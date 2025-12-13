Bệnh viện Bình Dân: 38.000 ca mổ mỗi năm, vai trò then chốt chẩn đoán hình ảnh

Ngày 13.12, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Hội nghị thường niên Hội hình ảnh học ung thư Việt Nam lần thứ nhất (VSOI 2025), chủ đề: Hình ảnh học ung thư vùng bụng - chậu.

PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, Bình Dân tự hào là cái nôi của ngành ngoại khoa miền Nam. Mỗi năm tại bệnh viện này có hơn 38.000 ca phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật bằng robot.

Thống kê cho thấy, tại Bệnh viện Bình Dân, phẫu thuật nhiều nhất là bệnh lý sỏi đường mật, sỏi đường tiết niệu. Tiếp theo là các bệnh ung thư: dạ dày, đại trực tràng, gan, bàng quang, tuyến tiền liệt và ung thư thận. Ngoài ra còn phẫu thuật các bệnh lý lành tính tuyến tiền liệt, bệnh lý nam học.

PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân nói về tầm quan trọng của chẩn đoán hình ảnh trong phẫu thuật ẢNH: BVCC

Với chủ đề: "Hình ảnh học ung thư vùng bụng - chậu", PGS-TS Trần Vĩnh Hưng nhấn mạnh thông điệp "chẩn đoán hình ảnh và điều trị các bệnh lý vùng bụng - chậu là hai trụ cột không thể tách rời trong quy trình điều trị cho người bệnh".

Đối với một bệnh viện chuyên khoa sâu về phẫu thuật như Bệnh viện Bình Dân, những tiến bộ trong hình ảnh học từ CT-Scanner, MRI cho đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là cơ sở để đưa ra những quyết định mang tính sống còn đối với người bệnh. Đó là phẫu thuật hay không phẫu thuật? Bảo tồn hay cắt bỏ? Tiếp cận bằng đường nào là tối ưu?

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân xem chẩn đoán hình ảnh trước khi phẫu thuật ẢNH: BV

"Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã hỗ trợ chúng tôi lập kế hoạch điều trị, cung cấp những dữ liệu cốt lõi để ê kíp phẫu thuật tiên lượng, lên kế hoạch có sự chuẩn bị tốt nhất để thực hiện thành công ca phẫu thuật cho người bệnh", PGS-TS Trần Vĩnh Hưng nói.

Bệnh viện Bình Dân mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.500 lượt bệnh ngoại trú và 1.000 bệnh nhân nội trú.