Mỗi năm đến hè là đi học hè?

Trước khi học sinh (HS) chính thức nghỉ hè, một số tỉnh, thành đã ra văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè, trong đó có yêu cầu không tổ chức học thêm. Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào; không tổ chức dạy trước chương trình; tổ chức ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023 - 2024. Bên cạnh đó, việc tổ chức hoạt động hè cho HS được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần vận động, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ.

Học sinh sau giờ học thêm ở một trung tâm văn hóa ngoài giờ tại TP.HCM

Nhật Thịnh

Sở GD-ĐT Hải Phòng yêu cầu trường học các cấp từ ngày 1.6 - 31.8 không tổ chức dạy hè, không dạy trước cho trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 dưới mọi hình thức. Riêng với HS lớp 9, lớp 12, trường học xây dựng kế hoạch ôn tập có sự đồng thuận của cha mẹ HS. Tương tự, Sở GD-ĐT Bắc Giang có văn bản chỉ đạo các trường học tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào cả trong và ngoài nhà trường, trừ HS lớp 9, lớp 12 ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp. Trường học không được dạy trước chương trình. Các hoạt động dạy văn hóa, dạy nghề, ôn tập, phụ đạo cho HS chỉ được tiến hành sau ngày tựu trường năm học 2023 - 2024.

"Muốn con nghỉ trọn 3 tháng hè"

Nhiều bạn đọc (BĐ) ủng hộ việc không tổ chức học hè, đồng tình với việc một số địa phương ra yêu cầu không dạy thêm, học thêm. BĐ Minh Hằng Đặng cho biết: "Tôi không muốn cho con học thêm, vì con bị áp lực. Tôi muốn cho con nghỉ trọn 3 tháng hè. Nhưng học hè các môn năng khiếu, phát triển kỹ năng bản thân thì tôi vẫn muốn đăng ký cho con như: học vẽ, học hát, học võ, học nhảy, các môn thể thao, năng khiếu".

BĐ Milinh nhận định: "Nên cấm hẳn việc dạy thêm, học thêm, có như vậy mới phát huy được tính sáng tạo, tìm tòi, tự học của HS. Các con sẽ không còn thụ động chờ vào sự trợ giúp của giáo viên nữa. Chứ tôi thấy còn học thêm là HS không chịu tìm hiểu, không chịu suy nghĩ làm, trả lời những câu hỏi khó mà chỉ chờ đến lớp học thêm để thầy cô làm giúp". BĐ Dương Quá cùng quan điểm: "Cần cấm dạy thêm như bên Trung Quốc. Học thêm chỉ làm HS thụ động hơn thôi. HS sẽ lười suy nghĩ, thiếu sáng tạo".

BĐ Truong Qua băn khoăn: "Sao chúng ta thường nói là học hỏi mô hình của các nước có nền giáo dục tốt, mà chuyện học hè thì không học theo họ?" và đề nghị: "Họ cho HS nghỉ đông thì mình cho HS nghỉ hè. HS được vui chơi, dã ngoại, xả năng lượng, giải tỏa đầu óc sau những ngày học hành mệt mỏi để lấy đà vô năm học mới. Vô học lại thì học nhiều hơn một chút đâu có sao, còn hè là để cho HS nghỉ ngơi".

Không cấm thì vẫn cho con đi học hè

Để tránh rơi vào tranh cãi không hồi kết về chuyện học hè, BĐ cho rằng ngành giáo dục cần có quy định cụ thể và giám sát triệt để. "Nói một đằng thực tế một nẻo, ngành giáo dục cấm, nhà trường cấm nhưng các lớp học thêm vẫn mở trong hè. Lỗi do ai, do phụ huynh, do giáo viên, do nhà trường hay do ngành giáo dục?", BĐ Cuongedu đặt vấn đề.

BĐ Vương Đông bày tỏ ý kiến: "Hầu như HS nào cũng học hè thì HS không học hè có theo kịp bạn bè không? Người này nói phải cho con đi học hè, người kia nói cho ở nhà, rồi rốt cuộc cũng vẫn tranh cãi. Trong khi thực tế thì các lớp hè vẫn mở, HS vẫn đi học đầy ắp. Ngành giáo dục cần có chính sách chung cho vấn đề học hè, học thêm".

Theo quan sát của BĐ Lê Thúy Vi, hình thức, nội dung học hè rất phong phú, nên ngành giáo dục cần có hướng dẫn chi tiết: "Không như học chính khóa trong trường, việc học thêm ở ngoài nhà trường rất đa dạng. Chẳng hạn học tại nhà thầy cô theo nhóm lớp hoặc học tại chính nhà của HS kiểu gia sư, học trực tiếp hoặc học online. HS thì có em học lực trung bình, em học yếu, nên sắp xếp dạy thế nào, trong bao lâu cũng rất quan trọng. Chỉ kể chừng đó thôi cũng có thể hình dung để quản lý tốt việc học thêm, học hè nhất thiết cần phải có hướng dẫn".

"Phụ huynh nào có con em trong tuổi đi học sẽ thấy rối khi đứng trước quyết định cho con đi học hè hay không. Nếu không có quy định nào cấm, trong khi xung quanh bạn bè con mình vẫn đi học hè, thì chắc chắn nhiều phụ huynh sẽ cho con em tham gia vì tâm lý sợ thua thiệt", BĐ Phan Tuấn Sơn nêu góc nhìn. Từ đó, BĐ này đề xuất: "Cần chỉnh sửa, đưa vấn đề học thêm, học hè vào luật Giáo dục để có căn cứ thực hiện. Cơ quan chức năng có cơ sở để quản lý, kiểm soát, phụ huynh HS cũng không phải nặng nề, lấn cấn chuyện học hè của con em mình".

* Mùa hè là mùa của tuổi thơ. Nên cho trẻ nhỏ vui chơi hết hè! Nhantpd * HS ở TP.HCM không có kỳ nghỉ hè đúng nghĩa vì như có thêm cái học kỳ 3. Không chỉ theo các lớp học hè, mà thời gian nhập học trở lại cũng sớm trước cả nửa tháng. Nghĩa là mùa hè của các con bị cắt vụn và cắt ngắn. Lương *"Yêu cầu trường học các cấp từ ngày 1.6 - 31.8 không tổ chức dạy hè..". Xưa nay các trường cũng đâu có dạy thêm, chỉ các cô, các thầy dạy thêm ở nhà thôi. Te Thien