Giải trí Đời nghệ sĩ

Mối quan hệ Bằng Kiều, Tú Dưa và Tuấn Hưng sau khi Quả Dưa Hấu tan rã

Thạch Anh
Thạch Anh
29/01/2026 08:02 GMT+7

Sau hơn 30 năm kể từ ngày rời sân khấu chung, 3 thành viên của Quả Dưa Hấu gồm Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú (Tú Dưa) gây bất ngờ khi tái hợp trong dự án 'Bản ghi nhớ'.

Quả Dưa Hấu là một trong những nhóm nhạc nam tiên phong của nhạc Việt vào cuối thập niên 1990, dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Ngọc Châu gồm bốn thành viên: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú và Tường Văn. Phong cách âm nhạc của nhóm lúc bấy giờ trẻ trung, hiện đại và được xem như làn gió mới, chinh phục đông đảo khán giả qua loạt ca khúc như Mặt trời dịu êm, Hè muộn, Get down… Dù được yêu mến mạnh mẽ, Quả Dưa Hấu chỉ hoạt động chung trong một khoảng thời gian ngắn, để lại tiếc nuối cho khán giả.

Mối quan hệ Bằng Kiều, Tú Dưa và Tuấn Hưng sau khi Quả Dưa Hấu tan rã - Ảnh 1.

Bộ ảnh mới đánh dấu màn tái hợp của 3 thành viên Quả Dưa Hấu

Ảnh: NVCC

Chờ đợi gì từ sự trở lại của Quả Dưa Hấu?

Sự trở lại của Quả Dưa Hấu lần này không ồn ào, rầm rộ mà giống như một cuộc hẹn đã được chờ đợi rất lâu. Live concert Bản ghi nhớ dự kiến diễn ra trong 2 đêm 14 và 15.3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Đây được xem là dấu mốc đặc biệt, không chỉ với người yêu nhạc mà còn với chính những thành viên từng tạo nên “hiện tượng” Quả Dưa Hấu năm nào.

Nếu Quả Dưa Hấu của hơn 30 năm trước đại diện cho tinh thần sôi nổi, tươi mới thì nhóm của hiện tại lại là sự điềm tĩnh, giàu trải nghiệm. Lần hội ngộ này quy tụ Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú. Họ trở lại không phải để chứng minh vị thế hay tìm kiếm hào quang đã qua, mà để viết tiếp những câu chuyện âm nhạc còn dang dở của thời thanh xuân.

Điểm nhấn đáng chú ý trong 2 đêm live concert là việc Quả Dưa Hấu sẽ giới thiệu 3 ca khúc mới, như một lời chào cho hành trình âm nhạc tiếp theo. Trong đó, Cảm ơn âm nhạc – sáng tác của nhạc sĩ trẻ Tùng Sax được xem là bản lề cảm xúc của lần tái xuất này. MV do đạo diễn Nguyễn Đức Hải thực hiện, sử dụng bảng màu đen – trắng kết hợp sắc vàng ấm, tạo nên cảm giác hoài cổ, lắng đọng.

Mối quan hệ Bằng Kiều, Tú Dưa và Tuấn Hưng sau khi Quả Dưa Hấu tan rã - Ảnh 2.

Sự tái hợp của Quả Dưa Hấu khiến khán giả tò mò

Ảnh: NVCC

Song song với live concert, ban nhạc sẽ ra mắt EP gồm 6 MV, được đầu tư kỹ lưỡng với những ca khúc từng gắn liền với tên tuổi các thành viên như Hè muộn (Bằng Kiều), Mưa (Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng), bên cạnh các sáng tác mới như Cho tôi thêm một lần, UnstoppableCảm ơn âm nhạc.

Tú Dưa chia sẻ: "Kể từ khi nhóm Quả Dưa Hấu tan rã vào năm 2000, dù mỗi thành viên đều bận rộn với sự nghiệp riêng, nhưng trong lòng chúng tôi luôn đau đáu về một ngày được đứng cùng nhau trên sân khấu với một ban nhạc đầy đủ. Thực tế, chúng tôi đã từng lên kế hoạch vào các cột mốc 10 năm hay 20 năm, nhưng "lực bất tòng tâm" do lịch trình cá nhân dày đặc và chưa tìm được ê kíp sản xuất phù hợp. Nhiều đơn vị từng ngỏ lời tổ chức liveshow, nhưng cá nhân tôi luôn tin rằng sự trở lại của Quả Dưa Hấu phải do chính tay các thành viên thực hiện. Chỉ có chúng tôi mới thực sự hiểu mình và hiểu khán giả của mình nhất”.

Theo Tú Dưa, sự trở lại của Quả Dưa Hấu thời điểm này chính là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Anh bày tỏ: “Lần trở lại này không phải để chứng minh năng lực, mà để viết tiếp câu chuyện âm nhạc còn dang dở. Ngày xưa, tư liệu về nhóm như bài hát hay MV rất hiếm hoi, chỉ tồn tại trong ký ức của người hâm mộ. Vì vậy, liveshow lần này là cơ hội để hệ thống lại những giá trị đó. Khán giả sẽ được sống lại thời thanh xuân với những bản phối mới, đồng thời thưởng thức các tác phẩm hiện đại".

