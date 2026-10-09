Chuột gaming 59 gram của Logitech G có gì đáng chú ý?

Tại sự kiện Logitech G Play 2026, Logitech G giới thiệu loạt thiết bị gaming mới, trong đó PRO X3 Superstrike là sản phẩm nổi bật nhờ công nghệ click từ tính và trọng lượng 59 gram.

Mẫu chuột này sử dụng cảm biến HERO 2 với độ phân giải tối đa 48.000 DPI, tần số lấy mẫu 8.000 Hz và thời lượng pin được nhà sản xuất công bố lên đến 135 giờ. Những thông số này hướng đến nhu cầu sử dụng trong các trò chơi đòi hỏi thao tác chuột liên tục, đặc biệt là game bắn súng và thể thao điện tử.

Chuột PRO X3 Superstrike cùng bàn phím PRO X2 Rapid phiên bản màu hồng ẢNH: LOGITECH G

Điểm khác biệt của PRO X3 Superstrike nằm ở công nghệ HITS sử dụng cơ chế từ tính để ghi nhận thao tác nhấn chuột. Theo Logitech G, công nghệ này có thể giảm độ trễ click tới 30 ms so với cơ chế thông thường. Tuy nhiên, hãng chưa cung cấp trong nội dung công bố các điều kiện thử nghiệm hoặc kết quả đối chiếu độc lập để xác định mức cải thiện trong thực tế.

Bên cạnh độ trễ khi nhấn, tần số lấy mẫu 8.000 Hz cho phép chuột gửi dữ liệu về máy tính với tần suất cao. Hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, trò chơi và cách thiết lập thiết bị.

Đi cùng PRO X3 Superstrike là mousepad PRO X Control kích thước 400 x 460 mm, sử dụng bề mặt vải dệt đa hướng và lớp đệm SlimFlex dày 6 mm. Thiết kế này nhằm tạo độ ma sát ổn định khi di chuyển chuột, nhất là với người chơi sử dụng mức DPI thấp và cần không gian rê chuột rộng.

Ngoài hai sản phẩm trên, Logitech G còn giới thiệu bàn phím PRO X2 Rapid, tai nghe không dây PRO X3 Lightspeed cùng các mẫu chuột SUPERLIGHT 2c SE, PRO X SUPERLIGHT 2 DEX SE, G502 X Plus và G304 X Lightspeed.

Ở mảng phần mềm, hãng công bố G HUB Replay, công cụ cho phép ghi lại các khoảnh khắc trong quá trình chơi game để lưu trữ hoặc chia sẻ. Đây là một phần trong loạt sản phẩm và tính năng được giới thiệu tại Logitech G Play 2026 ở Việt Nam.