Mối nguy từ hội nhóm ‘quái gở’ trên mạng xã hội

Vừa qua, cơ quan chức năng đã ngăn chặn hàng chục hội nhóm "quái gở", có tên gọi, nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

Qua ghi nhận của Thanh Niên, các hội nhóm quái gở này biến tướng bằng nhiều cách, điển hình là đổi tên để đối phó với lực lượng chức năng.

Thay đổi từ ngữ để dễ hoạt động

Một nhóm kín trên Facebook tên “Hội giúp đỡ những người vỡ nợ muốn làm liều – tâm sự chém gió” với gần 24.000 thành viên có ảnh đại diện là hình các loại vũ khí, súng đạn. Trong này, có nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải những bài viết có nội dung lôi kéo người khác vào những con đường tiêu cực, phạm pháp.

Biến tướng tên hội nhóm để hoạt động, nhưng bản chất nhóm thì vẫn không thay đổi

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, ngày 9.11, tên của nhóm này vẫn còn là “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều – tâm sự chém gió”. Một thành viên trong nhóm cho hay, bằng cách thêm 2 từ “giúp đỡ” vào thì ngữ nghĩa của hội nhóm đã thay đổi hoàn toàn nhằm tránh đợt “quét” của lực lượng chức năng, nhưng bản chất của nhóm vẫn không thay đổi. Bên cạnh đó, nhóm này cũng hạn chế một số bài viết có câu từ lộ liễu.

Cụ thể, tài khoản Tuấn Trần (trong nhóm này) đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Đang muốn làm liều một chuyến ở Hà Nội. Được ăn cả ngã về không. Bác nào thật sự vào đường cùng thì anh em cùng đi. Đã có xe. Cần bác nào thật sự liều lĩnh”.

Bài viết này nhận được nhiều sự tương tác với hơn 230 lượt bình luận. Trong đó, nội dung bình luận thể hiện rõ những thành viên của hội nhóm là người từ nhiều nơi khác nhau, không quen biết nhau nhưng lại hẹn nhau cùng “hành động”. Tài khoản Trần Bùi Chí Công bình luận: “Bắt xe vô Quảng Ngãi đón em được không ạ?; Vào việc luôn anh ơi…” thì tài khoản Tuấn Trần trả lời: “Tôi cho tiền ra tận đây luôn; bao nhiêu, đọc số tài khoản”. Nhiều tài khoản khác bình luận: “Có liều thì mới có ăn”; “Tao đi với mày, đời không còn gì để mất nữa rồi. Mày ở đâu? Tao ở Hà Nội”; “Tao đi với, cũng chán nản lắm rồi”; “Hết cửa (tức hết đường) rồi. Làm có tiền liền không?”; “đón mình ở Văn Lâm (Hưng Yên) bạn ơi”; “Đi cướp ha đi đâu?”; “Sang Bắc Ninh đón tôi với. 2 anh em tôi bản lĩnh có thừa”…

Một tài khoản khác có tên Hoàng Mạnh đăng nửa vời: “Bình Dương có anh em nào khó khăn, thay mình động tay động chân tý, làm việc trực tiếp, tiền nong sòng phẳng”. Qua trao đổi, Hoàng Mạnh cho hay công việc cụ thể là thay người này đánh dằn mặt một người khác.

Những người này dù không quen biết, nhưng lại hẹn cùng nhau tập hợp "hành động" CHỤP MÀN HÌNH

Mới đây nhất, ngày 10.11, tài khoản tên Tùng (trong nhóm này) đăng tải: “Anh em nào ở Bình Dương, có kèo gì không cho em theo với”, thì bên dưới một số tài khoản bình luận: “Anh định đi cướp ngân hàng, em đi không?”. Hay một bài viết khác: “Bình Dương có kèo gì làm ra tiền không?; Phải đi xa, làm liều cuộc đời thôi anh em ạ…”, thì nhiều tài khoản khác rủ rê: “Đi cướp NH (ngân hàng – PV) không; liều ăn nhiều không?…”.

Không chỉ nhóm vừa kể trên, còn nhiều nhóm kín trên Facebook có nội dung tương tự. Cụ thể, có đến 2 “Hội những người vỡ nợ túng quẫn làm liều” - hội có hơn 27.000 thành viên và hội có 14.000 thành viên; 2 “Hội những người vợ nợ muốn làm liều” - hội có 14.000 thành viên và hội có 5.400 thành viên…

Ngày 9.11, tài khoản Bảo Hân (trong Hội những người vỡ nợ túng quẫn làm liều) đăng: “cần một người có máu liều ở Thủ Đức”, bên dưới nhiều người khác bình luận: “đi cướp ngân hàng không? Cướp tiệm vàng không?...”.

Hội "quái gở" rủ nhau tự tử

Trên mạng xã hội Facebook, xuất hiện hàng loạt các hội nhóm rủ nhau tự tử, bày cách tự tử... Qua quan sát, các nhóm này có lượt theo dõi cao, nhiều thành viên, thường từ trên 5.000 người đến vài chục nghìn người.

