Giới trẻ

Mỗi thanh niên cần tự trang bị 'sức đề kháng số'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
21/11/2025 12:12 GMT+7

Chia sẻ tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ nhất, năm 2025, tác giả đoạt giải cho rằng mỗi thanh niên cần tự trang bị cho mình 'sức đề kháng số'.

Sáng 21.11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ nhất, năm 2025.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Trưởng ban Chỉ đạo 35 T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó trưởng ban Chỉ đạo 35 T.Ư Đoàn.

Hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ mang tính sống còn đối với sự nghiệp cách mạng.

Mỗi thanh niên cần tự trang bị 'sức đề kháng số'- Ảnh 1.

Ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, và anh Bùi Quang Huy trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi

ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Chị Trang nhấn mạnh: trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, âm mưu tác động, chuyển hóa thanh niên, thì việc bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao sức đề kháng tư tưởng cho người trẻ càng trở nên cần thiết. Cuộc thi lần này vì thế có ý nghĩa đặc biệt, khơi dậy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Chị Trang đánh giá cuộc thi đã thành công toàn diện, vừa lan tỏa tư tưởng đúng đắn, vừa khơi dậy trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ với Đảng. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng là hướng đi phù hợp, hiệu quả và cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Mỗi thanh niên cần tự trang bị 'sức đề kháng số'- Ảnh 2.

Ban tổ chức trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc

ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay ghi nhận gần 200.000 bài dự thi. Đây là con số ấn tượng, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ và sự quan tâm đặc biệt của thanh thiếu niên cả nước. Một số địa phương đạt tỷ lệ tham gia rất cao như Hưng Yên, với gần 50% đoàn viên dự thi. 

Nội dung các tác phẩm phong phú, tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước như: tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, bảo vệ an ninh tư tưởng trên không gian mạng, nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Nhiều bài viết thể hiện góc nhìn trẻ trung, mới mẻ, sáng tạo, phản ánh đúng tinh thần "tuổi trẻ đồng hành cùng đất nước".

Cần luôn đặt câu hỏi về tính xác thực, nguồn gốc và cơ sở của thông tin

Trong phần giao lưu truyền cảm hứng, tác giả Nguyễn Hồ Mạnh, đoạt giải A thể loại tạp chí, chia sẻ hành trình thực hiện tác phẩm về nguy cơ thao túng tư tưởng từ trí tuệ nhân tạo. Anh nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên công nghệ, lá chắn mạnh nhất của thanh niên không phải là né tránh công nghệ, mà là tư duy phản biện, bản lĩnh và sức đề kháng số.

Mỗi thanh niên cần tự trang bị 'sức đề kháng số'- Ảnh 3.

Tác giả Nguyễn Hồ Mạnh giao lưu tại lễ trao giải

ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

"Mỗi thanh niên cần tự trang bị cho mình 'sức đề kháng số' để chống lại các thông tin sai lệch trên không gian mạng. Điều này bao gồm hai yếu tố chính là tư duy phản biện và nền tảng kiến thức vững chắc. Cần luôn đặt câu hỏi về tính xác thực, nguồn gốc và cơ sở của thông tin; có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, lịch sử để có cơ sở phân tích, đánh giá thông tin".

Anh Nguyễn Hồ Mạnh cũng cho rằng các bạn trẻ cần biến lý luận trên giấy thành lý luận sống. Cần kết hợp giữa học tập lý luận và trải nghiệm thực tế để lý luận trở nên gần gũi, sống động và dễ tiếp thu hơn. Đồng thời, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để tiếp cận và thu hút thanh niên.

Tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy, giải B thể loại đồ họa, mang đến câu chuyện đầy cảm hứng đằng sau tác phẩm Mặt trận xanh - tư tưởng đỏ. Chị cho rằng mỗi người trẻ, thông qua một infographic, một video ngắn hay một nội dung tích cực đều có thể trở thành "chiến sĩ thông tin", góp phần làm trong sạch không gian mạng.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 6 giải B, 11 giải C, 17 giải khuyến khích cùng 3 giải tập thể xuất sắc.

