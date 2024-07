Nguyễn Linh Phong xuất sắc giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc

Thí sinh Nguyễn Linh Phong (Thành đoàn TP.HCM) giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024 NỮ VƯƠNG

Tại vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại TP.HCM sáng nay, 10 thí sinh đã tham gia 2 phần thi.

Cổ động viên “cháy” hết mình với thí sinh hôm nay NỮ VƯƠNG

Trong phần thi "Báo cáo viên nhạy bén", 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia xử lý 4 tình huống thông qua xem các tiểu phẩm ngắn trên sân khấu do các nghệ sĩ biểu diễn. Các tình huống được xây dựng và chọn lọc từ các vấn đề thực tế liên quan đến thanh niên hoặc được đoàn viên, thanh thiếu nhi quan tâm thông qua nắm bắt dư luận xã hội và khảo sát trong đoàn viên, thanh niên cả nước. Mỗi báo cáo viên có tối đa 5 phút để xử lý tình huống. Tổng điểm cho mỗi báo cáo viên của phần thi này là 100 điểm, trong đó 70 điểm do "Hội đồng chuyên gia" chấm và 30 điểm do "Nhóm Giám khảo thanh niên".

Thí sinh Văn Công Vũ, Thành đoàn Đà Nẵng, đã thể hiện phần thi báo cáo viên tài ba của mình bằng chủ đề về những âm mưu và thủ đoạn "chuyển hóa" thế hệ trẻ trên không gian mạng. Theo Vũ, với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng trong bối cảnh chuyển đổi số thì có thể nói các âm mưu và những thủ đoạn của thế lực thù địch "chuyển hóa" thế hệ trẻ càng trở nên phức tạp và với tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Vì hiện nay, không gian mạng là nơi mà thế hệ trẻ dùng một quỹ thời gian rất lớn hằng ngày để sống, làm việc và giải trí.

Theo Vũ, có thể nói sự chuyển hóa thế hệ trẻ trên không gian mạng là phương thức xâm lược giấu mặt của bộ phận đặc thù, là thứ giặc nội xâm vô cùng nguy hiểm. Nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng và như vậy các thế lực thù địch có thể đạt được mục đích, chiến thắng mà không cần chiến tranh.

Thí sinh Văn Công Vũ thể hiện phần thi của mình NỮ VƯƠNG

Để nhận diện những âm mưu và thủ đoạn, Vũ cho rằng cần lưu ý những biểu hiện, như: thứ nhất là các thế lực thù địch sẽ gây nhiễu loạn dư luận xã hội, phân hóa và tác động mềm đến nhận thức, lập trường của thế hệ trẻ; thứ hai là "chuyển hoá" về chính trị, tư tưởng trên không gian mạng; thứ ba là sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi "chuyển hóa", làm suy đồi về đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, tạo tiền đề dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị.

Từ những biểu hiện trên, Vũ đã gửi đến các giải pháp để chống âm mưu và thủ đoạn "chuyển hóa" thế hệ trẻ trên không gian mạng. Theo Vũ, "chuyển hóa" thế hệ trẻ trên không gian mạng. Theo Vũ, tổ chức Đoàn phải làm như thế nào để giáo dục đoàn viên, thanh niên, để họ thấm nhuần bản chất cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để thanh niên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng.

"Để làm được điều này có nhiều cách khác nhau, nhưng hôm nay tôi xin giới thiệu một vài giải pháp. Đó là xây dựng một hệ thống dữ liệu những bài đạt giải cao tại các cuộc thi viết chính luận, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Cung cấp nhiều hơn nữa những thông tin chính thống trên không gian mạng thông qua những trang thông tin điện tử chính thức của đơn vị, cá nhân. Lan tỏa cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức tổ chức các tọa đàm về hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng. Phát triển câu lạc bộ lý luận trẻ tại các địa phương… Đồng thời, cần phải giáo dục đội ngũ đoàn viên, thanh niên có những giá trị chuẩn mực nhất định khi ủng hộ thần tượng của mình và tỉnh táo, có chính kiến, lập trường tư tưởng vững vàng trước hiệu ứng đám đông", Vũ đề xuất.

