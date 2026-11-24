Theo The New York Times, nếu nồi cơm điện, chảo chống dính trong nhà được sản xuất trước năm 2015, bạn nên vứt nó đi. Đây là năm mà các nhà sản xuất PFAS (hóa chất vĩnh cửu) lớn nhất ở Mỹ đã ngừng sử dụng PFOA.

PFOA là hợp chất hóa học tổng hợp thuộc nhóm PFAS, nổi tiếng với khả năng chống thấm nước, kháng dầu và chịu nhiệt, từng được dùng trong quá trình sản xuất lớp phủ chống dính như PTFE/teflon.

Một số nồi cơm điện sử dụng lớp phủ chống dính PTFE, thường được biết đến với tên thương mại teflon. Tuy nhiên, lớp này sẽ bắt đầu hư hỏng khi đun nóng 230 - 260 độ C và phân hủy ở nhiệt độ trên 350 độ C. Thông thường, tính chất của teflon giúp cơm không bị dính vào nồi khi nấu chín. Nhưng theo thời gian, lớp phủ chống dính này dần bong tróc.

Nồi cơm điện bị bong tróc lớp chống dính sau một thời gian sử dụng ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nhiều người không biết vẫn tiếp tục sử dụng những nồi cơm điện bị bong lớp chống dính. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Đại học Newcastle và Đại học Flinders (Úc) cho thấy, chỉ một vết xước nhỏ trên lớp chống dính có thể giải phóng khoảng 9.100 hạt nhựa. Nếu lớp chống dính này bị bong tróc vài milimet trở lên, chúng có thể giải phóng 2,3 triệu hạt vi nhựa, nhựa nano.

Theo The New York Times, việc tiếp xúc với lượng nhỏ các chất này từ nhiều nguồn khác nhau, trong một thời gian đủ dài, có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe. Ở nhiệt độ cao, PTFE có thể giải phóng khói độc hại gây ra bệnh sốt do khói polymer, đôi khi được gọi là cúm teflon.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dùng không nên dùng dụng cụ kim loại để nấu ăn hoặc vệ sinh các loại chảo, nồi cơm điện. Khi phát hiện các vết xước, người dùng nên thay thế ngay.

Để hạn chế rủi ro, một số nhà sản xuất thiết bị gia dụng đã chuyển sang dùng chất liệu thép không gỉ và thay thế lớp phủ chống dính bằng công nghệ màng nước vi điểm. Thay vì phủ lớp hóa học, nồi cơm điện cao tần thế hệ mới sẽ chống dính tự nhiên bằng công nghệ màng nước vi điểm.

Nồi cơm điện cao tần thế hệ mới dùng thép không gỉ và không phủ lớp chống dính hóa học ẢNH: KHƯƠNG NHA

Nguyên tắc hoạt động của công nghệ này là trong quá trình nấu, công nghệ sẽ kiểm soát nhiệt độ linh hoạt để nấu chín kỹ từng hạt gạo. Sau khi kết thúc quá trình nấu, quạt làm mát sẽ hút không khí lạnh từ bên ngoài, thổi vào thành của lòng nồi giúp hạ nhiệt nhanh. Nhờ sự đối lưu chênh lệch nhiệt độ nóng - lạnh, hạt cơm và thành lòng nồi sẽ hình thành màng nước vi điểm có độ dày đồng đều, từ đó giảm lực bám dính.

Hiệu quả chống dính của nồi cơm điện cao tần phụ thuộc vào việc nhà sản xuất tối ưu thiết kế, đưa được bao nhiêu vi điểm vào lòng nồi. Một số nồi cơm cao tần như JNRC-40N6 Ultra được trang bị đến 200.000 vi điểm, theo công bố của nhà sản xuất.

Theo The New York Times, nhiều nhà sản xuất thiết bị gia dụng đã công bố những công nghệ chống dính mới. Nhưng thay vì chuyển từ loại này sang loại khác, người dùng nên nghĩ về việc giảm phụ thuộc vào các thiết bị nấu ăn phủ lớp chống dính hóa học.