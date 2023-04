Mới 6 tuổi nhưng đã trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới

Theo tờ ABC News ngày 24.4, Max Alexander (6 tuổi), ở Mỹ đã bộc lộ năng khiếu thiết kế từ năm 4 tuổi. Và đến nay, cậu bé này đã trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới.

Max Alexander INSTAGRAM

Trong khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn say mê với những trò trẻ con thì Max Alexander lại được nhiều người nổi tiếng ngỏ lời mời hợp tác.

Theo như chia sẻ của mẹ Max Alexander, chị Sherri Madison, thì con trai mong muốn có một con ma nơ canh để hiện thực hóa ước mơ làm nhà thiết kế thời trang.

Max Alexander thiết kế bên con ma nơ canh INSTAGRAM

Chị Sherri Madison đã dùng bìa các tông cũ để làm ma nơ canh như nguyện vọng của con trai. Và rồi hàng ngày, Max Alexander đã say mê thiết kế bên ma nơ canh.

Max Alexander cũng có thói quen dành dụm tiền và đưa mẹ mua máy may, đồng thời đi học may ở cửa tiệm dạy may miễn phí vào mỗi cuối tuần để "nâng cao tay nghề".

Kỹ năng của Max Alexander nhanh chóng được phát triển, Max Alexander có thể thiết kế ra những chiếc váy với giá bán lên tới 1.200 USD (hơn 27 triệu đồng). Số tiền kiếm được, Max Alexander tiếp tục đầu tư mua thêm vải vóc để may trang phục.

Một sản phẩm do Max Alexander thiết kế INSTAGRAM

Max Alexander cho biết để hoàn thiện một chiếc váy xinh đẹp khoảng cỡ một tuần. Max Alexander cho biết các thiết kế của mình được lấy cảm hứng từ những khu vườn nhiệt đới. Cậu bé này có thể thiết kế trang phục cho cả trẻ em và người lớn. Max Alexander từng hoàn thành bộ sưu tập đầu tiên của sự nghiệp vào mùa hè 2021. Và sàn diễn đầu tiên tại California (Mỹ) đã thành công rực rỡ, tạo được tiếng vang trong dư luận.

Max Alexander có một người trợ lý hết sức đặc biệt, đó là cậu em trai tên Dorian. Dorian chỉ 4 tuổi nhưng cũng có niềm đam mê đặc biệt với thời trang. Nhờ vậy, Dorian đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho người anh Max Alexander trong các công việc liên quan tới thiết kế.

Tài năng thiết kế thời trang của Max Alexander được nhiều người ngưỡng mộ INSTAGRAM

Tài năng của Max Alexander nhanh chóng được biết đến trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về sự tán dương của cộng đồng người yêu thời trang. Nhiều người hâm mộ cũng thường xuyên gởi vải vóc, các trang thiết bị may vá cho cậu bé 6 tuổi này với hi vọng được chứng kiến những bộ trang phục đẹp mặt, lạ lẫm ra đời.

Trang Instagram của Max Alexander có hàng triệu lượt theo dõi. Tại đây, Max Alexander thường xuyên đăng tải hình ảnh say mê sáng tạo thời trang cao cấp. Nhà thiết kế nhí này cũng nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ những người nổi tiếng.