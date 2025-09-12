Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gặp khó vì khoản nợ 7.200 tỉ

Hà Mai
Hà Mai
12/09/2025 17:20 GMT+7

Thông tin được nêu trong tờ trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận mà Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) vừa gửi Cục Đường bộ.

Theo Ban Quản lý dự án 7, Bộ Tài chính đã ứng trước hơn 9.563 tỉ đồng để đầu tư xây dựng cao tốc TP.HCM - Trung Lương giai đoạn 1. Tuyến đường được đưa vào khai thác từ năm 2011.

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gặp khó vì khoản nợ 7.200 tỉ- Ảnh 1.

Việc mở rộng tuyến cao tốc huyết mạch từ TP.HCM đi miền Tây được đánh giá vô cùng cấp bách

ẢNH: ĐNT

Để thu hồi vốn ngân sách, từ năm 2011 - 2018, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) tổ chức thu phí tại các trạm trên tuyến, đồng thời chuyển nhượng quyền thu phí giai đoạn 2014 - 2018. Đến hết năm 2018, hợp đồng bán quyền thu phí kết thúc, ngân sách Nhà nước chỉ thu được hơn 2.390 tỉ đồng. Như vậy, còn lại hơn 7.172 tỉ đồng chưa được hoàn trả.

Cũng trong năm 2018, Thủ tướng đã chỉ đạo tạm dừng thu phí trên tuyến cao tốc này do pháp luật thời điểm đó không cho phép thu phí hoàn vốn đối với các tuyến đường do Nhà nước đầu tư. Do vậy, Bộ GTVT khi đó không thể tiếp tục bán quyền thu phí để thu hồi khoản vốn đã ứng trước.

Mới đây, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai mở rộng toàn tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức đối tác công tư (PPP), yêu cầu khởi công trong năm nay. Điều này đồng nghĩa, nếu tiếp tục thu phí để trả nợ ngân sách thì việc khởi động dự án sẽ bị đình trệ.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, thống nhất phương án đưa số vốn 7.172 tỉ đồng này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để hoàn trả ngân sách.

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 nhấn mạnh: “Việc chậm hoàn trả số vốn đã ứng trước ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lập phương án tài chính của dự án mở rộng cao tốc. Nếu không có cơ chế xử lý sớm, dự án khó triển khai đúng tiến độ”.

Ngoài ra, cơ quan này cũng lưu ý hiện nay nhiều quy định pháp luật đã thay đổi, đặc biệt là luật PPP, song Nghị định hướng dẫn cụ thể vẫn chưa được ban hành, gây khó khăn cho việc lập đề xuất dự án.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96,13 km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại đầu cầu phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp). Dự án mở rộng gồm: Đoạn TP.HCM - Trung Lương mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường 41 m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.

Công trình dự kiến khởi công cuối năm nay, hoàn thành năm 2028.

Xem thêm bình luận