Kinh tế Doanh nghiệp

MoMo khởi động dự án 'Grow With MoMo' dành cho sinh viên

Mai Phương
Mai Phương
07/10/2025 16:32 GMT+7

Ngày 7.10, Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo phối hợp cùng đối tác Media AI Lab chính thức khởi động dự án "Grow with MoMo - Cùng bạn đi lên từ những điều nhỏ bé".

Dự án là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 năm thương hiệu MoMo ra mắt trên thị trường, thể hiện cam kết mạnh mẽ của MoMo trong suốt hành trình vừa qua: Phát triển công nghệ song hành cùng kiến tạo giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội. Khác với những chương trình học bổng thông thường, "Grow with MoMo" được phát triển từ tinh thần Pay it forward - trao đi để thế hệ sau đi xa hơn. Dự án không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, mà còn mở ra một hành trình học và hành thực tế, nơi các sinh viên được học hỏi trực tiếp từ những chuyên gia đang vận hành một Tập đoàn Công nghệ Tài chính hàng đầu Việt Nam như MoMo.

MoMo khởi động dự án 'Grow With MoMo' dành cho sinh viên- Ảnh 1.

10 sinh viên tiêu biểu được lựa chọn để nhận học bổng "Grow With MoMo"

ẢNH: CTV

Từ hơn 150 hồ sơ đăng ký, 10 sinh viên tiêu biểu được lựa chọn để nhận học bổng trị giá 24 triệu đồng/người/năm. Song song, các em sẽ tham gia chuỗi 4 workshop rèn luyện kỹ năng mềm và tư duy phát triển bản thân, cùng hơn 20 giờ được cố vấn trực tiếp với các chuyên gia trong ba lĩnh vực trọng yếu của Fintech tại MoMo gồm phân tích dữ liệu, tiếp thị tăng trưởng và công nghệ. Tại đây, các bạn không chỉ được trau dồi kỹ năng thực tế mà còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện nghề, những chia sẻ chân thật từ các chuyên gia đang trực tiếp làm việc trong ngành - những góc nhìn giúp các em hiểu sâu hơn về con đường mình đang theo đuổi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Tường, đồng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, chia sẻ: "15 năm qua, hành trình của MoMo không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay tăng trưởng, mà là hành trình theo đuổi niềm tin, rằng công nghệ Việt, trí tuệ Việt có thể tạo ra giá trị bền vững cho người Việt. Mỗi cột mốc chúng tôi có được đều nhờ vào sự đồng hành, niềm tin và cơ hội được trao từ cộng đồng. Và giờ đây, điều quan trọng hơn cả là tiếp tục trao lại những cơ hội ấy cho thế hệ sau. Với "Grow with MoMo", chúng tôi mong muốn đồng hành cùng nhà trường và Media AI Lab, để không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tiếp sức cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên vượt khó vươn lên - giúp các em phát triển năng lực, nuôi dưỡng niềm tin và dám mơ xa hơn từ chính những điều nhỏ bé hôm nay".

