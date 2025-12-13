Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bệnh viện Bình Dân: 38.000 ca mổ mỗi năm, vai trò then chốt chẩn đoán hình ảnh

Duy Tính
Duy Tính
13/12/2025 17:24 GMT+7

Bệnh viện Bình Dân nhấn mạnh vai trò hình ảnh học từ CT-Scanner, MRI đến trí tuệ nhân tạo trong quyết định phẫu thuật, nâng cao hiệu quả điều trị ung thư bụng - chậu.

Ngày 13.12, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Hội nghị thường niên Hội hình ảnh học ung thư Việt Nam lần thứ nhất (VSOI 2025), chủ đề: Hình ảnh học ung thư vùng bụng - chậu.

PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, Bình Dân tự hào là cái nôi của ngành ngoại khoa miền Nam. Mỗi năm tại bệnh viện này có hơn 38.000 ca phẫu thuật, trong đó có phẫu thuật bằng robot.

Thống kê cho thấy, tại Bệnh viện Bình Dân, phẫu thuật nhiều nhất là bệnh lý sỏi đường mật, sỏi đường tiết niệu. Tiếp theo là các bệnh ung thư: dạ dày, đại trực tràng, gan, bàng quang, tuyến tiền liệt và ung thư thận. Ngoài ra còn phẫu thuật các bệnh lý lành tính tuyến tiền liệt, bệnh lý nam học.

Bệnh viện Bình Dân: 38.000 ca mổ mỗi năm, vai trò then chốt chẩn đoán hình ảnh - Ảnh 1.

PGS-TS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân nói về tầm quan trọng của chẩn đoán hình ảnh trong phẫu thuật

ẢNH: BVCC

Với chủ đề: "Hình ảnh học ung thư vùng bụng - chậu", PGS-TS Trần Vĩnh Hưng nhấn mạnh thông điệp "chẩn đoán hình ảnh và điều trị các bệnh lý vùng bụng - chậu là hai trụ cột không thể tách rời trong quy trình điều trị cho người bệnh".

Đối với một bệnh viện chuyên khoa sâu về phẫu thuật như Bệnh viện Bình Dân, những tiến bộ trong hình ảnh học từ CT-Scanner, MRI cho đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) là cơ sở để đưa ra những quyết định mang tính sống còn đối với người bệnh. Đó là phẫu thuật hay không phẫu thuật? Bảo tồn hay cắt bỏ? Tiếp cận bằng đường nào là tối ưu?

Bệnh viện Bình Dân: 38.000 ca mổ mỗi năm, vai trò then chốt chẩn đoán hình ảnh - Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân xem chẩn đoán hình ảnh trước khi phẫu thuật

ẢNH: BV

"Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã hỗ trợ chúng tôi lập kế hoạch điều trị, cung cấp những dữ liệu cốt lõi để ê kíp phẫu thuật tiên lượng, lên kế hoạch có sự chuẩn bị tốt nhất để thực hiện thành công ca phẫu thuật cho người bệnh", PGS-TS Trần Vĩnh Hưng nói.

Bệnh viện Bình Dân mỗi ngày tiếp nhận khoảng 2.500 lượt bệnh ngoại trú và 1.000 bệnh nhân nội trú.

Tin liên quan

Điếc tai ở người lớn tuổi phải điều trị phục hồi nhanh chóng ra sao?

Điếc tai ở người lớn tuổi phải điều trị phục hồi nhanh chóng ra sao?

Khiếm thính - điếc tai được xếp là dạng khuyết tật phổ biến đứng thứ ba trên thế giới, với khoảng 466 triệu người đang bị ảnh hưởng.

Khám phá thêm chủ đề

hình ảnh học Chẩn đoán hình ảnh phẫu thuật ung thư MRI CT-Scanner AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận