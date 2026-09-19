Sân bay Long Thành tăng tốc về đích

"Dự án sân bay Long Thành chúng ta còn 68 ngày hoàn thành dự án" là nội dung trên bảng đếm ngược thời gian (countdown) được lắp đặt trực quan ngay tại khu vực công trường thi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành mỗi ngày lại rút ngắn 1 ngày, tạo động lực cho từng ca trực.

Hình ảnh bảng đếm ngược số ngày còn lại chạy liên tục giữa công trường nhộn nhịp máy móc cũng đã trở thành một trong những điểm nhấn biểu tượng cho chiến dịch thi công nước rút của siêu dự án này.

ACV theo dõi sát tiến độ, yêu cầu các nhà thầu tăng cường nguồn lực và triển khai các phương án bù tiến độ đối với phần khối lượng còn lại ẢNH: ACV

Bứt phá tiến độ các hạng mục then chốt

Tại khu vực trung tâm nhà ga hành khách, hệ trần nhôm áp mái lấy sáng đang dần hoàn thiện, trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo. Các phân khu nhà ga hành khách sang trọng, cùng hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn dài hun hút dần hoàn thiện trọn vẹn đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các kênh truyền thông.

Theo cập nhật mới nhất từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1 do ACV làm chủ đầu tư - đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt trên toàn mặt bằng. Dự án bao gồm 16 gói thầu xây lắp chính, trong đó đã có 4 gói thầu hoàn thành trọn vẹn và 12 gói thầu còn lại đang tích cực tăng tốc thi công. Tính đến đầu tháng 9, giá trị thực hiện lũy kế của cả 16 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 79,46% giá trị hợp đồng (không bao gồm dự phòng phí). Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, đã có 8 gói thầu cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu khắt khe về mặt tiến độ.

Ngoài ra, nhiều gói thầu quan trọng khác của dự án thành phần 3 hiện cũng đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc xây dựng cơ bản. Đơn cử, hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay đã ghi nhận giá trị thực hiện đạt khoảng 98,88% giá trị hợp đồng. Hầu hết các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, khu vực sân đỗ bê tông xi măng M350/45 đã chính thức hoàn thành 100% khối lượng. Các phần việc phụ trợ còn lại đang được lực lượng thi công tiếp tục gấp rút hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Các hạng mục sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách hiện đã đạt khoảng 94,85%, sẵn sàng kết nối hạ tầng đồng bộ với khu vực nhà ga trung tâm. Song song, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đạt khoảng 97,3% giá trị hợp đồng; hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã đạt khoảng 99%; hệ thống điện và điều khiển chuyên ngành đạt khoảng 99,2%. Hiện nay, phía nhà thầu đang tập trung nhân lực tiến hành công tác thử nghiệm, tích hợp và vận hành thử toàn bộ hệ thống này.

Sân bay Long Thành đang tiến sát vạch đích (Trong ảnh: phối cảnh nhà ga hành khách của sân bay Long Thành) ẢNH: ACV

Lãnh đạo ACV cho biết đây là tiền đề vững chắc để toàn bộ đại dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện chi tiết, lắp đặt thiết bị chuyên ngành, tiến tới thử nghiệm và nghiệm thu kỹ thuật toàn hệ thống.

Kế hoạch khai thác thương mại vào tháng 12 không thay đổi !

Dù 8 gói thầu cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn 4 gói thầu then chốt nằm trên "đường găng tiến độ" đang rơi vào thế "rất căng". Nhận diện rõ đây là những mắt xích chịu áp lực lớn nhất, ACV và Ban Quản lý dự án (QLDA) đã và đang tập trung chỉ đạo sát sao, huy động tối đa nguồn lực và điều phối cao độ nhằm quyết tâm đưa toàn bộ các hạng mục này về đích đúng mốc thời gian ưu tiên.

Cụ thể, là mạch máu giao thông kết nối toàn bộ các khu vực chức năng của Cảng HKQT Long Thành, gói thầu 4.8 hiện ghi nhận giá trị xây lắp đạt khoảng 76,3%. Trên mặt bằng thi công, các hạng mục quan trọng như đường trục chính, hệ thống đường cấp 3, cầu cạn, các nhà trạm và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ đang được triển khai đồng loạt.

