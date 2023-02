MoMo là Fintech phổ biến nhất trên mạng xã hội năm 2022

BXH ngành Fintech (ứng dụng trang bị công nghệ và tài chính) năm 2022 được Reputa - hệ thống lắng nghe và hỗ trợ giám sát danh tiếng, công bố thông tin biến động của thị trường diễn ra trong năm vừa qua, nhằm giúp khách hàng đánh giá toàn cảnh thị trường để đưa ra những chiến lược đầu tư hiệu quả.



BXH ngành Fintech cho thấy trong năm 2022, có hơn 1,6 triệu lượt thảo luận liên quan đến lĩnh vực này ở Việt Nam (số liệu do hệ thống Reputa thu thập). Trong đó, thanh toán điện tử là nhóm ngành được thảo luận nhiều nhất với gần 1,1 triệu thảo luận, gấp hơn 3 lần lượng thảo luận về ngân hàng số (gần 350.000 lượt). Nhóm đối tượng thảo luận sôi nổi nhất thuộc độ tuổi từ 25 - 34 tuổi, chiếm đến 60%. Đây cũng là thế hệ sử dụng các ứng dụng Fintech nhiều nhất.

Chụp màn hình



Báo cáo của Reputa cho thấy MoMo đứng số 1 BXH công ty thanh toán điện tử theo mức độ phổ biến trên mạng xã hội, với tổng điểm cao nhất, gần 150 điểm. Tổng điểm được tính bao gồm các điểm sắc thái (mức độ yêu thích), điểm thị phần thảo luận, điểm tương tác, điểm độ lan tỏa.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập MoMo chia sẻ: "Trên mạng xã hội, thương hiệu cũng như một con người, có tiếng nói, có cộng đồng, có hình ảnh riêng. Bằng việc tương tác, trò chuyện, thương hiệu và người dùng dần trở thành những người bạn. Niềm tin và tình yêu của người dùng cũng dần được hình thành theo quá trình truyền thông của thương hiệu. Thông qua các nội dung trên mạng xã hội, chúng tôi mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa MoMo và người dùng, lắng nghe nhiều hơn, đến gần hơn với người dùng, từ đó tiếp tục phát triển nhiều tính năng, dịch vụ mới, gia tăng tối đa lợi ích cho người dùng".

BXH này cũng phân tích những yếu tố người dùng quan tâm khi sử dụng các sản phẩm Fintech. Báo cáo của Reputa khẳng định hơn 97% người dùng trải nghiệm thanh toán cảm thấy hài lòng. Bên cạnh đó, hỏi đáp về luồng trải nghiệm, chương trình khuyến mãi hấp dẫn hay tư vấn, hỗ trợ nhanh, nhiệt tình cũng là những yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu.

Luồng trải nghiệm đơn giản, dễ thao tác, chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng đội ngũ tư vấn nhiệt tình cũng là những yếu tố được chú trọng hàng đầu trong từng dịch vụ tiện ích, từng chương trình, sự kiện của MoMo. Các tính năng, sản phẩm mới luôn được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên tâm lý và thị hiếu người Việt; trong khi những chương trình ưu đãi, hợp tác được thực hiện đầu tư và bài bản với mong muốn mang đến đa dạng dịch vụ, mở rộng tối đa tính tiện ích cho người dùng.

Trước đó, tháng 12.2022, MoMo là Fintech duy nhất xuất hiện trong BXH Thương hiệu tốt nhất Việt Nam (Best Brand Rankings 2022 in Vietnam) do YouGov - Hãng nghiên cứu toàn cầu có trụ sở tại Anh - công bố. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp MoMo được vinh danh tại BXH 10 thương hiệu tốt nhất Việt Nam, đứng cạnh các tên tuổi lớn trong và ngoài nước.