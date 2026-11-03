Mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ để làm giáo viên

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thay thế các quy định hiện hành.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định hiện hành chỉ cho phép đối tượng bồi dưỡng là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Điều này, dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Bộ GD-ĐT mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên một số môn đặc thù ẢNH: M.C

Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên ngành đào tạo phù hợp với các môn mỹ thuật, âm nhạc, nghệ thuật, môn ngoại ngữ cấp tiểu học, môn tin học và công nghệ, môn tiếng dân tộc thiểu số, có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

"Việc mở rộng đối tượng theo thông tư mới khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo", Bộ GD-ĐT lý giải.

Thay thế cho hai văn bản quy định riêng đối với cấp tiểu học và cấp trung học, thông tư mới ban hành một chương trình bồi dưỡng có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình được điều chỉnh từ 35 tín chỉ đối với cấp tiểu học, 34 tín chỉ đối với cấp THCS hoặc THPT xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm.

Thông tư mới cũng cụ thể hóa chuẩn đầu ra và năng lực thực hành nghề nghiệp. Theo đó, xác định các chuẩn đầu ra kèm chỉ số đánh giá, làm căn cứ xây dựng đề cương học phần và đánh giá kết quả bồi dưỡng. Nội dung tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Người học được đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập, miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh, đồng thời quy định việc cấp chứng chỉ theo cấp học và điều khoản chuyển tiếp đối với các khóa đã tuyển sinh, bảo đảm tính liên tục trong tổ chức bồi dưỡng. Người học đang đi làm được kéo dài thời thời gian thực tập. Thời gian bồi dưỡng được rút ngắn còn tối thiểu 6 tháng, tối đa 18 tháng.

Thông tư cũng nêu về điều khoản chuyển tiếp. Theo đó, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên khai giảng trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định cũ.