Mối nguy từ thuật toán của TikTok

Nhiều nước hạn chế TikTok

AFP đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Úc Mark Dreyfus ngày 4.4 cho biết nước này sẽ xóa ứng dụng TikTok khỏi tất cả các thiết bị do chính phủ liên bang sở hữu vì lo ngại về bảo mật. Cùng ngày, Văn phòng Ủy ban Thông tin Anh (ICO) cho biết đã phạt TikTok 12,7 triệu bảng Anh (340,4 tỉ đồng) vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu. Tháng trước, TikTok còn bị cơ quan kiểm soát cạnh tranh của Ý điều tra vì không thực thi quy định gỡ "nội dung nguy hiểm" liên quan những hành vi tự sát và tự làm tổn hại. Không chỉ tại Úc, TikTok còn bị cấm cài trên các thiết bị của chính phủ ở Mỹ, Anh, Canada và New Zealand. Ngoài ra, Pháp, Hà Lan và Ủy ban Châu Âu (EU) cũng đã có những động thái tương tự.

Vào năm 2020, TikTok nằm trong số những ứng dụng của Trung Quốc bị cấm tại Ấn Độ do lo ngại an ninh quốc gia. TikTok đã rút khỏi Ấn Độ và đến nay New Delhi chưa có động thái mới. Tại Afghanistan, sau khi giành quyền kiểm soát, lực lượng Taliban vào đầu năm 2022 tuyên bố cấm TikTok với lý do không muốn giới trẻ bị dẫn dắt sai đường.

Khánh An