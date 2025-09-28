Mở rộng quảng trường bên sông Sài Gòn

Quảng trường và điểm nhấn bố trí tại các giao điểm, cuối các trục chính đô thị hay không gian mở hướng ra sông nước, các khu vực cửa ngõ, đầu mối giao thông, khu vực trung tâm đô thị. Đặc biệt, TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư các công trình điểm nhấn 2 bên bờ sông Sài Gòn như cầu, công trình công cộng, quảng trường, bố trí tại các điểm nhìn chính và vị trí chuyển hướng dòng sông, nhằm kiến tạo một hành lang sông Sài Gòn đậm bản sắc.

Đ IỂM NHẤN QUẢNG TRƯỜNG TRƯỚC CHỢ B ẾN T HÀNH

Đến nay, 2 dự án quảng trường nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp nhất là quảng trường trước chợ Bến Thành (P.Bến Thành) và quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm (P.An Khánh).

Ông Nguyễn Thành Phát, Phó chủ tịch UBND P.Bến Thành, cho biết từ khi chưa tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, UBND Q.1 đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.1 làm chủ đầu tư dự án cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành. Dự án này có tổng diện tích cải tạo gần 59.000 m2, gắn kết khu vực trước chợ Bến Thành, công viên 23.9, trục đường Lê Lợi kết nối ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dự án có tổng vốn đầu tư 145 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2025 - 2026.

TP.HCM quy hoạch quảng trường trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm (P.An Khánh) kết nối với P.Sài Gòn bằng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn Ảnh: Nhật Thịnh

Ông Phát cho biết bên cạnh cải tạo vỉa hè một số tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành, nơi đây còn có các công trình điểm nhấn như cụm tượng đài Trần Nguyên Hãn, tượng bán thân Quách Thị Trang và tượng đài Nam Bộ Kháng Chiến đặt tại công viên 23.9. Các công trình kết hợp lại thành quần thể cảnh quan, thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế ở khu vực này. Ông Phát cho biết thêm lãnh đạo UBND TP.HCM từng gợi mở nghiên cứu khu vực trước chợ Bến Thành làm sao để nơi đây giống như quảng trường Thời Đại (TP.New York, Mỹ), luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, tạo bản sắc cho địa phương, là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.1 đang triển khai dự án cải tạo, khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn của phường. "Phường sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu chương trình kinh tế đêm, các hoạt động thu hút khách du lịch, tạo sự kết nối giữa chợ Bến Thành với phố đi bộ Bùi Viện, tuyến Lê Lợi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ tạo thành cụm phát triển kinh tế và du lịch", ông Phát cho biết thêm.

Q UẢNG TRƯỜNG LỚN NHẤT CẢ NƯỚC Ở T HỦ T HIÊM

Đối diện phố đi bộ Nguyễn Huệ bên kia sông Sài Gòn, dự án quảng trường Thủ Thiêm rộng 21 ha nhận được nhiều quan tâm của các doanh nghiệp, mới nhất là Tập đoàn Trường Hải. Theo phương án được nghiên cứu trước đây, dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ là quảng trường lớn nhất cả nước, kết nối với công viên bờ sông tạo thành không gian công cộng gần 30 ha bên sông Sài Gòn. Quảng trường này sẽ kết nối trung tâm TP.HCM thông qua cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, phục vụ tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị và sinh hoạt cộng đồng.

Khu vực trước chợ Bến Thành (P.Bến Thành, TP.HCM) sẽ được cải tạo lại thành quảng trường, kết nối trục đường Lê Lợi ra đường Nguyễn Huệ Ảnh: Nhật Thịnh

Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vào tháng 3.2025, lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức cũ đề xuất thí điểm áp dụng hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng tiền cho dự án xây dựng quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm để đẩy nhanh tiến độ. Loại hợp đồng này có ưu điểm phương án tài chính minh bạch, thuận tiện trong công tác đấu thầu rộng rãi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý dự án rõ ràng.

Trước đề xuất trên, lãnh đạo TP.HCM giao Sở Tài chính làm việc với địa phương để hướng dẫn, nhằm nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho bán đảo Thủ Thiêm. Sở Tài chính TP.HCM cho rằng các dự án ở khu đô thị mới Thủ Thiêm cần tính đến hiệu quả sử dụng đất, nhất là khai thác không gian ngầm, chức năng giữ xe, thương mại, dịch vụ... Khu quảng trường trung tâm Thủ Thiêm có giá trị rất lớn về chức năng sử dụng, cảnh quan, kinh tế nên cần nghiên cứu tổng thể cả phần ngầm và trên mặt đất để mời gọi đầu tư.



