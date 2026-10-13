Mobile Legends: Bang Bang chiêu đãi người chơi sau 10 năm ra mắt

Sự kiện kỷ niệm 10 năm Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) diễn ra từ ngày 9 - 11.10 tại AEON Mall Tân Phú Celadon, TP.HCM, thu hút người chơi và những người quan tâm đến thể thao điện tử (esports).

Chương trình được tổ chức tại Sảnh Tây của trung tâm thương mại, kết hợp các trận đấu giao hữu, hoạt động trải nghiệm và giao lưu cộng đồng. Trong đó, trận showmatch All-Star vào tối 9.10 là nội dung chính của ngày khai mạc.

Sự kiện đánh dấu một thập kỷ kể từ khi MLBB ra mắt vào năm 2016. Từ một trò chơi thuộc thể loại đấu trường trực tuyến nhiều người chơi (MOBA) trên di động, MLBB từng bước xây dựng cộng đồng tại Việt Nam, đồng thời phát triển hoạt động thi đấu esports ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Trận showmatch All-Star trong ngày khai mạc quy tụ 10 khách mời, được chia thành hai đội Đỏ và Xanh. Thành phần tham gia gồm các tuyển thủ esports và những người sáng tạo nội dung trong lĩnh vực trò chơi điện tử.

Chương trình thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi ẢNH: MLBB

Khác với các trận đấu thuộc hệ thống giải chuyên nghiệp, showmatch được tổ chức theo hình thức giao hữu, tập trung vào yếu tố giải trí và tương tác với khán giả.

Hai đội thi đấu trực tiếp trước người xem tại trung tâm thương mại. Những tình huống giao tranh, phối hợp đồng đội và xử lý trong trận đấu tạo nên nội dung chính của chương trình. Hoạt động cũng được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến, giúp người hâm mộ theo dõi từ xa.

Bên cạnh phần thi đấu, chương trình còn dành thời gian để các khách mời giao lưu với khán giả. Người tham dự có cơ hội nhận những phần quà lưu niệm được chuẩn bị riêng cho dịp kỷ niệm 10 năm của trò chơi.

Ngoài trận showmatch, chuỗi sự kiện kéo dài ba ngày còn bố trí các khu vực trải nghiệm dành cho khách tham quan. Các hoạt động bao gồm thử thách tương tác, minigame và chụp ảnh tại những không gian được thiết kế theo chủ đề MLBB.

Trong đêm khai mạc, ban tổ chức cũng thực hiện chương trình quay số may mắn, trao thưởng kim cương trong game cho 100 khán giả. Đây là loại tiền tệ được sử dụng để mua các nội dung trong trò chơi.

Khép lại sau ba ngày, sự kiện kỷ niệm 10 năm MLBB kết hợp hoạt động thi đấu giao hữu với các chương trình trải nghiệm trực tiếp. Chuỗi hoạt động cũng tạo cơ hội để người chơi gặp gỡ, giao lưu bên ngoài môi trường trực tuyến, đồng thời đánh dấu chặng đường phát triển của trò chơi tại Việt Nam kể từ năm 2016.