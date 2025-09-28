Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Mở rộng quảng trường bên sông Sài Gòn

Sỹ Đông
Sỹ Đông
28/09/2025 07:00 GMT+7

Trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đã được Thủ tướng phê duyệt, hệ thống các điểm nhấn đô thị và quảng trường là một phần quan trọng nhằm tăng tính nhận diện nơi chốn, định hình không gian đô thị và hình thành nét đặc trưng của từng khu vực.

Quảng trường và điểm nhấn bố trí tại các giao điểm, cuối các trục chính đô thị hay không gian mở hướng ra sông nước, các khu vực cửa ngõ, đầu mối giao thông, khu vực trung tâm đô thị. Đặc biệt, TP.HCM sẽ ưu tiên đầu tư các công trình điểm nhấn 2 bên bờ sông Sài Gòn như cầu, công trình công cộng, quảng trường, bố trí tại các điểm nhìn chính và vị trí chuyển hướng dòng sông, nhằm kiến tạo một hành lang sông Sài Gòn đậm bản sắc.

ĐIỂM NHẤN QUẢNG TRƯỜNG TRƯỚC CHỢ BẾN THÀNH

Đến nay, 2 dự án quảng trường nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp nhất là quảng trường trước chợ Bến Thành (P.Bến Thành) và quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm (P.An Khánh).

Ông Nguyễn Thành Phát, Phó chủ tịch UBND P.Bến Thành, cho biết từ khi chưa tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, UBND Q.1 đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.1 làm chủ đầu tư dự án cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành. Dự án này có tổng diện tích cải tạo gần 59.000 m2, gắn kết khu vực trước chợ Bến Thành, công viên 23.9, trục đường Lê Lợi kết nối ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dự án có tổng vốn đầu tư 145 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2025 - 2026.

Mở rộng quảng trường bên sông Sài Gòn- Ảnh 1.

TP.HCM quy hoạch quảng trường trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm (P.An Khánh) kết nối với P.Sài Gòn bằng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

Ảnh: Nhật Thịnh

Ông Phát cho biết bên cạnh cải tạo vỉa hè một số tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành, nơi đây còn có các công trình điểm nhấn như cụm tượng đài Trần Nguyên Hãn, tượng bán thân Quách Thị Trang và tượng đài Nam Bộ Kháng Chiến đặt tại công viên 23.9. Các công trình kết hợp lại thành quần thể cảnh quan, thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế ở khu vực này. Ông Phát cho biết thêm lãnh đạo UBND TP.HCM từng gợi mở nghiên cứu khu vực trước chợ Bến Thành làm sao để nơi đây giống như quảng trường Thời Đại (TP.New York, Mỹ), luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, tạo bản sắc cho địa phương, là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Q.1 đang triển khai dự án cải tạo, khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn của phường. "Phường sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu chương trình kinh tế đêm, các hoạt động thu hút khách du lịch, tạo sự kết nối giữa chợ Bến Thành với phố đi bộ Bùi Viện, tuyến Lê Lợi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ tạo thành cụm phát triển kinh tế và du lịch", ông Phát cho biết thêm.

QUẢNG TRƯỜNG LỚN NHẤT CẢ NƯỚC Ở THỦ THIÊM

Đối diện phố đi bộ Nguyễn Huệ bên kia sông Sài Gòn, dự án quảng trường Thủ Thiêm rộng 21 ha nhận được nhiều quan tâm của các doanh nghiệp, mới nhất là Tập đoàn Trường Hải. Theo phương án được nghiên cứu trước đây, dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ là quảng trường lớn nhất cả nước, kết nối với công viên bờ sông tạo thành không gian công cộng gần 30 ha bên sông Sài Gòn. Quảng trường này sẽ kết nối trung tâm TP.HCM thông qua cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn, phục vụ tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, chính trị và sinh hoạt cộng đồng.

Mở rộng quảng trường bên sông Sài Gòn- Ảnh 2.

Khu vực trước chợ Bến Thành (P.Bến Thành, TP.HCM) sẽ được cải tạo lại thành quảng trường, kết nối trục đường Lê Lợi ra đường Nguyễn Huệ

Ảnh: Nhật Thịnh

Trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vào tháng 3.2025, lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức cũ đề xuất thí điểm áp dụng hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng tiền cho dự án xây dựng quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm để đẩy nhanh tiến độ. Loại hợp đồng này có ưu điểm phương án tài chính minh bạch, thuận tiện trong công tác đấu thầu rộng rãi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý dự án rõ ràng.

Trước đề xuất trên, lãnh đạo TP.HCM giao Sở Tài chính làm việc với địa phương để hướng dẫn, nhằm nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho bán đảo Thủ Thiêm. Sở Tài chính TP.HCM cho rằng các dự án ở khu đô thị mới Thủ Thiêm cần tính đến hiệu quả sử dụng đất, nhất là khai thác không gian ngầm, chức năng giữ xe, thương mại, dịch vụ... Khu quảng trường trung tâm Thủ Thiêm có giá trị rất lớn về chức năng sử dụng, cảnh quan, kinh tế nên cần nghiên cứu tổng thể cả phần ngầm và trên mặt đất để mời gọi đầu tư.


Tin liên quan

Quảng trường mới - sức chứa có làm nên sức hút?

Quảng trường mới - sức chứa có làm nên sức hút?

Không gian công cộng được mở rộng, bổ sung thêm tiện ích đô thị cũng đồng nghĩa với việc sẽ thu hút lượng người đổ đến đông hơn trong những dịp hội hè đình đám. Liệu lúc đó hồ Gươm còn giữ được dáng vẻ tĩnh lặng thẳm sâu riêng có từ hàng trăm năm nay?

Mở rộng quảng trường bằng chiều sâu văn hóa

Khám phá thêm chủ đề

Quảng trường Thủ Thiêm Chợ Bến Thành du lịch TP.HCM điểm nhấn văn hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận