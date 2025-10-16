Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mời bạn đọc góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng

16/10/2025 12:32 GMT+7

Báo Thanh Niên trân trọng kính mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 15.10, các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam, và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng trên cơ sở tích hợp 3 báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Mời bạn đọc góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng- Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 13 hồi đầu tháng 10.2025 đã thống nhất nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, gửi xin ý kiến nhân dân

ẢNH: GIA HÂN

Báo Thanh Niên trân trọng kính mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. 

Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 15.11. Bạn đọc có thể xem toàn văn nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại các link dưới đây và gửi ý kiến góp ý về địa chỉ email: gopyvankien@thanhnien.vn.

Những ý kiến tâm huyết của bạn đọc, tòa soạn sẽ chọn đăng trên báo giấy, chuyên mục Niềm tin gửi tới Đảng và trên Thanh Niên Online.

Các dự thảo văn kiện xin ý kiến gồm có:

  • Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, có tiêu đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Toàn văn tại đây.
  • Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Toàn văn tại đây.
  • Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Toàn văn tại đây.

Phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận tổ của Đại hội đại biểu MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dành sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Khám phá thêm chủ đề

góp ý văn kiện đại hội đảng Đại hội XIV Báo Thanh Niên báo cáo chính trị đại hội đảng
