Mỹ yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok

Theo báo cáo của The Wall Street Journal, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS), cơ quan do Bộ Tài chính Mỹ đứng đầu chuyên đánh giá các giao dịch xuyên biên giới, vừa yêu cầu ByteDance bán cổ phần trong TikTok, sau hơn hai năm đàm phán nhưng vẫn không thuyết phục được Washington rằng ứng dụng video ngắn này không gây rủi ro an ninh quốc gia. Nếu ByteDance không thoái vốn, thì TikTok sẽ phải đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ.



CFIUS có thẩm quyền đề xuất thoái vốn vì ByteDance đã mua lại Musical.ly, công ty có sự hiện diện đáng kể ở Mỹ, sau này sáp nhập vào TikTok. Đây không phải là lần đầu tiên ByteDance nhận được yêu cầu tách khỏi TikTok. Năm 2020, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành hai sắc lệnh hành pháp. Một phần là cấm TikTok ở Mỹ nhưng đã bị thẩm phán liên bang chặn vào năm đó và bị Tổng thống Joe Biden thu hồi vào năm 2021. Phần còn lại yêu cầu ByteDance thoái vốn tại Mỹ và xóa tất cả dữ liệu người dùng ở Mỹ. Phần này dẫn đến lệnh thoái vốn hiện tại từ phía CFIUS.

"Nếu bảo vệ an ninh quốc gia là mục tiêu, thì việc thoái vốn không giải quyết được vấn đề. Thay đổi quyền sở hữu sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế mới nào đối với luồng dữ liệu hoặc quyền truy cập. Cách tốt nhất để giải quyết lo ngại về an ninh quốc gia là bảo vệ dữ liệu và minh bạch về hệ thống dữ liệu của người dùng Mỹ, có trụ sở hoạt động của công ty tại Mỹ, với sự giám sát, kiểm tra và xác minh mạnh mẽ của bên thứ ba mà chúng tôi đang triển khai", người phát ngôn của TikTok nói với Nikkei Asia.

Theo bà Caitlin Chin, thành viên Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), lời kêu gọi thoái vốn đột ngột có thể phản ánh những diễn biến gần đây ở Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Canada. TikTok cũng sẽ khó tìm được người mua. Bà Chin giải thích rằng do thị trường truyền thông xã hội của Mỹ bị chi phối bởi một số công ty lớn, nên ngay cả khi một đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Meta hoặc YouTube muốn mua TikTok, thì điều đó cũng có thể làm dấy lên lo ngại về vấn đề chống độc quyền.

TikTok cho biết đang làm việc theo chương trình có tên Dự án Texas (Project Texas) để tăng cường bảo mật dữ liệu cho người dùng ở Mỹ, bao gồm cả việc chuyển tất cả dữ liệu của người dùng ở Mỹ sang hệ thống đám mây Oracle Cloud. Ngoài ra, quyền truy cập của nhân viên tại Trung Quốc vào dữ liệu của Mỹ "phải tuân theo một loạt biện pháp kiểm soát an ninh mạng chặt chẽ và các giao thức phê duyệt ủy quyền do nhóm bảo mật có trụ sở tại Mỹ của TikTok giám sát".

Nikkei dẫn nguồn thạo tin cho biết, ByteDance đang nghiên cứu các giải pháp khả thi để tránh phải bán TikTok. Công ty đã cân nhắc việc bán các hoạt động của TikTok tại Mỹ cho Microsoft, sau đó là Oracle và Walmart khi lần đầu tiên phải đối mặt với lệnh cấm dưới thời chính quyền ông Trump.