Khu vực nhà ga hành khách còn rất nhiều công việc cần triển khai cấp bách để đạt tiến độ theo yêu cầu ẢNH: ACV

Bước sang giai đoạn nước rút, gói thầu chịu tác động lớn từ nhu cầu huy động nguồn nhân lực và trang thiết bị tăng cao đột biến. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các thành viên trong liên danh, các nhà thầu phụ cùng điều kiện thời tiết thất thường và biến động nguồn cung vật liệu đòi hỏi phải được kiểm soát chủ động. Để bù đắp tiến độ, ACV đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương kiện toàn bộ máy điều hành tại công trường, lập lại bản đồ tiến độ chi tiết cho từng phần việc còn lại. Đồng thời, nhà thầu phải bổ sung máy móc, nhân lực, tổ chức tăng ca "3 ca, 4 kíp" và báo cáo tiến độ cập nhật hằng ngày cho Ban QLDA.

Gói thầu 5.10 là nhà ga hành khách - được ví như "trái tim" của toàn bộ đại dự án. Phần này sở hữu quy mô khổng lồ cùng phạm vi công việc phức tạp nhất, bao gồm xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị công nghệ hàng không hiện đại. Tính đến thời điểm báo cáo, giá trị thực hiện tổng thể của gói thầu đạt khoảng 77,37%. Trong đó, khối lượng xây dựng và hoàn thiện đạt khoảng 82,93%; hệ thống cơ điện đạt khoảng 94%; riêng phần thiết bị nhà ga đạt khoảng 70,39%.

Thời điểm hiện tại, áp lực thi công dồn vào công tác hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hệ thống cơ điện (MEP), PCCC, hạ tầng công nghệ thông tin (ICT) và thiết bị chuyên ngành. Do các hệ thống có tính tích hợp và liên hoàn cao, ACV đã yêu cầu Liên danh VIETUR phải bổ sung nhân lực, ứng dụng triệt để mô hình thông tin công trình (BIM) cùng các công cụ quản lý hiện đại để điều phối thi công chặt chẽ theo từng phân khu. Trong đó, chủ đầu tư chỉ đạo ưu tiên hoàn thiện trước khu vực cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga nhằm sớm tạo điều kiện cho công tác vận hành, chạy thử. Các công tác hiệu chỉnh, sửa chữa khiếm khuyết nhỏ tại những khu vực phụ trợ còn lại sẽ được sắp xếp linh hoạt, không làm ảnh hưởng đến tiến độ khai thác chung.

Do khởi công sau một số gói thầu phụ trợ khác, gói thầu nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ hiện mới thực hiện đạt khoảng 43,74%. Các lực lượng đang tập trung thi công phần kết cấu thân nhà ga hàng hóa số 1, các công trình hạ tầng kỹ thuật kèm theo và chuẩn bị lắp đặt thiết bị chuyên dụng. Gói thầu này chịu áp lực cực lớn về nguồn cung ứng nhân lực và thiết bị khi bước vào giai đoạn hoàn thiện. ACV đã chỉ đạo Ban QLDA buộc nhà thầu lập kế hoạch bù tiến độ chi tiết theo từng tuần. Phía nhà thầu phải làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị quốc tế để đảm bảo tiến độ giao hàng đúng cam kết. Phương án triển khai các hệ thống phục vụ khai thác hàng hóa được chia nhỏ theo từng giai đoạn, vừa thi công vừa hoàn thiện nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu đưa sân bay vào vận hành giai đoạn đầu.

Hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay đang dần hoàn thiện ẢNH: ACV

Đáng chú ý, công trình nhà để xe đang là gói thầu có tiến độ "căng" nhất khi tỷ lệ hoàn thành mới đạt khoảng 41,30% giá trị thực hiện. Công trường đang tập trung triển khai thi công kết cấu bê tông cốt thép, hoàn thiện kiến trúc ngoài, lắp đặt hệ thống MEPF, PCCC và các tuyến hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với nhà ga.

Để đưa gói thầu này bắt kịp tiến độ chung của toàn dự án, trọng tâm hàng đầu của nhà thầu lúc này là tăng cường tối đa nhân công, đẩy nhanh tốc độ đổ bê tông kết cấu và lắp đặt hoàn thiện. ACV đã yêu cầu nhà thầu duy trì chế độ giao ban kiểm soát tiến độ hằng tuần, thi công xuyên đêm "3 ca, 4 kíp", đồng thời phối hợp chặt chẽ với các gói thầu giao thông lân cận để đảm bảo mặt bằng và tính kết nối đồng bộ khi đưa vào sử dụng.

