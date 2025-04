Mới chớm nắng, hóa đơn tiền điện đã tăng 'nóng'

Bà Thiên An (ngụ tại quận 7, TP.HCM) cho hay, hóa đơn tiền điện của gia đình tháng 3 so với tháng 2 tăng vọt 38%, từ 710.000 đồng lên 982.000 đồng. "Nhà tôi có 4 máy lạnh ở 4 phòng nhưng thường xuyên chỉ mở 1 cái vì nhà mát. Tháng vừa rồi, nắng nóng hơn, trong nhà có sửa chữa nhỏ nên bơm nước nhiều hơn. Có lẽ vì thế mà hóa đơn tiền điện tăng. Tuy vậy, so từ tháng 9 năm ngoái đến nay, hóa đơn tiền điện tháng 3 năm nay tăng mạnh nhất", chị Thiên An cho hay.

Theo phản ánh đa số gia đình tại TP.HCM, hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng mạnh dù chưa vào mùa nắng nóng. Chẳng hạn, hóa đơn tiền điện nhà bà Hiếu Nguyên (Q.4, TP.HCM) trong tháng 12.2024 là 2,4 triệu đồng, tháng 1 là 2,2 đồng, tháng 2 là 2,55 và tháng 3 vừa nhận được, vọt lên 3,3 triệu. Bà Hiếu Nguyên chia sẻ: "Tháng 3 so với tháng 2 tăng đến 700.000 đồng, tăng gần 30% là mức tương đối cao. Nắng nóng đầu mùa, chưa nhiều, nhưng tiền điện tăng nhanh quá. Đà này đến mấy tháng sau vào mùa nóng, không biết còn tăng bao nhiêu nữa".

Theo dõi lượng điện tiêu thụ của gia đình từ tháng 9 năm ngoái đến nay, đây là tháng tiền điện nhà bà Thiên An tăng mạnh nhất

Tiền điện tăng hơn 38% ngay trong tháng "trời còn có mưa, mát mẻ" ẢNH: BẠN ĐỌC CUNG CẤP

Tương tự, gia đình ông Trí Nhân (Q.10, TP.HCM) cho biết, hóa đơn tiền điện tháng 4 của gia đình vào ô "báo động đỏ", từ 617.000 đồng tháng trước, nay vọt lên 1,066 triệu đồng. "Nhà ở hướng Tây khổ ghê, nhưng tháng vừa rồi thấy nắng nóng chưa nhiều mà tiền điện tăng 27%, rất đáng lo trong mấy tháng nắng nóng sắp tới".

Gia đình anh Hy Nguyên (Q.11, TP.HCM) phản ánh, nói về thời gian dùng máy lạnh, gia đình ít người, đi cả ngày, tối về mới bật một máy lạnh đến sáng hôm sau, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử trong nhà không có nhiều thay đổi. Tuy vậy, tiền điện tháng 4 của gia đình tăng 38,6%.

Hóa đơn tiền điện nhiều gia đình tăng vọt 30 - 40% ẢNH: BẠN ĐỌC CUNG CẤP

Trên diễn đàn Momo, nhiều người cũng phản ánh "tiền điện tháng nay tăng vọt". Chị Ngô Thị Hồng Oanh phản ánh, tưởng mỗi nhà mình điện tăng gấp đôi so với tháng trước. Liên hệ bên chăm sóc khách hàng được báo do trời nắng nóng, dùng điện nhiều hơn bình thường; số ngày dùng điện nhiều hơn...

Điện lực TP.HCM dự báo nhu cầu dùng điện tháng 4 tăng 16% so tháng 3

Trước đó, ngày 3.4, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết tình hình tiêu thụ điện tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cao và đạt đỉnh điểm vào cuối tháng 4 và tháng 5 khi thời tiết trở nên oi bức hơn.

Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ bình quân ngày toàn TP.HCM thời gian tới dự báo đạt 100,8 triệu kWh, cao hơn 35% (tương đương 26,04 triệu kWh/ngày) so với tháng 2 và cao hơn 16% (tương đương 13,83 triệu kWh/ngày) so với tháng 3.

“Tháng 4 nắng nóng kéo dài dẫn đến việc sử dụng máy lạnh ở mức cao nhất năm. Ngoài ra, tháng 4 có hai đợt lễ (Giỗ tổ Hùng Vương ngày 7.4 và ngày 30.4, dự kiến 28.4 sẽ là ngày có sản lượng điện sinh hoạt cao nhất trong năm 2025”, ông Kiên nói thêm.