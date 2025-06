'Mỏ vàng' kinh tế đêm vẫn chờ mũi khoan sắc

Đa dạng hóa sản phẩm về đêm để hút khách

Tối 30.5, hàng nghìn khán giả đã chứng kiến thời khắc đặc biệt: lễ trao hai kỷ lục Guinness thế giới cho show "Bản giao hưởng Đảo Xanh" - lần đầu tiên tại VN có show diễn xác lập 2 kỷ lục thế giới cùng một lúc. "Show diễn Jetski bắn pháo hoa có đội hình lớn nhất thế giới" và có "Vận động viên nhào lộn bằng flyboard nhiều vòng nhất trong một phút" do những đơn vị sản xuất hàng đầu thế giới là H2O Events và LaserVision tham gia sản xuất, lấy cảm hứng từ truyền thuyết nàng tiên hạc và thuyết Ngũ hành, tái hiện dòng chảy thiên nhiên bằng ngôn ngữ công nghệ trình diễn: jetski, flyboard, jetsurf, laser, pháo hoa và âm nhạc. Đêm ra mắt đã thu hút hàng nghìn khán giả đổ về quảng trường trung tâm và bãi tắm Cát Bà (H.Cát Hải, Hải Phòng).

"Bản giao hưởng Đảo Xanh" được kiến tạo thần tốc chỉ trong 2 tháng, biến vùng biển chưa từng tổ chức biểu diễn quy mô lớn tại vịnh trung tâm Cát Bà thành sân khấu của một show thể thao - nghệ thuật tầm cỡ quốc tế.

Chỉ trong một thời gian ngắn, diện mạo du lịch Cát Bà đã hoàn toàn thay đổi với loạt trải nghiệm khác biệt ẢNH: S.G

Chỉ trong một thời gian ngắn, diện mạo du lịch Cát Bà đã hoàn toàn thay đổi với loạt trải nghiệm khác biệt mang chuẩn mực giải trí - nghệ thuật không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Những siêu phẩm giải trí nối dài từ sáng tới đêm lập tức mang về "trái ngọt" cho đảo xanh. Thống kê từ UBND H.Cát Hải, đến hết tháng 4, lượng khách du lịch đến Cát Bà đạt 759.365 lượt, tăng 16,95% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 413.060 lượt, tăng 5,19%. Lượng khách tăng mạnh mang về cho huyện đảo 706,3 tỉ đồng từ các hoạt động du lịch, tăng 23,11%. Đáng chú ý, tổng lượt khách tham quan, nghỉ đêm trên vịnh tăng tới 40% so với cùng kỳ năm 2024. Vừa nổi lên như một trung tâm du lịch mới của miền Bắc, Cát Bà đã thành công níu chân khách ở lại chơi đêm, điều mà nhiều thủ phủ du lịch những năm qua vẫn chưa làm được.

Trước Cát Bà, Phú Quốc cũng là minh chứng rõ nét việc thu hút khách nhờ sản phẩm du lịch về đêm. Chuyên trang Travel Off Path giới thiệu: tại thị trấn Hoàng Hôn, hai show quốc tế kết hợp trình diễn pháo hoa Kiss of the Sea và Symphony of the Sea giúp du khách có trải nghiệm khó quên sau ngày dài khám phá thiên nhiên hoang sơ. Phú Quốc cũng là hòn đảo duy nhất toàn cầu diễn tới hai màn pháo hoa nghệ thuật trong một đêm.

Trên khắp cả nước, mô hình du lịch kết hợp với show giải trí, ca nhạc đang được các địa phương tích cực thúc đẩy. Đó là sự kiện đêm nhạc "Chân trời rực rỡ", một live concert của ca sĩ Hà Anh Tuấn tổ chức ở Hoa Lư (Ninh Bình) cuối năm 2024 thu hút đông khán giả phủ kín sân Lễ hội Đền vua Đinh, vua Lê. Các danh thắng như Tràng An, Hang Múa, Bái Đính, Thung Nham... đông nghịt; nhiều khách sạn, homestay đạt 100% lượng khách lưu trú. Theo thống kê từ Sở Du lịch Ninh Bình, trong 2 ngày diễn ra sự kiện âm nhạc đã níu chân 20.000 khán giả.

