Đường link kêu gọi ký tên phòng chống bạo lực học đường của Hiền Mai biến mất

Hiền Mai bức xúc vì nạn bạo lực học đường

Diễn viên Hiền Mai gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng và ban ngành có liên quan về việc đề nghị tăng cường biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm bạo lực học đường, bạo lực gia đình và nâng cao giáo dục đạo đức ở các cấp học. Bên cạnh đó, Hiền Mai còn tạo một mẫu đơn kiến nghị online để kêu gọi mọi người cùng ký tên.

Hiền Mai xót xa khi thấy nạn bạo lực học đường ngày càng tăng ẢNH: FBNV/CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài đăng, "nữ hoàng ảnh lịch" chia sẻ: "Với tư cách là một công dân Việt Nam, một người mẹ và một người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, tôi xin được gửi đến quý cơ quan lời kiến nghị đầy xúc cảm và trách nhiệm này. Chỉ trong vòng 3 tuần, 3 học sinh tại 3 ngôi trường khác nhau bị bạn học tước đi mạng sống. Những nụ cười non nớt đáng lẽ phải tiếp tục lớn lên, mà nay chỉ còn lại nỗi đau tột cùng cho gia đình và sự hoang mang cho xã hội. Tôi không thể im lặng. Chúng tôi là những người làm cha mẹ, thầy cô, những người yêu đất nước này - không thể im lặng. Bạo lực học đường và bạo lực gia đình không còn là hiện tượng đơn lẻ. Đó là lời cảnh báo nghiêm trọng rằng một phần trong nền tảng đạo đức, giáo dục và sự kết nối giữa con người với con người đang bị lung lay".

Hiền Mai khẳng định cô lên tiếng mạnh mẽ về nạn bạo lực không phải để "đánh bóng" tên tuổi ẢNH: FBNV

Diễn viên Hiền Mai cho rằng cần siết chặt và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường và bạo lực gia đình. Đối với cô, học sinh không chỉ cần kiến thức mà còn phải có ý thức về đạo đức, tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Đồng thời, ở thời buổi hiện tại nên tăng cường những cơ sở tư vấn tâm lý học đường để giúp học sinh giãy bày được tâm tư, nguyện vọng và chữa lành những tổn thương.

Đặc biệt, Hiền Mai hy vọng có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ các em học sinh tránh khỏi nạn bạo lực học đường. Hành động quyết liệt của "nữ hoàng ảnh lịch" nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, chưa đầy vài tiếng đăng tải, đường link kêu gọi ký tên của Hiền Mai đã biến mất.

Tôi làm không phải để 'đánh bóng' tên tuổi

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi nhấn vào đường link này thì trang web không hiển thị nội dung. Nữ diễn viên cũng bày tỏ sự bất lực và thông báo với khán giả là trang web này đã bị chặn. Nhiều khán giả thể hiện thái độ bức xúc khi hành động đẹp của Hiền Mai lại không được lan tỏa, thậm chí còn bị kẻ xấu tấn công.

Hiền Mai mong các cơ quan chức năng có biện pháp răn đe mạnh hơn để những vụ việc thương tâm không tiếp tục xảy ra ẢNH: FBNV

Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Hiền Mai cho biết sau khi đường link này bị tấn công, cô không có ý định thực hiện một đường link khác vì sợ kẻ xấu cài cắm mã độc gây ảnh hưởng đến mọi người.

Thay vào đó, Hiền Mai mong muốn tổ chức một buổi workshop về chủ đề tăng cường biện pháp phòng ngừa, xử lý nghiêm bạo lực học đường, bạo lực gia đình và nâng cao việc giáo dục đạo đức ở các cấp học.

"Nếu có những người cũng bức xúc như mình thì họ sẽ tìm đến buổi workshop để cùng ký tên vào đơn kiến nghị. Từ đó, tiếng nói của mình sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang buồn và nản vì khi tôi kêu gọi như thế thì nhiều người ngăn cản, ngại thực hiện, sợ phiền phức vì sợ đụng chạm nên tôi cảm thấy cô đơn lắm. Tôi thấy rằng vấn đề bạo lực đang là chuyện đáng báo động rồi và tôi cần có sự chung tay của mọi người. Tôi làm điều này vì cộng đồng chứ không phải để đánh bóng tên tuổi cho bản thân".

Hiền Mai hy vọng các cơ quan chức năng có liên quan sớm triển khai những biện pháp cụ thể, kịp thời, để trả lại cho trẻ em quyền được sống trong yêu thương, tôn trọng và bình an.



