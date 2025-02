Mối bất hòa giữa Kanye West và Taylor Swift có bước ngoặt mới

Chồng cũ Kim Kardashian quyết định chỉ theo dõi duy nhất Taylor Swift trên Instagram, điều này đã khiến khán giả trên toàn cầu càng thêm phần khó hiểu.

Nam rapper 47 tuổi, gần đây gây chú ý với dòng sản phẩm thời trang lấy cảm hứng từ SKIMS - nhãn hàng do vợ cũ Kim Kardashian làm chủ. Không chỉ vậy, Kanye West còn tiếp tục "đá xéo" Taylor Swift và bạn trai của nữ ca sĩ bằng cách nhắc đến tên cô trong album Vultures 2 mới nhất của mình.

Cụ thể, ở bài hát Lifestyle với sự góp giọng của Lil Wayne, Kanye West đã hát: "I twist my Taylor spliffs tight at the end like Travis Kelce" (tạm dịch: Tôi xoắn chặt điếu cần Taylor của mình vào cuối giống như Travis Kelce). Hành động này của Kanye West khiến khán giả cảm thấy phẫn nộ, có ý kiến cho rằng đây là cách nam rapper cố tình thu hút sự chú ý từ dư luận cho sản phẩm của mình.

Năm 2009, Taylor Swift nói cuộc đối đầu mà Kanye West gây ra cho cô là "một vụ bêu riếu công khai" và khiến cô cảm thấy bị cô lập ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, cả Taylor Swift và Travis Kelce đều không đưa ra bình luận về ca khúc hay sự ám chỉ này. Nhưng bây giờ, sau hơn 16 năm đối đầu, Kanye West lại có động thái kỳ lạ khác khi chỉ theo dõi duy nhất Taylor Swift trên mạng xã hội. Taylor Swift, tất nhiên, không hề theo dõi lại nam ca sĩ tai tiếng này.

Kanye West vốn nổi tiếng với những hành động khó đoán trên mạng xã hội - đôi khi xóa sạch tất cả các nội dung đã đăng tải, có lúc chỉ đăng những bức ảnh hở hang phản cảm của vợ mình - Bianca Censori. Trước đó, tài khoản X (Twitter) của nam rapper cũng phải dừng hoạt động sau khi bị cáo buộc có phát ngôn bài Do Thái.

Những ai theo dõi "drama" giữa Taylor Swift và Kanye West chắc chắn sẽ cảm thấy hoang mang với động thái mới nhất của Kanye West. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai nghệ sĩ bắt đầu từ 16 năm trước, khi Kanye West làm gián đoạn bài phát biểu nhận giải của Taylor Swift tại MTV Video Music Awards 2009.

Khi đó, chủ nhân bản hit You Belong With Me mới chỉ 20 tuổi, đang phát biểu cảm ơn trên sân khấu thì Kanye West bất ngờ bước lên, giật micro từ tay cô và tuyên bố Taylor Swift không xứng đáng nhận giải.

Vụ việc này chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến kéo dài mà phần lớn là do Kanye West đơn phương "gây hấn". Sau sự cố đáng xấu hổ đó, nam rapper tiếp tục công kích Taylor Swift bằng cách gọi cô là "con khốn" trong một bài hát của mình. Anh còn tuyên bố đã có sự đồng ý của Taylor Swift khi sử dụng từ ngữ nhạy cảm này, nhưng điều này sau đó đã bị chứng minh là hoàn toàn sai sự thật.

Dù hơn một thập kỷ đã trôi qua, có vẻ như Kanye West vẫn chưa muốn kết thúc mối thù này. Còn Taylor Swift, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục tỏa sáng và gặt hái những thành công rực rỡ bất chấp mọi ồn ào từ quá khứ.