từng sang Hàn Quốc lao động sau khi tốt nghiệp THPT. “Ở bên đó, đi siêu thị thấy người ta bán thực phẩm sạch, an toàn, có quy trình và nguồn gốc rõ ràng, mình nảy ý định về quê sẽ sản xuất thực phẩm sạch”, Thắng nói.

Sau khi trở về quê, chàng trai này quyết định khởi nghiệp theo mô hình chăn nuôi ngay tại quê nhà. 2 lứa lợn gặp thất bại vì dịch bệnh, mất trắng 1 tỉ đồng, Thắng không nản và quyết định chuyển hướng khởi nghiệp lần 2.

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, anh Thắng quyết định chọn nuôi gà ác lấy trứng vì loại gà này có khá nhiều ở các tỉnh phía nam, nhưng lại rất hiếm ở phía bắc do điều kiện thời tiết không thích hợp. Trứng gà ác tuy nhỏ nhưng hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao, nhu cầu thị trường cũng đang lớn. Năm 2021, Thắng đặt mua 12.000 con gà giống 1 ngày tuổi ở Long An, đưa lên máy bay vận chuyển về Nghệ An.

Để có sản phẩm trứng gà có chất lượng cao, anh Thắng xây dựng quy trình chăn nuôi công nghệ cao. Anh vay 7 tỉ đồng để thực hiện dự án này ngay trên mảnh đất 3 ha của gia đình. Hơn 5 tháng sau, vượt qua mọi sự khởi đầu nan, gà bắt đầu đẻ trứng. Tỷ lệ đẻ trứng của gà ác chỉ đạt 30 - 45%/ngày, nhưng nhờ áp dụng công nghệ nuôi này nên tỷ lệ đẻ trứng tại trang trại của anh Thắng đã đạt 48 - 50%.





“Huyện sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng”

Mô hình nuôi gà ác này được ông chủ trẻ đầu tư bài bản từ hệ thống làm mát, đèn chiếu sáng, phân phát thức ăn và công nghệ xử lý phân thải. “Đây là giống gà khó tính và để trứng có chất lượng tốt nhất, việc chăn nuôi phải tuân thủ quy trình chăm sóc nghiêm ngặt, từ kiểm soát chất lượng đầu vào, thức ăn, môi trường và vắc xin phòng bệnh”, anh Thắng nói.

Gà ác có thịt màu đen, con trưởng thành cũng chỉ nặng hơn 1 kg. Hiện anh Thắng đang bán trứng với mức với giá thăm dò thị trường 3.200 - 3.500 đồng/quả. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Nghệ An và các tỉnh, thành phía bắc. Số trứng của trang trại anh mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu.

Nguyễn Hữu Thắng đã đầu tư xây tiếp chuồng trại và trong năm nay sẽ nâng quy mô chăn nuôi lên 35.000 con gà để cung cấp trứng cho thị trường. Anh đang hoàn thiện các thủ tục để được cấp chứng chỉ sản phẩm OCOP, VietGAP và đặt kỳ vọng mô hình chăn nuôi này sẽ mang về nguồn thu lớn cho gia đình và tạo nên hình mẫu thanh niên khởi nghiệp tại quê hương.

Ông Trần Nguyên Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp H.Nghi Lộc, chia sẻ: “Mô hình chăn nuôi bằng công nghệ cao này rất phù hợp với điều kiện hiện nay, sản phẩm trứng gà ác có thị trường rộng, nên trang trại này rất có triển vọng. Mô hình trang trại này được khuyến khích, hỗ trợ và chúng tôi đang tham mưu cho lãnh đạo huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm một vài hạng mục cho chủ trang trại”.