Thí sinh Nguyễn Sỹ Nguyên (Tỉnh đoàn Nghệ An) nhận giải nhì tại hội thi NỮ VƯƠNG

Sau phần thi "Báo cáo viên tài ba", 4 thí sinh xuất sắc nhất gồm: Nguyễn Sỹ Nguyên, Nguyễn Linh Phong, Văn Công Vũ và Lương Văn Bình đã bước vào phần thi "Báo cáo viên nhạy bén". Tại phần thi này, 4 báo cáo viên đã nhanh trí và nhạy bén giải quyết các tình huống được các nghệ sĩ của Nhà hát kịch Việt Nam thể hiện.

Ấn tượng là phần giải quyết tình huống của thí sinh Nguyễn Linh Phong (Thành đoàn TP.HCM).

Với tình huống được đưa ra là buổi livestream bán bí xanh bất ổn của 3 mẹ con ở quê. Buổi livestream chỉ 2-3 người xem và không người nào mua. Một người con góp ý cần xây kênh độc lạ, tạo sự khác biệt bất chấp việc không đúng thực tế, tạo nên câu chuyện "sốc" để bán hàng, nhưng cuối cùng nhận lại là sự phản bác, chửi rủa của dân mạng. Một người con thì khuyên không nên bất chấp để bán hàng như vậy.

Trước tình huống này, thí sinh Nguyễn Linh Phong cho rằng sử dụng mạng xã hội là một xu thế không thể thay đổi được. Vấn đề đặt ra là làm sao để đây là xu thế tích cực, góp phần làm cho cuộc sống tích cực hơn.

Đồng giải ba là Văn Công Vũ (Thành đoàn Đà Nẵng) và Lương Văn Bình (Tỉnh đoàn Cà Mau) NỮ VƯƠNG

Theo Phong, nhìn dưới góc độ mặt an ninh, nếu không quản lý ứng xử phù hợp trên không gian mạng sẽ dẫn đến những hệ quả khó lường. Từ những hành động như việc làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, hoặc "treo đầu dê bán thịt chó" như trong tình huống đưa ra, thì đó là những việc làm mang tính chất vụ lợi, lừa đảo, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. Người trẻ sử dụng không gian mạng mỗi ngày rất nhiều. Trong khi đó, không gian mạng là thế giới ảo nhưng tác động thật, đã có những người tự tử vì không gian mạng nên cần cẩn thận.

"Với tư cách là đoàn viên, thanh niên cần quan tâm đến các cơ sở pháp lý để giữ gìn không gian mạng và sử dụng mạng xã hội an toàn. Cần cư xử văn minh trên không gian mạng. Để thực hiện được, cần nhóm giải pháp đến từ các bên. Tổ chức Đoàn cần tổ chức các hoạt động gắn với chuyển đổi số và trong đó phải vận động, giáo dục, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội tử tế, đúng cách. Đoàn viên, thanh niên khi sử dụng mạng xã hội cần ý thức được tham gia không gian mạng là cần thiết và phù hợp với xu thế để tích luỹ, phát triển và sáng tạo nên những giá trị mới, chứ không phải sử dụng mạng xã hội để tạo nên những điều khác biệt", Phong nhận định và cho biết để làm được điều này cần có sự phối hợp của các bên (nhà trường, gia đình, các cơ quan chức năng, tổ chức Đoàn…) để xây dựng môi trường không gian mạng văn minh, tử tế.

Với tình huống đưa ra là sự mâu thuẫn trong quan điểm học môn lịch sử của mẹ và con trai. Khi mẹ phàn nàn con học lịch sử được điểm thấp. Con trai thì than học lịch sử rất khó, mở sách ra toàn chữ là chữ nên rất buồn ngủ. Vì thế cậu con trai đã lên mạng xã hội để tìm kiếm phương pháp học. Nhưng mẹ không tin rằng con dùng mạng xã hội để học, mà lấy cớ xem điện thoại cả ngày.

Trong tình huống này, thí sinh Nguyễn Sỹ Nguyên đã cho rằng cần tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục về vai trò của việc học lịch sử cho thanh thiếu niên. Đặc biệt ứng dụng công nghệ vào việc giáo dục lịch sử. Bên cạnh đó, cần tăng cường nhiều hơn nữa các hoạt động về nguồn. Một điều cũng không kém phần quan trọng là bản thân thanh niên xác định ý thức của mình trong việc học tập, vì lịch sử là môn học quan trọng.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Linh Phong (Thành đoàn TP.HCM) giành giải nhất; về nhì là thí sinh Nguyễn Sỹ Nguyên (Tỉnh đoàn Nghệ An); đồng giải ba là Văn Công Vũ (Thành đoàn Đà Nẵng) và Lương Văn Bình (Tỉnh đoàn Cà Mau).