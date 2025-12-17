Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mối quan hệ 'thù địch' giữa các con nhà đạo diễn Rob Reiner

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
17/12/2025 19:33 GMT+7

Mối quan hệ giữa các con của đạo diễn Rob Reiner đã xảy ra nhiều căng thẳng trong suốt thời gian dài, đặc biệt là người con trai Nick Reiner - kẻ được xác định là thủ phạm trong chuỗi bi kịch vừa xảy ra.

Một báo cáo mới cho biết Nick Reiner - con trai thứ hai của đạo diễn Rob Reiner và vợ là Michele Reiner, có mối quan hệ "thù địch" với các anh chị em trong gia đình. Nick Reiner (32 tuổi), hiện đã bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của cha mẹ mình.

Nick Reiner hành xử 'như bị điên, khiến mọi người hoảng sợ'

Theo nguồn tin chia sẻ với Us Weekly, Nick Reiner được cho là luôn có mối quan hệ căng thẳng và dễ bùng nổ với tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm anh trai Jake và em gái Romy. Trong đó, Romy được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những hành vi của Nick Reiner trong suốt nhiều năm qua.

Mối quan hệ thù địch giữa các con nhà đạo diễn Rob Reiner - Ảnh 1.

Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner từng có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh ba người con

Ảnh: Instagram michelereiner

Nguồn tin chia sẻ với Page Six cho biết Romy vô cùng gắn bó với cha mẹ và việc chứng kiến họ liên tục đau khổ vì Nick Reiner đã để lại tác động sâu sắc không chỉ với cô mà với toàn bộ gia đình. "Đó gần như là một phần cuộc sống của họ", người này chia sẻ, đồng thời cho biết Rob Reiner và Michele Reiner luôn thẳng thắn nói về những khó khăn họ gặp phải trong quá trình nuôi dạy người con trai thứ hai. Những người từng tiếp xúc với gia đình đều có thể nhận thấy rõ điều này.

Mối quan hệ thù địch giữa các con nhà đạo diễn Rob Reiner - Ảnh 2.

Em gái Romy đã chịu nhiều tổn thương tâm lý nặng nề bởi những hành vi của Nick Reiner trong quá khứ

Ảnh: Instagram romyreiner

Theo Us Weekly, sự giận dữ của Nick Reiner trong nhiều năm chủ yếu hướng về cha mẹ. Dù vậy, nguồn tin khẳng định Rob Reiner và Michele Reiner đã làm mọi điều có thể với tư cách là những bậc phụ huynh để giúp con trai mình. Ngay từ khi Nick Reiner còn nhỏ, họ đã cố gắng tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn cho anh. Tuy nhiên, tình trạng này dần trở thành một vòng lặp, khi Nick Reiner liên tục được đưa đi điều trị, rời khỏi nhà hoặc bị yêu cầu ra ngoài, rồi sau đó lại quay trở về sống cùng gia đình.

Trang Page Six cũng đưa tin rằng Nick Reiner đã phải vật lộn với chứng nghiện ma túy trong hơn nửa cuộc đời và sớm bộc lộ các vấn đề nghiêm trọng về hành vi. Một số nguồn tin mô tả anh là người tự đề cao bản thân và gặp nhiều rối loạn tâm lý từ khi còn rất trẻ.

Mối quan hệ thù địch giữa các con nhà đạo diễn Rob Reiner - Ảnh 3.

Theo các nguồn tin, Romy đã chứng kiến anh trai Nick Reiner gây ra nhiều tổn thương cho cha mẹ

Ảnh: Instagram michelereiner

Giảng viên yoga Alanna Zabel cho biết khi cô làm việc với Rob Reiner và Michele Reiner vào đầu những năm 2000, Nick Reiner thường xuyên làm gián đoạn các buổi tập yoga của họ bằng những cơn la hét dữ dội kéo dài khoảng 20 phút. Theo lời Alanna Zabel, cặp vợ chồng đã trực diện đối mặt với các vấn đề của con trai vào thời điểm đó, thay vì né tránh.

Một nguồn tin khác tiết lộ Nick Reiner mang sự oán giận sâu sắc đối với ông Rob Reiner và cảm thấy tự ti vì không thể đạt được tài năng, danh tiếng hay sự yêu mến từ mọi người giống như người cha vĩ đại.

Rob Reiner và Michele Reiner được phát hiện đã tử vong do bị đâm tại nhà riêng ở khu Brentwood, bang California (Mỹ) vào hôm 14.12. Người phát hiện sự việc là con gái Romy, chỉ vài giờ sau khi hai vợ chồng tham dự bữa tiệc Giáng sinh do Conan O'Brien tổ chức.

Theo các nguồn tin, tại buổi tiệc này, Rob Reiner và Michele Reiner đã xảy ra một cuộc tranh cãi rất gay gắt với Nick Reiner trước khi rời đi. Tạp chí People cho biết Nick Reiner khiến nhiều người tham dự cảm thấy lo lắng vì có những hành vi bất thường, bao gồm việc tỏ ra mất kiểm soát và liên tục hỏi người khác liệu họ có phải là người nổi tiếng hay không.

Tin liên quan

Chấn động: Kẻ sát hại vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị nghi là con trai ruột

Chấn động: Kẻ sát hại vợ chồng đạo diễn Rob Reiner bị nghi là con trai ruột

Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) vừa công bố thông tin mới liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tư gia của đạo diễn Rob Reiner và vợ. Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Nick Reiner - con trai ruột hai nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Rob Reiner Nick Reiner bắt giữ Thủ phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận