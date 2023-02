Mới 22 tuổi chàng trai đã tự mua đất, xây nhà

Lý Văn Thịnh, từ việc đi bán cá dạo đến mua đất xây nhà ở tuổi 22 NVCC

Chạy xe máy khắp mọi nẻo đường để bán từng con cá

Năm 2016, Thịnh đậu vào ngành lý luận chính trị của Trường ĐH Trà Vinh. Trong thời gian này, Thịnh đã đi làm một số nghề như: phục vụ bàn đám cưới, nhân viên nhà hàng, phát tờ rơi, dọn chợ đêm... với hy vọng có thêm chi phí sinh hoạt, trả tiền trọ, đóng học phí.

Năm 2017, Thịnh vô tình biết được dòng (giống) cá kiểng lia thia, cá 7 màu từ một người anh, thế là chàng trai quyết định tìm hiểu và kinh doanh thử.

Thịnh quyết định dừng việc học để lập nghiệp với cá kiểng NVCC

Những con cá lia thia NVCC

Thịnh kể tiếp: "Mình dùng gần 1 triệu đồng dành dụm trước đó để mua máy oxy, thức ăn, thau nuôi cá. Mình đã mua cá với giá sỉ, rồi về bán cho những người có nhu cầu, với giá dao động từ 3.000 đồng - 4.000 đồng/con. Những ngày không đi học, mình chạy xe máy khắp mọi nẻo đường để bán từng con cá. Tiền lời bán cá của mình khi ấy trung bình 300.000 đồng/ngày, có khi được 500.000 đồng/ngày. Thấy nguồn thu nhập ổn, mình phát triển việc kinh doanh cá kiểng bằng hình thức mở rộng không gian nuôi".



Thời gian đầu Thịnh chạy khắp nẻo đường để bán cá kiểng NVCC

Năm 2018, Thịnh quyết định dừng học đại học và thuê thêm căn nhà 100 m2 (giá 2,5 triệu đồng/tháng) để chứa 50 hồ kính cùng với hơn hàng ngàn con cá lia thia, cá 7 màu, có giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng/cặp.

"Do chưa nắm được hết giá cá kiểng trên thị trường nên mình bị nhiều thương lái lừa gạt, phải trả tiền cao hơn so với thực tế. Rút kinh nghiệm, mình lên mạng học hỏi thêm kiến thức cũng như tìm hiểu thông tin từ những anh, chị am hiểu về các dòng cá. Với lại, mình thấy hiện nay một số người rất thích nuôi các dòng cá 7 màu, lia thia để làm cảnh trong nhà, tạo một không gian đẹp", Thịnh thông tin.

Những con cá lia thia chất lượng của Thịnh NVCC

Bên cạnh đó, Thịnh tập trung phát triển thương hiệu cá nhân bằng việc nuôi và tạo ra những con cá chất lượng, song song với việc đem cá đi thi đấu. Đến hiện tại, Thịnh đã tham gia trên 30 giải đấu về cá 7 màu, cá lia thia và luôn đứng trong "top" tại các cuộc thi.

"Những con cá đạt giải cao thường phải đạt chất lượng từ kích thước, hình dáng, màu sắc, sự linh động trong di chuyển...", Thịnh thông tin thêm.

Những con cá 7 màu tuyệt đẹp NVCC

Nhờ những danh tiếng đó, nhiều người biết đến dòng cá của Thịnh hơn. Để tăng nguồn thu, chàng trai này còn quảng bá hình ảnh cá lên các trang bán hàng thương mại điện tử.

"Hiện tại các nhóm, hội về cá cảnh trên Facebook nói chung và cá lia thia, cá 7 màu nói riêng không hề ít, một số nơi có đến hàng chục ngàn người tham gia, đây là cơ hội để mình giao lưu cá kiểng với khách. Bên cạnh đó, người mua đến cửa hàng của mình không chỉ mua cá mà còn được trải nghiệm cách chăm sóc, biết được những kiến thức về cá", Thịnh nói.

