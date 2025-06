'Mỗi cán bộ Đoàn cần ổn định tâm lý, thông suốt tư tưởng'

Chiều 25.6, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp T.Ư của Đoàn 6 tháng đầu năm 2025, với sự chủ trì của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Các thách thức không hề nhỏ

Phát biểu tại chương trình, chị Trang cho biết, năm 2025 có nhiều sự kiện lịch sử, nhiều quyết sách mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước để đưa đất nước vào kỷ nguyên mới.

"Từ những yêu cầu của thực tiễn, với nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đội ngũ báo cáo viên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vai trò là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, để các chủ trương, chính sách được đến gần hơn với nhân dân nói chung và thanh thiếu nhi nói riêng", chị Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn quyết định lựa chọn 2 chuyên đề ý nghĩa.

Chuyên đề thứ nhất: "Vinh quang công an nhân dân - Sáng mãi những trang vàng lịch sử", thông qua chuyên đề chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn về chặng đường vẻ vang và những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong chặng đường 80 năm với sứ mệnh "thanh bảo kiếm, lá chắn thép" bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Chuyên đề thứ hai là "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của các Nghị quyết số 57-NQ/TW và số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong triển khai thực hiện". Đây là 2 trong 4 nghị quyết được coi là "bộ tứ đột phá" để đưa đất nước cất cánh. Lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình này chính là thanh niên.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu trên toàn quốc ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo chị Trang, đây là 2 chuyên đề mang tính thực tiễn cao, cần nắm chắc các nội dung và giá trị cốt lõi.

Báo cáo viên cần định hướng thông tin tích cực

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, chị Trang nói: "Trong 6 tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm đến việc chuẩn bị và tuyên truyền tập trung các vấn đề liên quan đến vận hành mô hình tổ chức bộ máy mới, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII".

Đồng thời, chị Trang cho rằng cần điều chỉnh phương thức vận hành hoạt động của tổ chức Đoàn và lực lượng nòng cốt của Đoàn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mới.

Các báo cáo viên tham dự hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Mỗi cán bộ đoàn cần ổn định tâm lý, thông suốt tư tưởng, quyết tâm thực hiện tốt chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi. Mỗi đơn vị cần suy nghĩ phương thức triển khai, thực hiện công việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách bài bản, khoa học, triệt để tận dụng chuyển đổi số, ứng dụng công cụ AI trong công tác", chị Trang nói.

Chị Trang cũng đề nghị tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và chủ động định hướng thông tin dư luận trong thanh niên, trong đó chú trọng nắm bắt thông tin đối với đội ngũ cán bộ đoàn các cấp chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp, cán bộ bán chuyên trách…

Cần tăng cường định hướng thông tin tích cực, giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên hiểu đúng, nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nhà nước.