Mối tương quan đặc biệt giữa béo phì và ung thư
Mối tương quan đặc biệt giữa béo phì và ung thư

Trang Châu - Bùi Oanh
19/03/2026 05:00 GMT+7

Theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health, một nghịch lý đáng báo động đang diễn ra tại Mỹ khi tỷ lệ ung thư ở người dưới 50 tuổi tăng vọt bất chấp những tiến bộ y khoa vượt bậc. Các nhà khoa học đã xác định béo phì chính là tác nhân chung giữa cuộc khủng hoảng này với tình trạng thừa cân diện rộng.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ, mô mỡ dư thừa đang âm thầm thay đổi cấu trúc sinh học và biến cơ thể người trẻ thành môi trường lý tưởng để các khối u ác tính nảy mầm cũng như phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng cho thấy, từ năm 2009 đến 2020, tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành trẻ tuổi đã tăng từ 33% lên 41%. Sự gia tăng này tỷ lệ thuận với số ca chẩn đoán ung thư khởi phát sớm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, béo phì có liên quan trực tiếp đến 13 loại ung thư khác nhau, bao gồm những loại phổ biến như ung thư vú, đại trực tràng và tuyến tụy. Đáng lo ngại hơn, mỡ thừa không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà còn đẩy thời điểm xuất hiện ung thư đến sớm hơn nhiều năm so với các thế hệ trước.

Tin liên quan

Giải oan cho tin đồn thuốc tránh thai gây vô sinh vĩnh viễn

Giải oan cho tin đồn thuốc tránh thai gây vô sinh vĩnh viễn

Lo ngại rằng thuốc tránh thai có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản là nỗi băn khoăn phổ biến của nhiều phụ nữ. Tuy nhiên, theo chuyên trang sức khỏe Health Central cho thấy điều ngược lại: hầu hết các biện pháp tránh thai hiện đại không gây vô sinh và khả năng mang thai thường sớm quay trở lại sau khi ngừng sử dụng.

Mưa trái mùa có thực sự vô hại?

Smartwatch có thực sự giúp con người khỏe hơn?