Những hồ kính nuôi cá được Thịnh chạy hệ thống oxi đều đặn NVCC

Với những chiến lược trên, mỗi tháng Thịnh bán ra thị trường trên 5.000 cặp cá kiểng ở khắp các tỉnh thành trong nước. Đồng thời, chàng trai này còn mở rộng ra thị trường nước ngoài như: Nhật, Mỹ, Úc. "Có những con cá chất lượng, siêu đẹp bên mình giá lên đến gần 15 triệu đồng/cặp. Nhờ bán số lượng đều đặn, mỗi tháng doanh thu mình đạt từ 40 đến 50 triệu đồng, đỉnh điểm gần 70 triệu đồng/tháng", Thịnh chia sẻ.

Nhất nước, nhì thức ăn, tam cần, tứ giống

Sau gần 4 năm gầy dựng sự nghiệp, năm 2020, Thịnh đã mua đất và xây được một căn nhà cấp 4 rộng 100 m2 trong hẻm 154 đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 6, P.9 (TP.Trà Vinh) với số tiền gần 810 triệu đồng mà mình tích góp được. Căn nhà không chỉ có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, Thịnh còn tận dụng không gian để mở rộng quy mô kinh doanh cá kiểng với hơn 5.000 hồ kính.

Những ngày qua, Thịnh luôn tất bật, giao cá cho khách. Vào cuối tuần, Thịnh còn đi giao lưu với những anh em có cùng đam mê nuôi cá, từ đó mối quan hệ được bền lâu, thuận tiện cho việc kinh doanh hơn.



Thịnh trang trí nhà của mình là những hình ảnh, các giải thưởng về cá kiểng NVCC

Theo Thịnh khó khăn trong việc nuôi cá là ảnh hưởng của thời tiết thất thường. Cá có thể bệnh và chết trong 1 - 2 ngày mà người nuôi không cứu chữa kịp.



Thịnh có hơn 5.000 hồ kính nuôi cá tại gia NVCC

"Cá lia thia và cá 7 màu mình vẫn nuôi chung được, mỗi dòng có thế mạnh riêng. Lia thia có vẻ đẹp hiên ngang, tính độc lập, ít tốn không gian nuôi và công chăm sóc, còn cá 7 màu mang một vẻ đẹp kiêu sa, dễ sống bầy đàn, nhưng lại cần có không gian nuôi và công chăm sóc tỉ mỉ", Thịnh cho hay.

Cá kiểng có màu sắc đẹp, chất lượng NVCC

"Để cá phát triển khỏe mạnh thì người nuôi cần lưu ý "nhất nước, nhì thức ăn, tam cần, tứ giống". Chúng ta phải có nguồn nước ổn định về độ phèn và độ pH thì mới đảm bảo cá phát triển khỏe mạnh. Sau đó là nguồn thức ăn phải đầy đủ dinh dưỡng như: cám, bobo, trùn chỉ và artemia. Mỗi ngày, mình thay nước, xử lý cặn bẩn... Người nuôi cần lựa giống cá có bộ gen đạt chất lượng cao, không lai tạp, từ đó mình mới tạo ra được những chú cá đẹp mang kinh tế cao", Thịnh hướng dẫn.

Thịnh (áo đen) tại cuộc thi đấu cá kiểng NVCC

"Việc mình mua nhà ở tuổi 22 chứng minh rằng mình đã thành công với đam mê, cha mẹ không còn lo lắng. Và mình muốn nói với các bạn trẻ rằng phải luôn không ngừng phấn đấu cố gắng để đạt được ước mơ", Thịnh bộc bạch.



Bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng Ban nhân dân khóm 6, P.9, TP.Trà Vinh, cho biết rất bất ngờ và cảm phục trước sự cố gắng, nỗ lực của Thịnh. Từ một người dừng việc học mà đã gầy dựng nên một sự nghiệp với cá kiểng khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ. "Việc mua đất, xây nhà, mở rộng quy mô nuôi cá của Thịnh đã tạo thêm công ăn việc làm cho một số thanh niên thất nghiệp ở địa phương", chị Trang chia sẻ.