Mars Anh Tú: Tôi thiệt thòi vì có con sớm

Mars Anh Tú không muốn con gái bị so sánh với mình

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mars Anh Tú (hay còn được biết đến là Tú Dưa) định hình bản thân trở thành nhà sản xuất âm nhạc ở tuổi 46. Đây là công việc quen thuộc của anh trong nhiều năm qua, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại anh được sự hỗ trợ của Hồ Hoài Anh và Nguyễn Thanh Bình nên mọi thứ chuyên nghiệp hơn.

Mars Anh Tú hỗ trợ 2 con gái trong giai đoạn đầu sự nghiệp Ảnh: NVCC

Song song với việc làm hậu phương cho các ca sĩ, Mars Anh Tú còn đi hát và tập luyện thêm vũ đạo. Anh không chỉ mong muốn mang đến hình ảnh mới lạ cho khán giả, mà đây còn là cách anh làm gương cho hai con. Hiện tại, con của Mars Anh Tú là Linh Nhi (25 tuổi) và Lexxy (20 tuổi) bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Thế nên, anh cũng muốn được đồng hành với các con trong giai đoạn đầu.

"Tôi luôn nói các con phải nhớ mình là con nhà nòi và có bố đứng sau hỗ trợ, đầu tư nên phải sống chuẩn mực và cố gắng trong nghề hơn. Tôi nói: 'Bố không muốn mọi người so sánh các con phải hơn bố hay bằng bố nhưng khi nhắc tới Lexxy hay Linh Nhi thì bố muốn khán giả nhìn nhận với tư cách một nghệ sĩ độc lập chứ không phải con của bố Anh Tú'", cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu chia sẻ.

Mars Anh Tú tự nhận anh là một người bố nghiêm khắc Ảnh: NVCC

Dù là con của Mars Anh Tú nhưng Lexxy và Linh Nhi vẫn phải ký hợp đồng với công ty của bố và tuân thủ những điều khoản như các nghệ sĩ khác. Cuối năm nay, con gái Lexxy của anh sẽ ra mắt E.P đầu tay.

Mars Anh Tú ấp ủ kế hoạch làm lễ hội âm nhạc

Nói thêm về con đường sự nghiệp, Mars Anh Tú tâm sự giai đoạn rực rỡ nhất của anh là khi ở trong nhóm Quả Dưa Hấu và 10 năm làm ca sĩ hát solo tại Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, sau đó anh chuyển hướng sang viết nhạc và sản xuất âm nhạc để có thời gian chăm sóc cho gia đình.

Mars Anh Tú từng theo học nhạc cụ cổ điển tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia) Ảnh: NVCC

Mars Anh Tú trải lòng: "Với nghề hát, so với các bạn cùng trang lứa tôi thiệt thòi hơn vì có con sớm. Bây giờ mạng xã hội phát triển, nếu một nghệ sĩ có gia đình thì vẫn có khả năng phát triển sự nghiệp, nhạc hay sẽ được khán giả đón nhận. Còn thời của chúng tôi, ca sĩ phải trẻ trung mới có cơ hội vươn xa. Ngược lại, nếu có gia đình quá sớm thì nó trở thành một 'bước cản' trong sự nghiệp".

Hiện tại khi các con đã lớn, Mars Anh Tú quyết định trở lại sân khấu và "cháy hết mình" với đam mê. Trong năm sau, cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu dự định xây dựng một vở nhạc kịch và làm một đêm nhạc của riêng mình. Ngoài ra, Mars Anh Tú còn ấp ủ kế hoạch mang show Chốn tìm sang nước ngoài biểu diễn và tổ chức một lễ hội âm nhạc cho giới trẻ.

Ở tuổi trung niên, Mars Anh Tú thường xuyên chơi thể thao để tăng cường độ dẻo dai và sức bền cho cơ thể. Anh còn khuyến khích các nghệ sĩ trong công ty cùng rèn luyện với mình. Hiện tại, nam nghệ sĩ 46 tuổi đang là Chủ tịch CLB Pickleball Music Cup và CLB Music Football.