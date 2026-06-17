Mô tô Honda giá hơn 620 triệu dính lỗi, triệu hồi 83 xe tại Việt Nam

Không lâu sau khi phiên bản mới của Honda Africa Twin (CRF1100L) tung ra thị trường, các phiên bản tiền nhiệm của mẫu xe này vừa được Honda Việt Nam (HVN) thông báo triệu hồi do gặp vấn đề liên quan đến phụ tùng.

Theo đó, trên trang thông tin chính thức của hãng tại Việt Nam, HVN vừa công bố thông tin về chương trình triệu hồi 83 xe Honda Africa Twin (CRF1100L) để khắc phục lỗi liên quan đến cụm điều khiển công-tắc đèn, còi có thể tiềm ẩn nguy cơ gặp nguy hiểm trong quá trình sử dụng. Được biết, các xe Honda Africa Twin bị ảnh hưởng và thuộc diện triệu hồi lần này được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2025 tại Nhật Bản, do HVN phân phối chính hãng thông qua cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing.

Honda triệu hồi 83 xe Africa Twin (CRF1100L) tại Việt Nam để khắc phục lỗi liên quan đến cụm điều khiển công-tắc đèn, còi Ảnh: HVN

Theo HVN, trên các mẫu Africa Twin thuộc diện triệu hồi, cụm công tắc còi xe và đèn chiếu sáng hoạt động không đúng thiết kế nên dẫn đến một số trường hợp gặp sự cố từ cụm dây điện. Đèn chiếu sáng không chuyển được chế độ chiếu gần sang chiếu xa, trong một số trường hợp do sự cố kết nối từ cụm dây điện công tắc bên trái. Điều này gây bất tiện và tiềm ẩn nguy cơ gặp nguy hiểm trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, HVN chưa ghi nhận sự cố nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe. Dù vậy, với trách nhiệm của nhà sản xuất, phân phối Tập đoàn Honda và HVN triển khai đợt triệu hồi số xe Africa Twin bị ảnh hưởng để khắc phục lỗi.

Thông tin xe Honda Africa Twin thuộc diện triệu hồi tjai Việt Nam lần này Nguồn: HVN

Cụ thể, từ ngày 16.6, thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng, HVN sẽ mời người dùng xe Africa Twin có trong diện triệu hồi tới cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing và các cửa hàng được Honda ủy nhiệm sửa chữa để được kiểm tra và thay thế phụ tùng. Việc kiểm tra, thay thế phụ tùng trên số xe Honda Africa Twin thuộc diện triệu hồi sẽ miễn phí hoàn toàn và mất thời gian khoảng 1,6 giờ/xe.

Tại Việt Nam, Honda Africa Twin hiện đang phân phối 2 phiên bản, đi kèm mức giá từ 540,99 đến 620,99 triệu đồng, tùy phiên bản.