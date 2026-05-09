Mối tình giữa đạo diễn Trương Nghệ Mưu và học trò kém 31 tuổi giờ ra sao?

Năm 1999, đạo diễn Trương Nghệ Mưu bắt đầu tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Happy Times. Khi đó, ông đã là tên tuổi lớn của điện ảnh Hoa ngữ nhờ loạt tác phẩm nổi tiếng như Cao lương đỏ, Thu Cúc đi kiện…

Trong hàng nghìn cô gái trẻ đến thử vai năm ấy có Trần Đình, nữ sinh 18 tuổi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Dù cuối cùng không giành được vai diễn, cô vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với vị đạo diễn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài dịu dàng nhưng cá tính mạnh mẽ. Và cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Trần Đình.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong những lần xuất hiện gần đây, trong khi bà xã ngày càng trẻ trung, năng động Ảnh: qqnews

Sau đó, cô rời trường học và bắt đầu mối quan hệ kín tiếng với Trương Nghệ Mưu. Trong suốt hơn một thập kỷ, Trần Đình gần như sống trong bóng tối khi lần lượt sinh ba người con nhưng không thể công khai danh phận.

Khoảng cách tuổi tác không ngăn được hạnh phúc hôn nhân

Từ năm 2001 đến 2006, Trần Đình sinh 3 con cho đạo diễn họ Trương. Theo truyền thông Trung Quốc, vì chưa đăng ký kết hôn nên gia đình từng gặp nhiều khó khăn trong việc làm giấy tờ hộ khẩu cho các con. Để tránh bị chú ý, Trần Đình thậm chí phải nói với bên ngoài rằng những đứa trẻ là con của người thân. Trong khi đó, Trương Nghệ Mưu vẫn bận rộn với công việc làm phim và thường xuyên xa nhà. Cả hai chỉ có thể duy trì cuộc sống âm thầm trong nhiều năm.

Mãi đến tháng 9.2011, cặp đôi mới chính thức đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, chuyện tình này chỉ thực sự bị công khai vào năm 2014 sau khi vụ việc liên quan đến "sinh đẻ vượt kế hoạch" của Trương Nghệ Mưu bị truyền thông phanh phui. Khi đó, tổng đạo diễn của Olympic Bắc Kinh 2008 bị phạt hơn 7,48 triệu nhân dân tệ.

Trần Đình gặp Trương Nghệ Mưu khi mới 18 tuổi trong buổi tuyển chọn diễn viên Ảnh: Sohu

Hiện tại, sau 25 năm gắn bó, sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người ngày càng thể hiện rõ. Năm 2026, Trương Nghệ Mưu bước sang tuổi 76, còn Trần Đình mới 45 tuổi. Những lần xuất hiện gần đây của nam đạo diễn khiến nhiều khán giả cảm nhận rõ dấu vết lão hóa trên gương mặt ông.

Tại sự kiện Weibo Night diễn ra hồi tháng 2.2026, Trương Nghệ Mưu xuất hiện với trang phục đen lịch lãm. Tuy nhiên, mái tóc bạc trắng và dáng đi chậm chạp khiến công chúng không khỏi xót xa trước sự khắc nghiệt của thời gian. Dù vậy, đạo diễn kỳ cựu vẫn duy trì cường độ làm việc đáng nể. Ông tiết lộ bản thân đi bộ nhanh khoảng 5 km mỗi ngày để giữ sức khỏe và vẫn liên tục tham gia các dự án điện ảnh mới.

Cuộc hôn nhân trong bóng tối của cặp đôi chỉ được phanh phui sau vụ việc "sinh đẻ vượt kế hoạch" vào năm 2014 Ảnh: Sohu

Đầu năm 2026, bộ phim về đề tài an ninh quốc gia mang tên Silent Shock do ông đạo diễn đạt doanh thu hơn 1,1 tỉ nhân dân tệ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Trương Nghệ Mưu thừa nhận điều khiến ông lo lắng không phải tuổi già mà là việc không còn đủ sức để tiếp tục làm phim. "Tôi vẫn đang chờ một kịch bản thật sự khiến mình hài lòng để có thể lập tức bắt tay thực hiện", ông chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Đình được nhận xét ngày càng trẻ trung và cuốn hút. Dịp đầu năm 2026, cô cùng chồng tham gia buổi giao lưu quảng bá phim mới với phong cách năng động, hiện đại. Nhiều khán giả nhận xét khó tin cô đã là mẹ của ba con.

Con trai cả của Trương Nghệ Mưu và Trần Đình đã nối nghiệp cha trong lĩnh vực đạo diễn. Con trai thứ hai hiện du học tại Mỹ, còn con gái út sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ và từng phát hành sách tranh Ảnh: Weibo

Không còn chỉ được biết đến với danh xưng "vợ đạo diễn Trương Nghệ Mưu", Trần Đình hiện theo đuổi công việc trong lĩnh vực sản xuất phim và giáo dục. Cô từng hoàn thành chương trình thạc sĩ tâm lý học, đồng thời lấy chứng chỉ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong một lần phỏng vấn, Trương Nghệ Mưu cũng dành nhiều lời khen cho vợ khi cho biết cô đã hỗ trợ ông rất nhiều trong công việc và cuộc sống.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chênh lệch 31 tuổi này vẫn luôn đối mặt với không ít áp lực.

Sự khác biệt về tuổi tác khiến cả hai có khoảng cách nhất định về sức khỏe, nhịp sống và nhu cầu cá nhân. Trong khi Trương Nghệ Mưu bước vào tuổi xế chiều thì Trần Đình vẫn đang ở giai đoạn sung sức của cuộc đời.

Trần Đình được giới truyền thông Trung Quốc ưu ái gọi là "người mẹ vĩ đại" khi âm thầm nuôi dưỡng 3 người con tài năng Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, cặp đôi cũng từng chịu nhiều điều tiếng từ dư luận. Có người cho rằng Trần Đình đến với đạo diễn nổi tiếng vì tiền bạc và danh tiếng, trong khi số khác chỉ trích Trương Nghệ Mưu vì yêu cô gái quá trẻ. Dẫu vậy, sau hơn hai thập kỷ bên nhau, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành. Trần Đình từng chia sẻ cô chưa bao giờ hối hận vì quyết định ở bên Trương Nghệ Mưu. Về phía nam đạo diễn, ông khẳng định vợ là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Sau tất cả những tranh cãi và sóng gió, cuộc hôn nhân của Trương Nghệ Mưu và Trần Đình đã kéo dài suốt 25 năm. Với họ, khoảng cách tuổi tác dường như không còn là điều quan trọng nhất, thay vào đó là sự gắn bó, trách nhiệm và lựa chọn cùng nhau đi tiếp qua từng giai đoạn cuộc đời.