Mối quan hệ 'thù địch' giữa các con nhà đạo diễn Rob Reiner

Một báo cáo mới cho biết Nick Reiner - con trai thứ hai của đạo diễn Rob Reiner và vợ là Michele Reiner, có mối quan hệ "thù địch" với các anh chị em trong gia đình. Nick Reiner (32 tuổi), hiện đã bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của cha mẹ mình.

Nick Reiner hành xử 'như bị điên, khiến mọi người hoảng sợ'

Theo nguồn tin chia sẻ với Us Weekly, Nick Reiner được cho là luôn có mối quan hệ căng thẳng và dễ bùng nổ với tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm anh trai Jake và em gái Romy. Trong đó, Romy được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những hành vi của Nick Reiner trong suốt nhiều năm qua.

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner từng có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh ba người con Ảnh: Instagram michelereiner

Nguồn tin chia sẻ với Page Six cho biết Romy vô cùng gắn bó với cha mẹ và việc chứng kiến họ liên tục đau khổ vì Nick Reiner đã để lại tác động sâu sắc không chỉ với cô mà với toàn bộ gia đình. "Đó gần như là một phần cuộc sống của họ", người này chia sẻ, đồng thời cho biết Rob Reiner và Michele Reiner luôn thẳng thắn nói về những khó khăn họ gặp phải trong quá trình nuôi dạy người con trai thứ hai. Những người từng tiếp xúc với gia đình đều có thể nhận thấy rõ điều này.

Em gái Romy đã chịu nhiều tổn thương tâm lý nặng nề bởi những hành vi của Nick Reiner trong quá khứ Ảnh: Instagram romyreiner

Theo Us Weekly, sự giận dữ của Nick Reiner trong nhiều năm chủ yếu hướng về cha mẹ. Dù vậy, nguồn tin khẳng định Rob Reiner và Michele Reiner đã làm mọi điều có thể với tư cách là những bậc phụ huynh để giúp con trai mình. Ngay từ khi Nick Reiner còn nhỏ, họ đã cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn cho anh. Tuy nhiên, tình trạng này dần trở thành một vòng lặp, khi Nick Reiner liên tục được đưa đi điều trị, rời khỏi nhà hoặc bị yêu cầu ra ngoài, rồi sau đó lại quay trở về sống cùng gia đình.

Trang Page Six cũng đưa tin rằng Nick Reiner đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy trong hơn nửa cuộc đời và sớm bộc lộ các vấn đề nghiêm trọng về hành vi. Một số nguồn tin mô tả anh là người tự đề cao bản thân và gặp nhiều rối loạn tâm lý từ khi còn rất trẻ.

Theo các nguồn tin, Romy đã chứng kiến anh trai Nick Reiner gây ra nhiều tổn thương cho cha mẹ Ảnh: Instagram michelereiner

Giảng viên yoga Alanna Zabel cho biết khi cô làm việc với Rob Reiner và Michele Reiner vào đầu những năm 2000, Nick Reiner thường xuyên làm gián đoạn các buổi tập yoga của họ bằng những cơn la hét dữ dội kéo dài khoảng 20 phút. Theo lời Alanna Zabel, cặp vợ chồng đã trực diện đối mặt với các vấn đề của con trai vào thời điểm đó, thay vì né tránh.

Một nguồn tin khác tiết lộ Nick Reiner mang sự oán giận sâu sắc đối với ông Rob Reiner và cảm thấy tự ti vì không thể đạt được tài năng, danh tiếng hay sự yêu mến từ mọi người giống như người cha vĩ đại.

Rob Reiner và Michele Reiner được phát hiện đã tử vong do bị đâm tại nhà riêng ở khu Brentwood, bang California (Mỹ) vào hôm 14.12. Người phát hiện sự việc là con gái Romy, chỉ vài giờ sau khi hai vợ chồng tham dự bữa tiệc Giáng sinh do Conan O'Brien tổ chức.

Theo các nguồn tin, tại buổi tiệc này, Rob Reiner và Michele Reiner đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất gay gắt với Nick Reiner trước khi rời đi. Tạp chí People cho biết Nick Reiner khiến nhiều người tham dự cảm thấy lo lắng vì có những hành vi bất thường, bao gồm việc tỏ ra mất kiểm soát và liên tục hỏi người khác liệu họ có phải là người nổi tiếng hay không.