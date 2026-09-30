Mỗi khách bay từ sân bay Long Thành trả phí dịch vụ bao nhiêu?

Theo đó, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Siêu sân bay Long Thành đang gấp rút chuẩn bị vận hành thử nghiệm ẢNH: ACV

Như vậy, mức giá phục vụ hành khách nội địa tại Long Thành giữ nguyên bằng với mức đang áp dụng tại Tân Sơn Nhất và các sân bay nhóm A (như Nội Bài, Đà Nẵng). Trong khi đó, phí dịch vụ hành khách quốc tế tại Long Thành (25 USD) được ấn định ngang bằng với Cảng HKQT Nội Bài (25 USD) và cao hơn 5 USD/hành khách so với tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sự chênh lệch này phản ánh quy mô đầu tư, tiêu chuẩn hạ tầng công nghệ hiện đại và dịch vụ đồng bộ tại nhà ga quốc tế mới của Long Thành.

Bộ Xây dựng lưu ý, đối với hành khách đã xuất vé đi trên chuyến bay có điểm xuất phát tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhưng sau đó được chuyển đổi điểm xuất phát sang Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm thực hiện các giải pháp phát triển thị trường vận tải hàng không thì áp dụng mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại thời điểm xuất vé, không thu bổ sung hoặc hoàn trả phần chênh lệch giá dịch vụ phục vụ hành khách phát sinh do việc chuyển đổi điểm xuất phát của chuyến bay.

Theo kế hoạch, cuối tháng 9 này, siêu sân bay Long Thành sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào khai thác thương mại từ tháng 12.

Đơn vị khai thác Cảng HKQT Long Thành cho biết trước khi đón những chuyến bay đầu tiên, sân bay cần thời gian chuẩn bị để hệ thống, con người và quy trình phối hợp nhịp nhàng.

Cụ thể, các hệ thống kỹ thuật và phục vụ khai thác cần được kiểm tra, chạy thử và bảo đảm hoạt động đồng bộ. Đồng thời, lực lượng nhân sự ở tất cả các bộ phận cần được đào tạo, làm quen với thiết bị và nắm rõ nhiệm vụ của mình. Cùng với đó, những tình huống khai thác, trong đó có hành trình của hành khách, cần được thử nghiệm để phát hiện và điều chỉnh các điểm chưa phù hợp.

Hiện nay, liên danh Incheon Airport (gồm đơn vị vận hành sân bay Incheon của Hàn Quốc và Công ty tư vấn PMI của Việt Nam) đang tư vấn công tác quản lý, khai thác Long Thành. Liên danh đã xây dựng khoảng 55 kịch bản chạy thử. Trong đó, ACV xác định khoảng 15 - 20 kịch bản cốt lõi phục vụ yêu cầu bay thương mại để bắt đầu chạy thử từ cuối tháng 9.