Trả lời Thanh Niên chiều qua (18.9), đại diện ACV cho biết: Hiện nay, các khó khăn lớn nhất là việc huy động nhân lực chất lượng cao để hoàn thiện. Công trường vẫn thiếu khoảng hơn 1.500 nhân sự trực tiếp. Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi trong mùa mưa gây khó khăn trong công tác hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là phần beton nhựa nóng. Quá trình hoàn thiện cuối cùng với nhiều mũi thi công hoàn thiện cũng sẽ bị xung đột về mặt bằng thi công. ACV đã chỉ đạo Ban QLDA, tư vấn giám sát và nhà thầu phối hợp chặt chẽ, điều tiết nhân sự trên công trường, khẩn trương huy động thêm nhân lực theo yêu cầu. Đồng thời, lập các biện pháp thi công trong mùa mưa để giảm tối đa ảnh hưởng tiến độ. Ban QLDA cùng TVGS trực tiếp điều phối công việc tại hiện trường để giảm tối đa xung đột giữa các mũi thi công và đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án.

"Việc đưa Cảng hàng không Long Thành vào khai thác thương mại vào tháng 12 là không thay đổi!", vị đại diện ACV khẳng định.

Sức hút lớn với các hãng bay quốc tế

Bức tranh chuẩn bị khai thác không chỉ dừng lại ở khối lượng xây lắp trên công trường mà đang sôi động lên từng ngày nhờ chuỗi hoạt động khảo sát thực địa của các hãng hàng không quốc tế, cùng chiến dịch đào tạo, chuẩn hóa nguồn nhân lực quy mô lớn do ACV chủ trì.

Thời gian qua, hàng loạt hãng hàng không và tổ chức quốc tế lớn đã liên tiếp cử các đoàn công tác cấp cao tới khảo sát trực tiếp đại công trường Long Thành để đánh giá hạ tầng, quy trình vận hành và chuẩn bị cho kế hoạch mở đường bay mới.

Đoàn công tác của Hãng All Nippon Airways (ANA - Nhật Bản) do Phó chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á dẫn đầu đã tới tìm hiểu toàn diện hạ tầng từ nhà ga, đường cất hạ cánh 23L cho đến khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh. Đại diện hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc - Korean Air - cũng đã thực hiện chuyến làm việc chi tiết tại công trường. Hãng đặc biệt chú ý đến hạ tầng vận chuyển hàng hóa (cargo) và nhà ga hành khách. Với lượng hàng hóa dự báo đạt hàng chục ngàn tấn/năm tại VN, Korean Air xem Long Thành là mắt xích chiến lược để mở rộng mạng bay chở hàng lẫn hành khách.

Theo thống kê, đã có khoảng 34 hãng hàng không quốc tế chủ động làm việc, tìm hiểu hạ tầng và bày tỏ sự quan tâm đến việc khai thác tại Long Thành. Bên cạnh đó, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cũng tham gia sâu vào việc phối hợp xây dựng các phương án vận hành thương mại. Về phía nội địa, các đại diện lớn như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Vietravel Airlines đều đã chốt phương án dịch chuyển đường bay, đăng ký quầy thủ tục và cam kết đưa các chuyến bay quốc tế về đây ngay trong giai đoạn đầu.

ACV thông tin, để phục vụ cho giai đoạn 1, toàn bộ hệ thống siêu cảng dự kiến cần đến gần 14.000 lao động ở nhiều lĩnh vực, trong đó riêng nhóm dịch vụ hàng không chiếm hơn 8.900 người. Đơn vị này đang gấp rút đẩy nhanh các chiến dịch tuyển dụng và đào tạo nhân lực quy mô lớn. Song song, ACV đang hợp tác chặt chẽ với Liên danh Incheon Airport (đơn vị vận hành sân bay Incheon - Hàn Quốc) để chuẩn bị khoảng 55 kịch bản chạy thử nghiệm toàn hệ thống (Commissioning). Từ kịch bản đón chuyến bay giả định, quy trình xử lý hành lý, vận hành hệ thống quầy làm thủ tục tự động đến kiểm soát an ninh… tất cả lực lượng nhân sự mới đang được huấn luyện bài bản để đảm bảo khi máy bay chính thức cất - hạ cánh, bộ máy vận hành đã đạt độ chuẩn xác và thành thục tuyệt đối.

Về công trình xử lý nước thải, khối lượng xây dựng cơ bản hiện đã đạt khoảng 91,2% giá trị thực hiện. Các công đoạn phức tạp còn lại về hệ thống công nghệ xử lý, hệ thống điện, hạ tầng công nghệ thông tin (ICT) và PCCC đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Tất cả đều hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng và thực hiện nghiệm thu kỹ thuật trước ngày 30.9.