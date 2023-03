TikTok thêm bảng tin khoa học và công nghệ

TikTok đang thêm một Feed mới dành riêng cho nội dung khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (gọi tắt là STEM). Đồng thời, Tiktok sẽ tăng cường kiểm duyệt trước khi video được xuất hiện.

Feed STEM sẽ tồn tại bên cạnh hai Feed hiện có, “Đang Follow” (Following) và “Dành cho bạn” (For you). Khi nhấn vào Feed STEM, người dùng sẽ thấy hiển thị nội dung các video khoa học và công nghệ thịnh hành. Người dùng tại Mỹ sẽ bắt đầu thấy Feed STEM trong vài tuần tới.

Bảng tin STEM tập trung vào những video có nội dung khoa học và công nghệ TikTok

Không phải tất cả nội dung khoa học và công nghệ sẽ xuất hiện trên bảng tin STEM. TikTok nói để đủ điều kiện lọt vào STEM, các video sẽ cần phải vượt qua các bước kiểm tra bổ sung từ các tổ chức đối tác để đảm bảo độ tin cậy và an toàn cho người xem.



Theo TikTok, Common Sense Networks sẽ kiểm tra để đảm bảo nội dung có phù hợp với bảng tin, đồng thời Poynter (tổ chức giám sát và xác thực chất lượng thông tin) sẽ đánh giá độ tin cậy của thông tin video cung cấp. Trước đây, TikTok cũng đã hợp tác với Common Sense Networks để sàng lọc nội dung cho phù hợp với người dùng trẻ tuổi.



Việc bổ sung Feed quản lý theo chủ đề cụ thể (mà trước mắt là STEM) dự đoán sẽ đem lại sự đổi mới nội dung và hành vi cho cộng đồng TikTok. Những người dùng thường không quan tâm đến khoa học và công nghệ có thể sẽ bị thu hút, nhấn vào và tìm hiểu sâu hơn.

TikTok cho biết Feed vốn là nơi giúp người dùng truy cập các nội dung giải trí đáng tin cậy. Tuy nhiên, khoa học và sức khỏe dần trở thành nơi bùng phát thông tin sai lệch kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu. TikTok đã nỗ lực ngăn chặn các tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về Covid-19 và vắc xin, nhưng chưa rõ các video về hai đề tài này sẽ được bao gồm trong Feed STEM hay không. Tiktok vẫn để ngỏ tiêu chí các video được lựa chọn và được xem xét để xuất hiện trên STEM.



Vào tháng 2 vừa qua, TikTok đã thực hiện một thử nghiệm giới hạn với các Feed dựa trên chủ đề tương tự STEM, bao gồm các danh mục như thời trang, thể thao và game. TikTok cũng cho biết đang thử nghiệm chủ đề cho các bảng tin ở một số thị trường chọn lọc.

Bản cập nhật STEM được tung ra vào lúc TikTok bị giám sát chặt chẽ Chụp màn hình

Bản cập nhật STEM được tung ra vào thời điểm TikTok đang bị các nhà lập pháp giám sát chặt chẽ về sự an toàn của người dùng cùng những lo ngại ứng dụng sẽ gây rủi ro an ninh quốc gia. Đầu tháng 3, các nhà lập pháp đã đưa ra một dự luật cho phép Tổng thống Mỹ Joe Biden có quyền cấm TikTok và dự kiến Giám đốc điều hành Shou Zi Chew sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 23.3 tới.