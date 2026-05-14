Mô tô cổ điển Honda CB350C đầu tiên về Việt Nam, giá từ 185 triệu đồng

Trong khi thị trường mô tô xe máy trong nước đang khá yên ắng khi các nhà sản xuất ít khi tung ra các mẫu mã mới, mảng xe nhập khẩu lại hoàn toàn trái ngược và đang góp phần khuấy động thị trường với hàng loạt lựa chọn mới. Sau Honda Square X125, TVS Ronin hay Honda SH 150i "Made in Italy", mới đây đến lượt mẫu mô tô Honda CB350C gia nhập thị trường Việt Nam.

Honda CB350C vừa gia nhập thị trường Việt Nam

Đây là mẫu mô tô được thiết kế theo phong cách cổ điển đậm chất chơi, pha chút cơ bắp, mạnh mẽ… Honda CB350C hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và đặc biệt không quá phổ biến trên thị trường.

Sau khi mở bán tại Ấn Độ bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, mới đây những chiếc CB350C đầu tiên vừa xuất hiện tại Việt Nam. Khác với phần lớn mẫu mã mô tô Honda trên thị trường, Honda CB350C được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, gia nhập thị trường Việt Nam thông qua Rebel Motor - một đơn vị chuyên kinh doanh mô tô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM.

Honda CB350C nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ

Đại diện Rebel Motor cho biết, tính đến thời điểm này đây là lô xe Honda CB350C đầu tiên về Việt Nam, mẫu xe này gồm hai phiên bản CB350C Pro và CB350C Special Edition tương ứng với 5 màu sắc khác nhau để khách hàng lựa chọn. Mẫu mô tô này dành cho những khách hàng yêu thích giá trị truyền thống nhưng vẫn muốn tận hưởng công nghệ hiện đại.

Cả hai phiên bản này đều có kiểu dáng, kích thước thiết kế tương đồng nhau nhưng khác nhau về tùy chọn màu sơn và bộ tem trang trí cùng một số chi tiết trên thân xe. Cụ thể, phiên bản CB350C Pro cung cấp ba lựa chọn màu sắc gồm đen bóng, đen nhám và xám xi măng hướng đến những khách hàng yêu thích sự tối giản, tinh tế và chất Classic nguyên bản. Trong khi bản CB350C Special Edition có hai lựa chọn với màu đỏ ánh kim kết hợp tem vàng và màu vàng cát kết hợp tem nâu mang lại diện mạo nổi bật và cá tính hơn.

Lô xe Honda CB350C đầu tiên về Việt Nam, gồm hai phiên bản CB350C Pro và CB350C Special Edition

Bộ tem trên phiên bản CB350C Special Edition có họa tiết sọc retro trải dài từ bình xăng đến chắn bùn và ốp hông tạo cảm giác liền lạc đồng thời phảng phất chất cổ điển đặc trưng. Ngoài ra, trên phiên bản đặc biệt CB350C Special Edition còn có logo gắn dòng chữ "Special Edition" nổi bật trên bình xăng.

Ngoại hình Honda CB350C thanh lịch, bình xăng hình giọt nước đặc trưng, chắn bùn kim loại kéo dài cùng hàng loạt chi tiết crôm sáng bóng, tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa đầy chất nghệ thuật cơ khí.

Trên phiên bản đặc biệt CB350C Special Edition còn có logo gắn dòng chữ "Special Edition" nổi bật trên bình xăng

Honda trang bị cho CB350C hệ thống khung Half-Duplex Cradle Frame giúp tăng độ ổn định và sự chắc chắn khi vận hành ở nhiều điều kiện đường sá khác nhau. Phần yên xe tách đôi theo phong cách cổ điển kết hợp tư thế lái thoải mái giúp người lái dễ dàng chinh phục cả những hành trình dài lẫn việc di chuyển hàng ngày trong phố thị.

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế cổ điển, Honda CB350C còn sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành và độ an toàn cho người lái. Xe sử dụng hệ thống Honda Selectable Torque Control (HSTC), hỗ trợ kiểm soát độ bám đường và hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Công nghệ Honda RoadSync cho phép kết nối điện thoại thông minh để hỗ trợ điều hướng, cuộc gọi và âm nhạc trong quá trình di chuyển.

Honda CB350C sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm vận hành và an toàn cho người lái

Cung cấp sức mạnh cho Honda CB350C là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 348,36cc sử dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 21 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút. Ngoài ra, xe sử dụng Assist & Slipper Clutch giúp giảm hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số gấp, đồng thời mang lại cảm giác sang số nhẹ nhàng hơn khi vận hành trong đô thị.

Honda CB350C cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn đáng chú ý như hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, công tắc đèn cảnh báo hazard, chân chống nghiêng tích hợp ngắt động cơ và bộ lốp bản lớn tăng độ bám đường.

Honda CB350C về Việt Nam, có giá 185 - 188 triệu đồng

Gia nhập thị trường Việt Nam theo diện xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, Honda CB350C có giá bán 185 triệu đồng đối với phiên bản Honda CB350C Pro, trong khi bản Honda CB350C Special Edition có giá 188 triệu đồng.