Mổ khẩn cứu bé trai ở Gia Lai suy tim cấp, nguyên nhân ít ai ngờ tới

Ngày 2.6, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa điều trị thành công một trường hợp hiếm gặp là bệnh nhi R.C.K (13 tuổi, ở Gia Lai) bị tràn mủ màng tim do dị vật là tăm tre đâm vào tim gây suy tim cấp.

Trước đó, vào cuối tháng 4.2026, bệnh nhi được chuyển đến TP.HCM trong tình trạng nguy kịch với suy hô hấp, sốc, suy tim cấp và viêm mủ màng ngoài tim.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2, ngay khi nhập viện, bệnh nhi được đặt nội khí quản thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều loại kháng sinh. Tuy nhiên, do tình trạng chèn ép tim nặng, các bác sĩ phải nhanh chóng chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để giải áp tim.

Trong quá trình mổ, ê kíp ghi nhận toàn bộ tim cùng hệ thống tĩnh mạch chủ trên, tĩnh mạch chủ dưới bị bao bọc bởi dịch mủ và lớp giả mạc viêm dày đặc.

Điều bất ngờ là các bác sĩ phát hiện một chiếc tăm tre còn nguyên vẹn đâm vào mặt sau thất phải của tim.

Theo nhận định của bác sĩ, đây chính là nguyên nhân tạo đường dẫn cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm nhiễm và dẫn đến tình trạng tràn mủ màng tim đe dọa tính mạng bệnh nhi.

Sau khi lấy dị vật ra khỏi tim, ê kíp tiến hành làm sạch ổ mủ, xử lý tổn thương và tiếp tục điều trị kháng sinh liều cao để kiểm soát nhiễm trùng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhận định nhiều khả năng bệnh nhi đã vô tình nuốt phải tăm tre từ trước. Dị vật đi theo đường tiêu hóa rồi xuyên qua các mô, di chuyển đến vùng tim và đâm vào thất phải. Tuy nhiên, cả bệnh nhi lẫn gia đình đều không biết thời điểm nuốt phải dị vật.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi. Các bác sĩ cảnh báo về lâu dài trẻ vẫn có nguy cơ gặp biến chứng tim mạn tính như viêm màng ngoài tim co thắt nên cần tái khám định kỳ để được theo dõi và điều trị kịp thời.