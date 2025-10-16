Mời bạn đọc góp ý văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 15.10, các văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được công bố để lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam, và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng trên cơ sở tích hợp 3 báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị Trung ương 13 hồi đầu tháng 10.2025 đã thống nhất nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, gửi xin ý kiến nhân dân ẢNH: GIA HÂN

Báo Thanh Niên trân trọng kính mời bạn đọc tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân đến ngày 15.11. Bạn đọc có thể xem toàn văn nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tại các link dưới đây và gửi ý kiến góp ý về địa chỉ email: gopyvankien@thanhnien.vn.

Những ý kiến tâm huyết của bạn đọc, tòa soạn sẽ chọn đăng trên báo giấy, chuyên mục Niềm tin gửi tới Đảng và trên Thanh Niên Online.

Các dự thảo văn kiện xin ý kiến gồm có: