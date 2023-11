Mối nguy từ hội nhóm 'quái gở' trên mạng xã hội: Quá nguy hiểm!

Điều đáng lo ngại, các hội nhóm quái gở này hoạt động rầm rộ, lôi kéo rất đông người tương tác và việc mua bán các chất kích thích được công khai.



Rủ nhau “phê pha”

Trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần nhập từ khóa “bay lắc; đập đá, phê pha…”, lập tức kết quả xuất hiện hàng chục trang, nhóm có nội dung rủ rê, lôi kéo, mời chào dịch vụ "phê pha" ma túy, chất kích thích, thậm chí là mại dâm.

Nhóm công khai “Tâm sự đồng phê” có gần 12.000 thành viên thường xuyên đăng tải hình ảnh các cô gái ăn mặc gợi cảm kèm vài dòng chữ, ký hiệu ẩn ý. Tài khoản Nhiên An đăng: “GLVV”. Tương tự, tài khoản Bùi Ngọc Hòa đăng: “GL có phí (giao lưu có phí)”. Tài khoản Ngọc My đăng: “Hà Nội em nhận kèo bay, set up full combo, bay dìu, bay xã, không cọc trước”. Bên dưới các bài đăng này đều kèm hình ảnh các cô gái.

Nhiều hội nhóm rủ rê nhau "phê pha", quan hệ tình dục tập thể... CHỤP MÀN HÌNH

Để làm rõ các thuật ngữ của hội nhóm này, chúng tôi thử nhắn tin với tài khoản Nhiên An. Người này cho hay, các ký tự, thuật ngữ nói trên ám chỉ việc rủ rê cùng nhau sử dụng ma túy đá, bay lắc sau đó thì quan hệ tình dục tập thể. Cô gái này nói hiện ở H.Bình Chánh (TP.HCM), giá thuê là 500.000 đồng/giờ và đi qua đêm là 3 triệu đồng. Cô gái cũng cho hay, bản thân biết chỗ mua ma túy đá, khách yêu cầu là có hàng, giá 500.000 đồng/1 góc 8.

Tương tự, qua trao đổi, tài khoản Bùi Ngọc Hoa cho hay: “Giao lưu hút đá, chơi chung xả đồ 6 tiếng, quan hệ tình dục giá 1,3 triệu đồng. Còn anh qua em thì giá 2 triệu, em lo luôn đồ, phòng, 8 tiếng. Quan hệ cùng lúc 2 người thì giá gấp đôi. Đá thì 500.000 đồng/1 góc 8. Qua Gò Vấp”.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản chào mời dịch vụ cho thuê phòng để bay lắc, kèm nhiều dịch vụ “quái gở” khác. Tài khoản Đặng Thúy Trinh đăng: “Cho thuê phòng bay ở Sài Gòn, nhận book đào uy tín. Phòng đào dìu giá 6,6 triệu, phòng đào bùm giá 9,8 triệu. Phục vụ 24/24” và kèm số điện thoại Zalo liên hệ.

Nhóm “Tâm sự đồng phê Thiên đường bay lắc” có 6.100 thành viên, đăng tải bài viết rao bán các loại chất kích thích, kèm nhiều dịch vụ. Những bài viết này được viết dưới dạng hình ảnh ký hiệu.

L.Q.T.A (21 tuổi, ngụ Q.4) bị lực lượng chức năng phát hiện chở 2 bình khí nghi khí cười KÝ LONG

Cụ thể, tài khoản Nguyễn Tuân thường xuyên bình luận vào hội nhóm các ký hiệu hình cây kẹo, chén cơm, trái đào, ngôi nhà kèm dòng chữ Sài Gòn, số điện thoại liên hệ.

Để làm rõ, chúng tôi liên hệ qua số điện thoại nói trên và được biết người này tên Trần Quang Vinh. Người này giải thích các ký hiệu nói trên là ám chỉ thuốc lắc, chất kích thích và cho hay mỗi viên thuốc lắc giá 300.000 đồng. Hình thức giao dịch là ship hoặc đến tận nơi người này ở để mua hàng (được cho là ở Q.8).

Cũng tại nhóm trên, tài khoản Thiện Lâm thường xuyên đăng tải hình ảnh các bình khí cười và nhiều cô gái đang hút bóng cười, kèm theo nhiều dòng quảng cáo, mời chào: “Ship bóng cười quanh Sài Gòn, bình mini, bình lớn, giá siêu mềm”, kèm số điện thoại liên lạc.

Liên lạc qua số điện thoại nói trên, Thiện Lâm cho hay có 2 loại bình khí cười, loại 1 triệu đồng/6 kg và 1,6 triệu đồng/12 kg, tiền vận chuyển 150.000 đồng, tặng thêm khoảng 150 vỏ bong bóng.

Trưa 16.11, Thiện Lâm đóng gói 2 bình khí (loại 6 và 12 kg) cùng 150 vỏ bóng vào một thùng giấy rồi thuê L.Q.T.A (21 tuổi, ngụ Q.4) chở từ Q.4 qua Bình Dương giao cho khách. Khi A. đang chạy trên QL1K, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trong thùng giấy A. chở có 2 bình khí màu xanh (nghi khí cười) và một bịch ni lông bên trong chứa nhiều bong bóng màu trắng. Lực lượng chức năng đưa A. về trụ sở để lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc.

Trong các hội nhóm "quái gở" này còn chào mời buôn bán nhiều loại chất không rõ nguồn gốc CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ những hội nhóm nói trên, chúng tôi còn ghi nhận nhiều hội nhóm tương tự, như: “Hội đập đá” với 16.000 thành viên, “Đập đá hội” có 11.000 thành viên, “Hội đồng phê” 16.000 thành viên, “Giao lưu khò đá Bình Thạnh đêm khuya”, “Hội trai đập đá, gái phá ke”, “Hội đập đá Đồng Nai”, “Đập đá xã đồ Tây Ninh”. Bên dưới một số bài viết trong các hội nhóm này có đăng kèm hình ảnh một túi ni lông nhỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng.

Nhóm đánh thuê

Trong nhóm “Đánh thuê – Đâm thuê chém mướn – Xã hội đen” có gần 13.000 thành viên. Mỗi ngày, trung bình nhóm này đăng tải 25 bài viết. Các bài viết có nội dung rao mời "dịch vụ" hành hung, tấn công, gây sức ép với người khác hoặc lập hội nhóm để đi “đánh thuê”.

Tài khoản ẩn danh đăng nội dung tìm hội nhóm để gia nhập: “Em cần tìm ông anh để đi theo, em 2005 đã từng đi tù, giờ khó kiếm ăn quá, muốn tìm anh trai nào giúp đỡ”, kèm bên dưới là hình ảnh một nam thanh niên ở trần, xăm đầy người. Tương tự, Tuấn Kiệt đăng: “Trong nhóm mình có ai nhận thêm đệ tử không, em muốn xin theo”.

Các tài khoản này công khai rao những loại "dịch vụ" phạm pháp CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều tài khoản ẩn danh khác rao tìm người đánh thuê: “Em cần thuê xhd (xã hội đen-PV) đánh người, khu vực Đồng Nai”; “Ninh Bình mình cần lấy 100 triệu, trả anh em 40 triệu, nhắn tin mình nhé”, “Cần thuê người đánh ghen dằn mặt ở Ninh Bình”, “Anh em nào cần tiền thì đi tạt sơn giúp mình khu vực Hải Dương”.

Tài khoản Lê Quốc Huy đăng: “Dàn cảnh – xử lý kín – tạt sơn – gây sức ép, cần nhắn tin tôi”. Tài khoản Triệu Vân đăng: “Sài Gòn lân cận và miền Tây nhắn tin tôi, nhanh gọn, bảo mật”, bài viết này nhận được nhiều bình luận.

Qua trao đổi, Triệu Vân cho hay mình ở P.Bình Chiểu (TP.Thủ Đức) và người này hẹn gặp trực tiếp một buổi để thông báo: “Giá chém thuê nhẹ nhất 6 triệu đồng, chỉ cần đưa hình, nói tên, địa chỉ”…

Nhiều hội nhóm có nội dung tương tư, như: “Hội thám tử - đánh ghen – ngoại tình” 11.000 thành viên, “Hội đánh ghen” 15.000 thành viên…

Hội mua bán súng đạn, đao kiếm

Cuối năm 2022, trong loạt bài điều tra Ngang nhiên mua bán súng đạn đăng trên Báo Thanh Niên, phản ánh về hàng loạt các trang fanpage như: “Shop súng kiếm 18+ chuyên cung cấp hàng tự vệ” với khoảng 2.000 lượt theo dõi; trang “Súng bắn bi sắt” khoảng 1.500 người theo dõi; nhóm “Hội đam mê súng VN” với số lượng gần 4.000 thành viên… Các trang này thường xuyên đăng bài viết trao đổi, buôn bán súng đạn, mã tấu, kiếm…

Trong loạt điều tra nói trên, thông qua trang “Shop súng kiếm 18+ chuyên cung cấp hàng tự vệ”, chúng tôi đã liên hệ tài khoản tên Nguyễn Thái (sau này biết tên thật là Huỳnh Văn Thông, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Sau nhiều lần trao đổi qua mạng xã hội, chúng tôi đã 2 lần trực tiếp gặp Thông tại một quán nhậu ở Q.Gò Vấp. Cả 2 lần, Thông đều cho chúng tôi xem khẩu súng lục (loại công cụ hỗ trợ) cùng 10 viên đạn sắt. Giá Thông đưa ra là 17 triệu đồng cho toàn bộ súng và đạn.

Ngày 5.11.2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp bắt giữ Thông và Thái (em của Thông) tại một con hẻm trên địa bàn quận này, thu giữ một số tang vật liên quan.

Qua bài phản ánh trên cho thấy, các hội nhóm này hoạt động công khai, bất chấp. Tuy nhiên, đến nay (sau 1 năm), các trang này vẫn còn tồn tại, không bị “xóa xổ”, thậm chí lượt theo dõi, thành viên trong nhóm còn tăng thêm.

Ngày 12.11, chúng tôi ghi nhận trên mạng xã hội Facebook, có hàng chục hội nhóm rao bán và tìm mua súng đạn, vũ khí tương tự. Như trang “Hội mua bán chế tạo súng VN”; “Súng bắn đạn bi sắt”; “Súng cao su”; “Shop bán súng bi sắt và đồ tự vệ”;… mỗi nhóm này có trên 3.000 thành viên liên tục đăng tải bài viết có cùng nội dung nói trên.

Tài khoản Trần Bạch Hải đăng trong nhóm “Hội mua bán chế tạo súng VN”: “Em cần bán k54, miền Bắc anh em nào cần liên hệ giao dịch trực tiếp”; một tài khoản khác: “Mua đạn hoa cải ai có ib (inbox, tức nhắn tin - PV)”, “Cần mua 1 súng lục 6 viên đạn ai có nhắn tin”... (còn tiếp)