Mua CPU cũ, game thủ bị khóa tài khoản Valorant

Theo Techspot, một người dùng Reddit cho biết tài khoản Valorant bị khóa ngay sau khi lắp bộ xử lý AMD Ryzen 7 5800X3D đã qua sử dụng. Trước đó, trò chơi vẫn hoạt động bình thường khi máy tính dùng CPU cũ của người này.

Theo chia sẻ, Ryzen 7 5800X3D được mua ngày 21.9. Sau khi liên hệ bộ phận hỗ trợ Riot Games, người dùng được cho biết số sê-ri của CPU này đã nằm trong danh sách chặn của hệ thống chống gian lận Vanguard. Lệnh cấm phần cứng trước đó được cho là bắt đầu từ ngày 12.8, liên quan đến hành vi gian lận của chủ sở hữu cũ.

Vanguard là hệ thống chống gian lận của Riot Games, được Valorant sử dụng để phát hiện vi phạm và áp dụng các biện pháp xử lý liên quan ẢNH: RIOTGAMES

Tình huống gây khó cho người mua vì bộ xử lý vẫn hoạt động bình thường và không có dấu hiệu cho thấy nó từng liên quan đến lệnh cấm trong game. Người dùng còn cho rằng một số linh kiện khác trong máy, gồm bo mạch chủ và ổ lưu trữ, sau đó cũng bị đưa vào danh sách chặn.

Tuy nhiên, Riot chưa xác nhận đầy đủ phần mô tả này. Đại diện phụ trách chống gian lận của hãng cho biết không tìm thấy phiếu hỗ trợ tương ứng và bác bỏ một số chi tiết trong câu chuyện.

Phillip Koskinas, phụ trách chống gian lận tại Riot Games, cho biết Vanguard không tự động đưa toàn bộ máy tính vào danh sách chặn chỉ vì phát hiện một linh kiện đã bị cấm. Theo ông, lệnh cấm dựa trên mã nhận dạng phần cứng chỉ áp dụng cho từng trò chơi, thay vì chặn người dùng khỏi toàn bộ sản phẩm của Riot.

Koskinas cũng cho biết lệnh cấm phần cứng trong Valorant sẽ kéo dài tối đa bốn tháng. Nếu mốc 12.8 mà người dùng đưa ra chính xác, CPU này có thể hết thời hạn bị chặn vào tháng 12. Bộ phận hỗ trợ Riot cũng có thể cho người chơi biết thời gian còn lại của lệnh cấm.

Riot cho biết trường hợp phần cứng đã qua sử dụng mang theo lệnh cấm từ chủ cũ rất hiếm. Theo Koskinas, hãng từng gặp chưa đến 12 trường hợp tương tự. Riot cũng có cơ chế nhận diện các cụm máy tính hoạt động như quán internet, nơi nhiều người có thể sử dụng chung thiết bị.

Sự việc cho thấy một rủi ro khó nhận biết khi mua linh kiện máy tính cũ. Phần cứng có thể vận hành bình thường nhưng vẫn liên quan đến lệnh cấm từ người sử dụng trước, trong khi người mua không có cách dễ dàng phát hiện vấn đề trước khi lắp vào máy.