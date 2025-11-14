Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Mỗi phút có 12.000 lượt tải: Việt Nam vươn mình thành cường quốc ứng dụng toàn cầu

Khương Nha
Khương Nha
14/11/2025 19:02 GMT+7

Theo thống kê của riêng Google, trung bình cứ mỗi phút trôi qua lại có 120.000 lượt tải ứng dụng của lập trình viên Việt Nam, đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ngành game và ứng dụng Việt Nam đã tăng trưởng 65%, trở thành thị trường dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), theo báo cáo tại sự kiện Google Apps Summit 2025, diễn ra hôm 12.11, tại TP.HCM. 

Mỗi phút có 12.000 lượt tải ứng dụng của lập trình viên Việt Nam

Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, nhận định rằng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Ông dẫn dữ liệu của AppMagic cho thấy Việt Nam đang dẫn đầu khu vực APAC với doanh thu tăng 65% từ mảng game và ứng dụng. 

Mỗi phút có 12.000 lượt tải: Việt Nam vươn mình thành cường quốc ứng dụng toàn cầu - Ảnh 1.

Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ trong sự kiện Google Apps Summit 2025, diễn ra hôm 12.11, tại TP.HCM

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Năm 2024, các game và ứng dụng do lập trình viên Việt Nam phát triển đã đạt hơn 6 tỉ lượt tải xuống với 5,7 tỉ lượt đến từ người dùng quốc tế. Điều này đồng nghĩa mỗi phút trôi qua, có gần 12.000 lượt tải các ứng dụng Việt được ghi nhận, tính riêng trên hệ thống của Google. 

Thông qua hệ sinh thái Google Play, các nhà phát triển ứng dụng đến từ Việt Nam đã mang về hơn 2 nghìn tỉ đồng doanh thu từ người dùng quốc tế. Ngành game và ứng dụng đồng thời tạo ra khoảng 490.000 việc làm, bao gồm cả lĩnh vực sản xuất thiết bị (OEM).

"Việt Nam không chỉ là thị trường mới nổi, mà còn là cường quốc ứng dụng toàn cầu. Doanh thu xuất khẩu ấn tượng đã chứng minh tài năng vượt trội của cộng đồng lập trình viên Việt Nam", ông Marc Woo nói.

Việt Nam trở thành ngôi sao sáng của khu vực 

Trước những chỉ số ấn tượng của cộng đồng lập trình viên gặt hái được, Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Hội nghị hợp nhất quy mô khu vực - Google Apps Summit 2025.

Đây là lần đầu tiên, Google kết hợp ba sự kiện lớn của khu vực gồm: Playtime, Think Apps, và Apps Summit thành một trải nghiệm xuyên suốt. Sự kiện quy tụ hơn 700 nhà phát triển ứng dụng và lãnh đạo cấp cao đến từ Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị tập trung vào tương lai của ngành game và ứng dụng, giới thiệu 10 bí quyết tăng trưởng cho nhà phát triển và chia sẻ giải pháp ứng dụng AI để mở rộng trên toàn cầu.

"Việc chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai sự kiện đã khẳng định cam kết của Google với hệ sinh thái năng động này. Sự kiện đồng thời trao cho các nhà phát triển Việt Nam nguồn lực, cơ hội kết nối và bộ công cụ AI cần thiết để họ tiếp tục mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế", lãnh đạo Google chia sẻ.

Trong khi đó, ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành, Google Play, phụ trách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Úc, cho rằng tương lai của nền kinh tế ứng dụng sẽ dựa trên những trải nghiệm thông minh và cá nhân hóa. Việt Nam đang đi đầu trong xu hướng này. 

Đại diện Google cho biết Việt Nam đang nổi lên như ngôi sao sáng trong ngành lập trình ứng dụng toàn cầu do lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, thế hệ người trẻ năng động, dám thử thách và làm việc chăm chỉ. Google đã đưa những chuyên gia lập trình hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam để trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đại diện studio Việt Nam, ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, cho rằng cộng đồng lập trình viên Việt Nam luôn đặt mục tiêu lớn là sẽ thành công trên thị trường toàn cầu. Những trò chơi như Thetan Arena đã thu hút hơn 30 triệu người dùng trong một tháng đã cho thấy sự sáng tạo của người Việt hoàn toàn có thể vươn ra thế giới.

Mỗi phút có 12.000 lượt tải: Việt Nam vươn mình thành cường quốc ứng dụng toàn cầu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, tại sự kiện Google Apps Summit 2025

ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Ông Khánh cho biết các studio Việt Nam cũng liên tục đổi mới, áp dụng công nghệ mới nhất để nâng cao hiệu suất và chất lượng ứng dụng. "Google Gemini là một trong những bí quyết thành công của chúng tôi. AI giúp đẩy nhanh các công đoạn, giúp tạo mẫu sản phẩm, tăng 40% lượng nội dung quảng cáo, rút ngắn thời gian ra mắt, đồng thời giúp chúng tôi luôn giữ vững lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế", ông Khánh chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