Tài khoản đăng dưới chế độ ẩn danh trong nhóm “Hội những người muốn t.ự t.tử” với nội dung: “Xin cách ra đi nhẹ nhàng dễ thành công nhất”. Bài viết này nhận được 85 bình luận tiêu cực. Đơn cử, tài khoản “Đạo Đình Xuyên” bình luận: “Uống thật nhiều thuốc an thần vào”. Hàng loạt tài khoản khác cũng vào "góp phần": “Cách uống thuốc là nhẹ nhất rồi, lúc mày quằn quại thì mày cũng không cảm nhận được, miễn là không có người kịp đưa mày vô bệnh viện”.

Nguy hiểm khi có nhiều bài đăng rủ nhau tự tử trên các hội nhóm mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Thậm chí, các tài khoản còn tranh nhau chỉ cách tự tử. Tài khoản Hoa Thien bình luận: “nhảy cầu đi”; một tài khoản khác tên Nguyen Lam lại nói: “Nhảy cầu nó đập vào thành cầu, móng cầu, lỡ xui không tạch (chết) lại nằm một chỗ đi xe lăn”; Thịnh Xuân Nguyễn hỏi: “Mua thuốc an thần ở đâu? Ai cho mua nhiều?”, tài khoản khác trả lời: “Ra tiệm thuốc tây mua, mua ít thôi. Mỗi lần 1 chút…”.

Trong một bài viết khác, tài khoản ẩn danh đăng: “Ai đi cùng tôi không? Đi một mình sợ”, sau đó là nhiều người trả lời hưởng ứng: “Nhắn tin đi cùng nào; Bạn ở đâu; Tôi ở TP.HCM; Tôi ở Hà Nội; Cố gắng vượt qua nỗi sợ là ok thôi, mạnh mẽ lên, chúc bạn được đi như ý; Đi chưa, đi bằng cách nào; Nhảy cầu hả; Đi bằng khí gas không bạn; chuyện gia đình xong mới đi được, đêm nào cũng day dứt không ngủ được…”.

Gần đây nhất là ngày 9.11, tài khoản ẩn danh đăng trong hội nhóm nói trên: “Có ai muốn đi cùng tôi không” và nhận được nhiều lời hưởng ứng đồng tình từ nhiều người khác nhau. Không chỉ đồng tình...

Dưới bài viết, một tài khoản vào bình luận, tỏ vẻ bức xúc khi người thân của người này được cho là đã làm theo cách tự tử do nhóm trên xúi giục và hậu quả là đã mất. Cụ thể, tài khoản này viết: “Lũ khốn nạn, cô đã mất như trên. Họ trầm cảm đau buồn hãy động viên an ủi, đừng để như cô tôi”. Nhiều tài khoản khác không một chút thương cảm, trả lời: “Đáng ra định tiếp cận các bạn một cách vui vẻ trước! Sau đó mới an ủi được. Vào comment (bình luận - PV) kêu đừng làm (đừng tự tử - PV) thì hơi khó! Thôi chia buồn cùng gia đình!”, “chia sẻ cách cô bạn tự tử đi”…

Ngày 15.11, tài khoản Mai Thúy Quỳnh đăng trong hội nhóm kín “Hội những người trầm cảm, rối loạn lo âu, muốn tự tử” với hơn 5.000 thành viên nội dung: “Anh chị em có cách nào cứu vớt tinh thần em không ạ? Hoặc ở Sài Gòn tự tử chung, em kiệt sức rồi”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đăng bài kể về tình trạng của bản thân. Một thành viên ẩn danh đăng dòng tâm sự: “Chào mọi người, mình thành viên mới, mình vào đây cũng không biết mình có biểu hiện trầm cảm không hay chỉ là lo âu. Nhưng do áp lực về số nợ và nhục nhã với gia đình, cùng với đó là vợ sắp cưới của mình, thỉnh thoảng nhắc tới năm sau cưới rồi tiền nong ở đâu để tổ chức thấy cô ấy khóc sau lưng mình, mình biết nhưng không làm gì được. Nhiều lần mình nghĩ hay là tìm đến cái chết để cho qua chuyện này và đỡ làm khổ người thân…”.





Nhiều người tỏ ra vô tâm, thậm chí còn bày cách tự tử

Tương tự, một tài khoản ẩn danh khác đăng: “Có thuốc gì giúp mình mất trí nhớ không mọi người. Mình cứ gồng mình chịu đựng tất cả tổn thương từ bé đến giờ đến mức trầm cảm nặng tái lại liên tục...”.

Một người khác chia sẻ: “Mình năm nay 24 tuổi. Mình đang cảm thấy rất mệt mỏi vì cuộc sống, mình là giáo viên nhưng bắt đầu từ năm học 2023 mình cảm thấy chán ghét cuộc sống với phấn bảng, với học sinh. Mình từ trường quốc tế chuyển về trường công với hy vọng sẽ thay đổi môi trường mình sẽ yêu nghề trở lại. Nhưng không, càng ngày mình càng chán ghét nghề. Mình cảm thấy mệt mỏi mỗi khi buổi sáng lê bước đến trường. Mình ngại tiếp xúc với đồng nghiệp hơn. Mình đã suy nghĩ ra viễn cảnh mình chết rất nhiều. Nhưng có 1 điều níu mình lại là đứa con 1 tuổi…”. (còn tiếp)