Mới năm 3 đại học đã công bố nghiên cứu tại hội thảo quốc tế

Hành trình đến hội thảo quốc tế

"Học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện tại Trường đại học FPT campus TP.HCM, mình cùng một số bạn bè được các thầy cô hướng dẫn làm quen với phương pháp nghiên cứu khoa học và bắt đầu có những nghiên cứu đầu tiên từ khi học học kỳ 2 môn chuyên ngành", Cao Minh Chí (SV K16) chia sẻ. Từ những ngày đầu tập làm nghiên cứu khoa học còn nhiều bỡ ngỡ, Chí dần phát hiện ra những điều thú vị ẩn sau hoạt động tưởng chừng khô khan này. Nam sinh cố gắng dành thời gian tham gia nhiều vào các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong trường.



Nhóm sinh viên Trường đại học FPT tham gia hội thảo SEACE 2023

Tháng 2.2023, Cao Minh Chí cùng nhóm các sinh viên Huỳnh Nguyễn Chinh, Nguyễn Văn Quang, Phạm Thị Hồng Nhung, Lữ Vương Hoàng Vũ với sự hướng dẫn của hai giảng viên Nguyễn Thị Thùy Hiền và Lê Thị Mỹ Danh (Trường đại học FPT) được chấp thuận trình bày nghiên cứu khoa học tại Hội thảo "The 3rd Southeast Asian Conference on Education - Singapore (SEACE 2023)". Đây là lần đầu tiên nhóm sinh viên Trường đại học FPT này có cơ hội công bố nghiên cứu khoa học tại một hội thảo quốc tế.

"Hành trình đến với SEACE 2023 cũng gian nan lắm. Ban đầu, abstract (tóm tắt) nghiên cứu của chúng mình không được chấp nhận do chưa đủ thuyết phục để trình bày tại một hội thảo quốc tế", Chí cho biết.

Nhóm của sinh viên này lựa chọn nghiên cứu đề tài: "The Influence of Emotional Intelligence on Academic Performance: A Case Study of FPT Students Reading Multimedia Communication". Đây là một đề tài có tính mới, hơn nữa lại được các sinh viên ĐH FPT nghiên cứu, lấy dữ liệu và thuyết minh thực tế từ môi trường học tập của mình. Không để lỡ một đề tài có giá trị và cơ hội xuất ngoại chia sẻ những nghiên cứu của sinh viên ĐH FPT, nhóm của Chí đã quyết tâm viết lại toàn bộ abstract, tham khảo kinh nghiệm làm nghiên cứu khoa học quốc tế của hai giảng viên Thùy Hiền và Mỹ Danh để hoàn thiện tài liệu này.

"Cuối cùng, nhóm đã được chấp thuận trình bày tại hội thảo. Khỏi nói, chúng mình vui mừng cực kỳ", Chí nhớ lại cảm xúc khi đó.

Trải nghiệm thú vị và đáng giá

Hội thảo SEACE 2023 được tổ chức tại Singapore quy tụ các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia. Là những sinh viên năm 3, chưa có nhiều cơ hội chia sẻ nghiên cứu tại những hội thảo quy mô quốc tế, Minh Chí và nhóm bạn cũng có những lo lắng nhất định khi tham gia SEACE 2023. "Chúng mình khá là lo lắng trước giờ trình bày tại hội thảo: không biết đề tài của mình được đánh giá như thế nào, liệu khả năng nói tiếng Anh đã đủ trôi chảy và chuyên nghiệp chưa…", Chí chia sẻ.

Lần đầu ra nước ngoài tham dự hội thảo quốc tế đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ với sinh viên Trường đại học FPT

Tuy nhiên, khi bước lên bục trình bày tại khán phòng và bắt đầu chia sẻ những kết quả nghiên cứu được về thế nào là trí tuệ cảm xúc, trí tuệ cảm xúc ảnh hưởng đến con người như thế nào và kiểm soát nó ra sao để nâng cao hiệu quả học tập, công việc, Chí và các thành viên trong nhóm không cảm thấy "áp lực" từ phía người nghe. "Dù người nghe là những nhà khoa học uy tín còn nhóm mình mới là sinh viên năm 3 nhưng họ đều rất quan tâm, lắng nghe chia sẻ của chúng mình. Một số đoạn mình tự nhiên… quên, các đại biểu còn gật đầu mỉm cười hoặc vỗ tay động viên để mình lấy lại tinh thần, nhớ ra và trình bày tiếp", Chí hóm hỉnh chia sẻ. Nhờ đó, trải nghiệm lần đầu trình bày tại hội thảo khoa học quốc tế đối với nam sinh này không quá áp lực mà thoải mái và thú vị.

"Nghiên cứu khoa học giúp mình có thêm nhiều kiến thức và hoàn thiện những kỹ năng cần thiết như kỹ năng đọc hiểu, nghiên cứu tài liệu, trình bày vấn đề, tiếng Anh…", Chí nói. Nhờ đó, nam sinh này có được những thuận lợi nhất định khi muốn học tập lên bậc học cao hơn theo chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện.

Ngoài ra, theo Chí, trải nghiệm nghiên cứu khoa học không hề khô khan mà rất thú vị. "Nhờ có nghiên cứu khoa học, mình mới có cơ hội được ra nước ngoài tham dự hội thảo, kết nối với bạn bè cùng chung đam mê và nhiều nhà khoa học hàng đầu. Mình cũng có định hướng rõ ràng hơn về công việc sau này muốn theo đuổi. Đó là những trải nghiệm trong mơ đối với mình mà nhờ học ĐH FPT mới có được", nam sinh tài năng cho biết.