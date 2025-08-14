'Mỗi bước trưởng thành của lực lượng vũ trang không tách rời công sức của nhân dân'

Chiều 14.8, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn".

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh phát biểu tham luận tại hội thảo ẢNH: VIẾT THÀNH

Tại hội thảo, thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trình bày tham luận "Cách mạng Tháng Tám, bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh - sự chuẩn bị hiệu quả cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay".

Thượng tướng Lê Huy Vịnh nêu 3 vấn đề chính. Một là, Cách mạng Tháng Tám 1945 - thành quả ban đầu về xây dựng lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai là, phát huy thắng lợi Cách mạng Tháng Tám vào xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam.

Ba là, bài học kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám được vận dụng sáng tạo và trở thành nguyên tắc trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện.

Theo thượng tướng Lê Huy Vịnh, trong thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch về "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang.

Luôn cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngày nay, phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng vũ trang nhân dân luôn nêu cao ý chí tiến công cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất"; chung tay giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn...

"Nhân dân cũng hết lòng ủng hộ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Mỗi bước trưởng thành của lực lượng vũ trang đều không tách rời công sức của nhân dân", thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chào mừng hội thảo ẢNH: VIẾT THÀNH

Hà Nội tự hào là nơi tạo tiền đề thành công của cuộc tổng khởi nghĩa

Trước đó, phát biểu chào mừng tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, mà Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn và tạo tiền đề thành công của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Điểm lại hành trình lịch sử cùng đất nước 80 năm qua, bà Hoài cho biết, thủ đô Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh và bền vững hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng thủ đô "văn hiến, văn minh, hiện đại", xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng bày tỏ tin tưởng rằng, hội thảo sẽ góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị của Cách mạng Tháng Tám, từ đó vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đặc biệt, qua hội thảo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cũng có thêm kinh nghiệm quý vận dụng vào thực tiễn xây dựng và phát triển thủ đô.