Mỗi ngày một ly nước ép trái cây, liệu có tốt?
Video Sức khỏe

Mỗi ngày một ly nước ép trái cây, liệu có tốt?

Thiên Lan - Anh Trang
11/09/2025 14:27 GMT+7

Nước ép trái cây từ lâu được xem là biểu tượng của lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, việc uống một ly mỗi ngày có thực sự tốt như nhiều người vẫn nghĩ, hay tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe?

Nước ép trái cây là lựa chọn quen thuộc của những người theo lối sống lành mạnh, quan tâm đến sức khỏe. Theo bà Jamie Johnson, chuyên gia dinh dưỡng chuyên về bệnh tiểu đường, làm việc tại Mỹ, nước ép trái cây cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, có thể hỗ trợ hydrat hóa và mang lại lợi ích nếu tiêu thụ điều độ.

Nghiên cứu cho thấy uống nước ép trái cây giúp bổ sung canxi, magiê, kali, vitamin C và D. Tiêu thụ điều độ nước ép giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt từ họ cam quýt, có thể giúp giảm viêm, tăng miễn dịch và hạ nguy cơ bệnh mạn tính.

Mỗi ngày một ly nước ép trái cây, liệu có tốt? - Ảnh 1.

Nước trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe

ẢNH: FREEPIK

 

Thế nhưng, việc duy trì thói quen uống nước ép trái cây hàng ngày có thể mang lại một số rủi ro. 

Mỗi ngày một ly nước ép trái cây, liệu có tốt?

