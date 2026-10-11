Chung kết các giải đấu esports cấp quốc gia tại Games ON: Hải Phòng 2026

VNGGames phối hợp cùng UBND TP. Hải Phòng tối 10.10 chính thức khai mạc "Games ON: Hải Phòng 2026" tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Diễn ra trong hai ngày 10 - 11.10, sự kiện là lễ hội game và thể thao điện tử (esports) ngoài trời quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức, kết hợp âm nhạc, ẩm thực, 3 vòng chung kết Esports quốc gia và các hoạt động trải nghiệm hơn 20 tựa games quen thuộc do VNGGames phát hành.

Lễ hội thể thao điện tử ngoài trời quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng ẢNH: VNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Trung Kiên - Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chia sẻ: "Việc lần đầu tiên tổ chức một sự kiện thể thao điện tử ngoài trời là dịp để Hải Phòng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của hệ thống thi đấu thể thao điện tử quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ; đồng thời thúc đẩy phong trào thể thao điện tử tại đất Cảng nói riêng và cả nước nói chung. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thành phố xác định tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng thể thao, dịch vụ lưu trú, giao thông, du lịch và truyền thông, để Hải Phòng sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao quy mô lớn, tầm cỡ quốc gia và quốc tế".

Ông Lã Xuân Thắng, Giám đốc điều hành cấp cao Phát hành trò chơi trực tuyến Việt Nam, VNGGames, cho hay, việc đưa sự kiện đến một không gian đô thị mở như Hải Phòng giúp game và Esports tiếp cận được với công chúng rộng rãi hơn, từ cộng đồng game thủ đến người dân và du khách. Chúng tôi kỳ vọng Games ON sẽ góp thêm một trải nghiệm văn hóa - giải trí mới cho thành phố, đa dạng hóa hoạt động du lịch và kinh tế đêm tại địa phương.

Một trong những điểm nhấn của "Games ON: Hải Phòng 2026" là vòng chung kết các giải đấu Esports cấp quốc gia, nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thể thao Điện tử Mùa thu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Hải Phòng, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) phối hợp cùng VNGGames tổ chức.