Mô hình chợ đêm Vui-Fest thành công ở đảo ngọc Phú Quốc vừa được mang tới đảo xanh Cát Bà ẢNH: S.G

Trước đó, tour âm nhạc của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BlackPink đã hút hàng trăm khán giả từ Thái Lan, Trung Quốc bay đến Hà Nội. Chỉ trong 2 ngày diễn ra sự kiện (29 - 30.7.2023), tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội khoảng hơn 170.000 lượt với tổng doanh thu du lịch hơn 600 tỉ đồng, số lượng vé máy bay đến Hà Nội thời điểm đó tăng gấp 10 lần, số lượng khách đặt phòng tăng mạnh gấp 2 - 3 lần. Còn theo ghi nhận của nền tảng Traveloka, lượng khách đến Hà Nội trong khoảng thời gian đó không chỉ từ các tỉnh thành trong nước mà còn đến từ khắp châu Á.

Tương tự, đại nhạc hội "8 Wonder Winter Festival" của nhóm nhạc Maroon 5 tại Phú Quốc (tháng 12.2023) cũng ghi nhận lượng tìm kiếm chuyến bay đến Phú Quốc trong giai đoạn bán vé tăng gấp 10 lần so với tháng trước đó. Số lượt check in khách sạn ở Phú Quốc trong thời gian diễn ra concert cũng tăng hơn hai lần so với tuần trước.

Bên cạnh chợ đêm, khu mua sắm, các sự kiện giải trí, văn hóa, ca nhạc đang được các doanh nghiệp cùng địa phương khai thác triệt để, giúp biến tấu trải nghiệm, kéo khách ở lại chơi đêm.

Nhân rộng mô hình du lịch đêm để khai phá "mỏ vàng"

Bà Đồng Thị Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group, khẳng định phát triển kinh tế đêm là một trong những trụ cột giúp du lịch VN đạt mục tiêu đón 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, phấn đấu đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp trực tiếp từ 13 - 14% trong GDP. Dẫn chứng kinh nghiệm thúc đẩy kinh tế đêm của Phú Quốc, Đà Nẵng thời gian qua, bà Ánh khẳng định, đây là những chất xúc tác khiến dòng khách, đặc biệt là khách quốc tế có thêm trải nghiệm, gia tăng chi tiêu và đặc biệt là kéo dài thời gian lưu trú tại các điểm đến.

Dù vậy, nhìn trên tổng thể, kinh tế đêm tại VN vẫn chưa phát huy được tiềm năng, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao hơn của du khách quốc tế. Các TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang đều sở hữu tiềm năng nhưng các hoạt động kinh tế đêm tại đây vẫn chưa được phát triển đồng bộ và bền vững. Nguồn thu mang lại cũng chưa cao, dù các tuyến phố đi bộ nổi tiếng như hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bùi Viện (TP.HCM) đã thu hút khá đông du khách. Sự thiếu hụt các dịch vụ và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động đêm khiến du khách rời đi sau khi kết thúc các tour du lịch ban ngày. Điều này không chỉ làm giảm thời gian lưu trú mà còn ảnh hưởng lớn đến mức chi tiêu của du khách nước ngoài.

Nhấn mạnh kinh tế đêm là lợi thế cạnh tranh mới của phát triển đô thị hiện đại, là yếu tố sức bật để kinh tế chớp thời cơ vượt lên, song PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế VN, thừa nhận để khoan thật sâu vào "mỏ vàng" này không đơn giản. Phải nhìn từ bản chất, kinh tế đêm là một nền kinh tế đích thực, có cơ cấu, cơ chế, động lực và nguồn lực đặc thù. Kinh tế đêm phải là sự tiếp nối các hoạt động kinh tế ban ngày mà ở đó dịch vụ và tiêu dùng đóng vai trò chính, từ ẩm thực đến sân khấu, âm nhạc, mua sắm, các loại hình vui chơi giải trí… Vì thế, muốn "thắp sáng" kinh tế đêm đòi hỏi các địa phương phải thúc thật mạnh du lịch, đa dạng hóa hoạt động giải trí và thương mại, hồi sinh các khu vực đô thị vắng vẻ vào đêm.

"Muốn vậy cần chuẩn bị các điều kiện hiện thực như: có không gian để tổ chức kinh tế đêm; phát triển các ngành, sản phẩm phục vụ kinh tế đêm và các khuyến khích chính sách. Cùng với đó, phải thiết lập các điều kiện bảo đảm như hạ tầng, khung khổ pháp lý, hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh... Quan trọng nhất, phải có chính sách khác biệt, phù hợp với kinh tế đêm chứ không phải chỉ là những luật lệ sẵn có", PGS-TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh.