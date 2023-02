Mỏi mòn đợi điều chỉnh thông tin định danh cá nhân

Ông Phạm Văn Môn, sinh năm 1962, ở 122/4 ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM đến tòa soạn Báo Thanh Niên trình bày: "Từ nhỏ đến lớn, giấy tờ của tôi đều có tên là Phạm Văn Môn, nguyên quán Hải Phòng, đăng ký khai sinh TP.HCM, tuy nhiên khi đi làm căn cước công dân (CCCD) thì gặp vô vàn khổ sở". Theo ông, "hành trình khổ sở" bắt đầu từ năm 2021 khi ông đi làm CCCD. Sau khi thực hiện các thủ tục, theo giấy hẹn, ông sẽ nhận được căn cước vào ngày 1.5.2021. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy căn cước trả về, năm lần bảy lượt ông lên cơ quan công an hết xã tới huyện đều nhận được câu trả lời là không thấy CCCD của ông.

Ông Phạm Văn Môn trình bày với PV nỗi khổ khi bỗng dưng bị sai thông tin cá nhân

Thất vọng, ông Môn đến Công an xã Bà Điểm để xin số định danh cá nhân (SĐDCN) thì hỡi ôi, thông tin trong SĐDCN của ông không phải tên là Phạm Văn Môn mà là Phan Văn Môn, nơi đăng ký khai sinh là Hải Phòng chứ không phải TP.HCM. "Tự dưng tôi bị đổi từ họ Phạm sang họ Phan, nguyên quán tôi là Hải Phòng chứ tôi sinh ra tại TP.HCM nên tôi làm khai sinh ở TP.HCM thì bị đổi sang khai sinh ở Hải Phòng", ông Môn cho hay.

Sau khi nhận tờ thông tin SĐDCN, ông Phạm Văn Môn tiếp tục gõ cửa từ Công an H.Hóc Môn đến Công an TP.HCM để xin điều chỉnh thông tin cá nhân và chờ đợi. Đợi hoài, sốt ruột, ông lại đến hỏi. "Đến đâu tôi cũng nhận được câu trả lời yêu cầu điều chỉnh thông tin của tôi đã được tiếp nhận nhưng phải đợi Bộ Công an điều chỉnh, còn đợi trong bao lâu thì họ không trả lời được. Trong khi đó, tôi đang rất cần CCCD để thực hiện thủ tục về hưu và không biết phải đợi đến khi nào?", ông Môn bức xúc trình bày.

Theo quy định tại điều 16 Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật CCCD và điều 6 Thông tư hướng dẫn số 59/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định trình tự hủy số định danh cũ có sai sót và cấp lại số định danh mới như sau:

Đầu tiên, công an cấp xã nơi đăng ký thường trú kiểm tra, xác minh tính chính xác của thông tin cần điều chỉnh và gửi đề nghị hủy, xác lập lại SĐDCN lên cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) Bộ Công an. Tiếp đó, thủ trưởng cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, quyết định việc hủy, xác lập lại SĐDCN cho công dân. Sau khi quyết định hủy, xác lập lại SĐDCN cho công dân thì cơ quan quản lý CSDLQGVDC Bộ Công an phải cập nhật SĐDCN mới cho công dân vào CSDLQGVDC. SĐDCN đã bị hủy được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong CSDLQGVDC và không được sử dụng để cấp cho công dân khác. Tiếp đến, công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú gửi thông báo bằng văn bản cho công dân về SĐDCN mới được xác lập lại. Cuối cùng, cơ quan công an tiếp nhận đề nghị cấp CCCD sử dụng SĐDCN mới được xác lập lại trong CSDLQGVDC để thực hiện việc cấp CCCD theo quy định.

Quy trình, thủ tục là vậy nhưng thời hạn giải quyết bao lâu thì không thấy các văn bản này đề cập. Vì vậy, không biết đến bao giờ ông Phạm Văn Môn và có lẽ nhiều công dân khác có hoàn cảnh tương tự mới có được SĐDCN với thông tin cá nhân đúng của mình?