'Xuất viện rồi, không biết bệnh nhân suy tim đi đâu, về đâu?'

Ngày 13.12, tại TP.HCM, Phân hội suy tim Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ II, chủ đề: "Suy tim trong kỷ nguyên y học cá thể hóa và chuyển đổi số".

Hiện có hơn 60 triệu người trên thế giới bị suy tim, trong đó có 75% là người ở các nước thu nhập thấp và trung bình. 50% bệnh nhân sống sót sau 5 năm - tỷ lệ tiên lượng tương đương với hầu hết các loại ung thư. Tại Mỹ, ước tính có 8 triệu người bị suy tim và tiêu tốn trên 70 tỉ đô la vào năm 2030.

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê nhưng ước lượng có khoảng 320.000 - 1,6 triệu người mắc suy tim.

"Số người tử vong do bệnh lý tim mạch chiếm 1/3 trong số ca tử vong, và tất cả bệnh lý tim mạch cuối cùng đều là suy tim. Chi phí điều trị suy tim 7,5 triệu đồng/1 lần, nhưng mỗi năm bệnh nhân mắc bệnh này vào viện không biết bao nhiêu lần. Theo thống kê, sau 5 - 6 năm kể từ khi được chẩn đoán suy tim thì có 50% người bệnh tử vong", GS-TS Đỗ Doãn Lợi, Chủ tịch Phân hội suy tim Việt Nam (kiêm Phó chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam) thông tin.

Theo ông, suy tim từ lâu đã được ví như "chiến trường" cuối cùng của mọi bệnh lý tim mạch, là gánh nặng to lớn không chỉ về tỷ lệ mắc và tử vong mà còn về chi phí y tế và chất lượng sống của người bệnh.

Gần đây, bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trên điện tim có thể dự báo được suy tim của bệnh nhân ẢNH: DUY TÍNH

Vì vậy, ông kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục tạo điều kiện để Hội Tim mạch học Việt Nam sớm được đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về suy tim nhằm tối ưu hóa chất lượng khám chữa bệnh và phòng bệnh. Cơ sở dữ liệu quốc gia về suy tim giúp lãnh đạo các đơn vị có thể đánh giá chất lượng chăm sóc suy tim với từng bác sĩ. Dữ liệu này cũng giúp nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế, để hiện thực hóa hiệu quả nhất chủ trương chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế PGS-TS Nguyễn Tri Thức cũng cho rằng, từ trước đến nay, bệnh nhân suy tim xuất viện không biết đi đâu, về đâu - do chưa được quản lý thống nhất, chặt chẽ. Đây là một vấn đề rất lớn đặt ra.

Bộ Y tế giao Cục Khoa học công nghệ và đào tạo phối hợp với Hội Tim mạch học Việt Nam xây dựng một cơ sở dữ liệu về tim mạch và đặc biệt là cơ sở dữ liệu về suy tim, kể cả cao huyết áp. Việc này không chỉ phục vụ công tác chuyên môn mà còn phục vụ rất tốt cho việc quản lý và định hình đào tạo nhân lực.