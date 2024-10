MoMo chinh phục ‘cú đúp’ giải thưởng tại Better Choice Awards 2024

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 là chuỗi sự kiện kết nối và quy tụ các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam nhằm ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua. Trong đó, Better Choice Awards là giải thưởng do NIC phối hợp tổ chức từ năm 2023 cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm nay, Better Choice Awards tiếp tục sứ mệnh tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm tiên phong trong các lĩnh vực: công nghệ, ô tô và tiêu dùng dịch vụ.