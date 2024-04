Mở 'kho ý tưởng' tiết kiệm điện của mẹ...

Hồi chưa biết "kho ý tưởng" tiết kiệm điện của mẹ, hằng ngày sau mỗi buổi chiều đi học về, để xua tan đi cái nóng trong người của mình, tôi hay chạy nhanh vào nhà mở quạt ở mức lớn nhất.

Thấy vậy, mẹ tôi thở dài, bước ra sau mở tung cái cửa giếng trời và các cửa sổ trong nhà. Lạ quá, tôi thắc mắc hỏi: "Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại mở hết cửa trong nhà ra vậy?". Lúc ấy mẹ cười bảo: "Làm vậy để cho gió vào nhà mình làm cho ngôi nhà thoáng hơn và mát hơn, vả lại mẹ con mình còn tiết kiệm được nữa".

Máy lạnh trong phòng tôi thường mở ở mức 27 độ C. TGCC

Quả thật là như thế, những cơn gió mát ùa vào nhà tôi từng đợt, thoáng chốc cái nóng nực dường như đã xua tan đi mất. Từ đó, cứ mỗi buổi chiều đi học về tôi liền chạy thật nhanh để mở các cửa sổ trong nhà.

Nhớ đến một lần, chị em chúng tôi đã mở tung hết các cửa trong nhà nhưng không sao quên được cái nóng nực trong người. Lúc ấy, mẹ liền bảo: "Sao các con không thử lau nhà đi?". Chúng em cũng khá bối rối và thiết nghĩ rằng "Tại sao phải lau nhà nhỉ?".

À thì ra, lau nhà giúp cho ngôi nhà chúng em trở nên mát mẻ hơn và thông thoáng hơn, "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" - câu nói người xưa bao đời nay đã dạy.

Có tháng, chúng tôi thường cắm máy giặt vào lúc 18 giờ - 19 giờ, dẫn đến tiền điện tháng ấy đã tăng lên nhiều hơn so với mấy tháng trước. Thấy vậy, mẹ tôi đã nhắc nhở rằng lần sau có cắm máy giặt mình nên né những giờ cao điểm, mà phải sử dụng máy giặt sau 10 giờ tối. Cũng chính vì nhớ đến những bí kíp "độc đáo" của mẹ mà tiền điện của nhà tôi dần giảm bớt.

Có lẽ, khi bước chân vào những tháng hè nắng nóng của tháng 4, 5 và 6, việc bật máy lạnh không còn gì xa lạ đối với gia đình. Mẹ thường hay thường dặn: "Ba mẹ con mình ngủ chung một phòng, mở một máy lạnh thôi để vừa tiết kiệm điện cho nhà nước, mà còn tiết kiệm tiền cho cả nhà mình".

Lau nhà giúp ngôi nhà trở nên mát mẻ hơn

Nhớ lại trước kia chị em chúng tôi đã từng mở máy lạnh xuống thấp nhất để xua đi cái nóng trong người mà không nghĩ ngợi gì. Có lúc giảm nhiệt độ máy lạnh xuống còn 17oC - 18oC, về mẹ coi app của ngành điện rồi hỏi nhỏ: "Nay mấy con xài máy lạnh không?". Có lẽ là mẹ đều biết hết rồi và nhỏ nhẹ dặn chúng tôi: "Lần sau bật máy lạnh ở mức vừa 27oC thôi, bật thêm một cái quạt nhỏ để làm mát phòng ngủ là được rồi".

À hóa ra là thế, cũng nhờ vậy mà tháng nào tiền điện nhà em chỉ tốn từ 500 ngàn đồng cho đến 600 ngàn đồng mà thôi.

Mẹ vẫn thường hay nói: "Dạo này bước vào những ngày nắng nóng rồi. Có lẽ hóa đơn tiền điện những tháng này sẽ tăng cao, nên mẹ con ta ráng tiết kiệm điện con nhé. Tiết kiệm điện cũng như là tiết kiệm tiền cho nhà mình".

Học mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất, tôi đã "mở kho" được nhiều chiêu tiết kiệm điện vào trong cuộc sống hằng ngày như: để nhiệt độ máy lạnh ở mức vừa phải, cắm máy giặt phải tránh giờ cao điểm, có thể mở cửa sổ để nhà mát hơn...

Từ đó, tôi càng hiểu được giá trị của việc tiết kiệm điện nó không chỉ là tiết kiệm một phần tiền để phục vụ cuộc sống gia đình mình, mà còn giúp sống chan hòa với thiên nhiên hơn. Những hành động này tuy nhỏ nhưng nếu chúng ta cùng chung tay thì chắc hẳn sẽ tạo nên một thành quả lớn.

Mở cửa sổ giúp cho nhà ngôi nhà thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng TGCC

Không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm trong nhà, cũng nhờ những bí kíp từ mẹ, tôi cũng thường chú ý quan sát hơn ở trường học, môi trường công cộng. Bên cạnh đó, tôi thường nhắc nhở các bạn đôi chút phải tắt các bóng đèn điện và hành lang ở trường lớp khi không sử dụng.

Có thể những công việc nhỏ nhoi từ việc "mở kho ý tưởng" của mẹ tôi làm cũng chỉ là một hành động nhỏ trong cuộc sống, nhưng hy vọng rằng những bạn nhỏ đồng trang lứa sẽ cùng chung tay để góp sức bảo vệ môi trường, chia sẻ áp lực với ngành điện, cùng nhau tiết kiệm điện để mọi nhà đều có điện dùng.